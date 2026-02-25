„Multă amărăciune” Cristi Chivu, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Bodo a jucat patru meciuri în ultimele trei luni. Merită calificarea”
„Multă amărăciune" Cristi Chivu, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Bodo a jucat patru meciuri în ultimele trei luni. Merită calificarea"

  • INTER - BODO/GLIMT 1-2 (1-3, în tur). Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurilor, a vorbit despre eliminarea echipei sale din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

Chivu nu și-a ascuns dezamăgirea, dar, în ciuda eliminării, a ținut să laude efortul depus de formația sa.

INTER - BODO/GLIMT 1-2. Cristi Chivu: „Este multă amărăciune”

Tehnicianul român al celor de la Inter a ținut să îi felicite și pe norvegieni pentru organizarea defensivă.

„Am încercat totul de la început, dar Bodo era foarte bine organizată într-un sistem defensiv, cu 10-11 jucători în spatele mingii.

Faptul că nu am marcat primii le-a dat un sentiment de siguranță, știind că noi trebuia să marcăm două goluri pentru a forța prelungirile.

Nu am nimic de reproșat băieților. Ei au avut mult mai multă energie în repriza a doua și au creat ocazii.

La pauză, am cerut mai multă răbdare și să mișcăm mingea mai repede pentru a destabiliza sistemul 4-4-2 al lui Bodo.

Am reușit să trimitem doar câteva centrări, dar în cele câteva ocazii în care am ajuns în careu, am avut câteva șanse bune, inclusiv din mai multe cornere. Cu puțin mai multă calm, probabil că am fi reușit să spargem gheața.

Este multă amărăciune, am încercat să trecem în runda următoare, dar astăzi (n.r. marți) am întâlnit o echipă cu mult mai multă energie, care a făcut ceea ce trebuia să facă, având determinare.

Trebuie să felicităm Bodo, pentru că merită să treacă mai departe”, a declarat Chivu, citat de gazzeta.it.

Cristi Chivu: „Nu am intenționat niciodată să ne gândim prea departe”

Întrebat despre obiectivele sezonului, Chivu a replicat:

„Întotdeauna vrem să fim competitivi, nu am intenționat niciodată să ne gândim prea departe.

Am început bine, dar am pierdut puncte în ciuda performanțelor bune după patru victorii. Nivelul aici este ridicat, dacă nu găsești consistență și claritate, adversarii te pedepsesc la prima greșeală.

Am încercat, cu limitele și cu atuurile noastre. E păcat, pentru că dacă am fi marcat pentru 1-0, am fi pus mai multă presiune pe Bodo. Energia este greu de găsit când joci din trei în trei zile. Am fi putut ataca diferit careul advers, dar nu am nimic să le reproșez.

Poate am fi găsit un plus de energie dacă reușeam să deblocăm scorul, însă cu 10 adversari în propria lor zonă era cu adevărat foarte dificil.

Există amărăciune. În ultimele trei luni, Bodo a jucat doar patru meciuri, toate în Liga Campionilor. Aveau într-adevăr mult mai multă energie, dar asta este Champions League”, a concluzionat Chivu.

Pentru Inter urmează duelul cu Genoa din Serie A, programat sâmbătă, cu începere de la ora 21:45.

Pe plan intern, formația antrenată de Cristi Chivu este lider detașat, cu 64 de puncte, la 10 în fața rivalei AC Milan și 14 de Napoli.

