Răzvan Lucescu, pedepsit Cât va lipsi antrenorul lui PAOK, după ce a fost eliminat în ultimul meci din Europa League

Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei PAOK Salonic, a aflat ce pedeapsă a primit din partea UEFA, după cartonașul roșu încasat în meciul cu Olympique Lyon, scor 2-4, din Europa League.

În ultima etapă din faza principală a competiției, pe 29 ianuarie, Răzvan Lucescu a avut o reacție nervoasă, deranjat de o decizie luată de arbitru într-un moment foarte important.

Răzvan Lucescu, suspendat un meci după eliminarea din duelul cu Lyon

În minutul 82 al partidei din Franța, la scorul de 2-2, „centralul” Ricardo de Burgos Bengoetxea a dictat penalty pentru Lyon după ce Michailidis, fundașul lui PAOK, l-a faultat în careu pe Himbert.

Enervat de decizia arbitrului, Răzvan Lucescu a aruncat violent o sticlă de apă. Arbitrul spaniol nu a trecut cu vederea gestul românului și l-a eliminat direct.

Olympique Lyon s-a impus cu 4-2 și a obținut calificarea directă în optimi, clasându-se pe primul loc în grupa XXL (21 de puncte), în timp ce formația din Grecia a încheiat pe locul 17 (12 puncte).

Acum, tehnicianul și-a aflat pedeapsa. UEFA l-a sancționat pe Răzvan Lucescu cu o etapă de suspendare pentru „comportament nesportiv”, scrie sport.ro.

Astfel, Lucescu nu va putea sta pe banca lui PAOK în meciul de acasă cu Celta Vigo, din play-off-ul Europa League. Partida este programată pe 19 februarie.

Returul „dublei” dintre PAOK și echipa la care joacă portarul Ionuț Radu va avea loc pe 26 februarie, în Spania.

FOTO. Răzvan Lucescu, eliminat în Lyon - PAOK, 4-2

Ce urmează pentru PAOK

PAOK Salonic va juca astăzi cu Aris, de la ora 19:00, în etapa 20 din campionatul Greciei.

Miercuri, pe 11 februarie, trupa lui Răzvan Lucescu se va duela cu Panathinaikos, de la ora 20:30, în returul semifinalei din Cupa Greciei. În prima manșă, PAOK s-a impus cu scorul de 1-0.

Formația din Salonic se situează pe locul 3 în prima ligă elenă, cu 44 de puncte după 18 etape, la doar două puncte în spatele liderului Olympiakos, care are un meci în plus disputat.

În cazul unui succes cu Aris, PAOK va reveni în fruntea clasamentului.

Meciurile din play-off -ul Europa League

PAOK - Celta Vigo

Lille - Steaua Roșie

Viktoria Plzen - Panathinaikos

Fenerbahce - Nottingham Forest

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stuttgart

Dinamo Zagreb - Genk

Brann - Bologna

Prima manșă a play-off-ului va avea loc pe 19 februarie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe 26 februarie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport