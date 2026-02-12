Lindsey Vonn, a 3-a operație FOTO: Ce i-au făcut chirurgii schioarei americane accidentate grav la Jocurile Olimpice +6 foto
Lindsey Vonn, zburând spre poarta de care s-a agățat înaintea gravului accident suferit pe pârtia de la Cortina Foto: Imago
Lindsey Vonn, a 3-a operație FOTO: Ce i-au făcut chirurgii schioarei americane accidentate grav la Jocurile Olimpice

Theodor Jumătate
Publicat: 12.02.2026, ora 11:58
Actualizat: 12.02.2026, ora 11:58
  • Lindsey Vonn, primele poze postate din spital după cea de-a treia intervenție chirurgicală suferită în patru zile. 
  • Și alt mesaj tulburător: „Intervenția s-a încheiat cu succes. Chiar dacă succesul înseamnă astăzi altceva față de ce însemna în urmă cu câteva zile”. 
  • Tatăl său, Alan Kildow, a spus că Vonn se va retrage după grava accidentare de la Jocurile Olimpice.

Lindsey Vonn își revine după cursa de coborâre care a durat doar 13 secunde, duminică, 8 februarie, la Jocurile Olimpice.

Schioarea americană a riscat, concurând deși suferise pe 30 ianuarie o ruptură totală a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Are 41 de ani și acesta este sfârșitul carierei ei. Nu vor mai exista curse de schi pentru Lindsey Vonn, cel puțin cât timp voi mai avea ceva de spus Alan Kildow, tată lui Lindsey

Lindsey Vonn și rama metalică cu care i s-a fixat gamba stângă

„Am suferit o fractură complexă de tibie, care necesită mai multe operații”, a anunțat ea luni, pe Instagram.

Miercuri, a postat primele fotografii cu ea în spitalul din Treviso, spunându-le fanilor că i s-a făcut altă intervenție chirurgicală. A treia în patru zile!

Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram
Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram

Galerie foto (6 imagini)

Lindsey Vonn, victima unui grav accident la Jocurile de la Milano Cortina Foto: Imago Lindsey Vonn, victima unui grav accident la Jocurile de la Milano Cortina Foto: Imago Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram Multe flori pentru Lindsey în rezerva sa din spital Foto: Instagram
„Operația s-a încheiat cu succes. Chiar dacă succesul înseamnă astăzi altceva față de ce însemna în urmă cu câteva zile”, a scris ea.

Într-una dintre imagini se vede rama metalică atașată de picior. Cu ea a fost fixată gamba stângă, cea rănită în cursă.

„Progresez și, deși lent, știu că voi fi OK”, a adăugat ea.

Mesajul lui Vonn: „Viața este prea scurtă ca să nu-ți asumi riscuri”

După prima intervenție, Lindsey a lansat un mesaj emoționant pe social media, care a declanșat o dezbatere asupra riscului în redacția GOLAZO.ro: pro (Cătălin Tolontan) și contra (Cristi Geambașu).

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă

Galerie foto (8 imagini)

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
Ideea lui Vonn: „Visul meu olimpic nu s-a terminat așa cum am visat. Nu a fost un final de poveste sau un basm. A fost pur și simplu viața”.

Viața este prea scurtă ca să nu-ți asumi riscuri. Pentru că singurul eșec în viață e să nu încerci Lindsey Vonn, faimoasă schioare americană

Vonn: „Visăm. Iubim. Sărim. Și uneori cădem”

S-a referit și la risc. „Schiul a fost întotdeaun un sport incredibil de periculos”.

A dus discuția de la sport la viață: „Similar cu cursele de schi, ne asumăm riscuri în viață. Visăm. Iubim. Sărim. Și uneori cădem. Uneori, inimile noastre sunt frânte”.

Și a încheiat cu visul și încercarea: „Uneori, nu ne împlinim visurile pe care știm că le-am putea avea. Dar aceasta este și frumusețea vieții. Putem încerca”.

Am încercat. Am visat. Am sărit. Dacă rețineți ceva din călătoria mea este să aveți toți curajul să îndrăzniți cât puteți de mult Lindsey Vonn, faimoasă schioare americană

