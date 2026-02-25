Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , a anunțat că doi jucători importanți ar putea intra în lotul campioanei pentru meciul cu UTA.

, a anunțat că doi jucători importanți ar putea intra în lotul campioanei pentru meciul cu UTA. UTA - FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Mihai Stoica a declarat că Mihai Popescu (32 de ani) și Vlad Chiricheș (36 de ani) au reluat antrenamentele cu echipa și sunt foarte aproape de a reveni în lotul pregătit de Elias Charalambous.

Mihai Popescu și Vlad Chiricheș, așteptați în lot pentru meciul cu UTA

În ceea ce îl privește pe Popescu, acesta nu a mai jucat un meci oficial din 12 octombrie 2025, când a suferit ruptură de ligament încrucișat anterior în victoria României, 1-0, cu Austria, din preliminariile CM 2026.

De partea cealaltă, Chiricheș a evoluat în înfrângerea campioanei, 0-1 cu FC Argeș, la Mioveni, însă de atunci s-a confruntat cu ceva probleme medicale și n-a mai prins lotul.

MM a adăugat că Siyabonga Ngezana (28 de ani) se recuperează după o accidentare și este în continuare incert.

„Chiricheș a început să se antreneze cu echipa. A avut niște probleme medicale, dar acum e bine. S-ar putea să fie în lot pentru meciul cu UTA. Ngezana e la sală. Speră să scape doar cu tratamentul pe care l-a făcut. M-aș mira, pentru că medicii spun altceva.

Rămâne de văzut. Vedem când iese pe teren. Mihai Popescu este foarte bine în schimb. Cred că poate fi și el în lot pentru meciul cu UTA”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

MM Stoica, ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract”

Campioana speră să îl aibă disponibil și pe Florin Tănase (31 de ani) pentru duelul crucial cu UTA. Atacantul se află deja la Belgrad, pentru a fi tratat de celebra Marijana Kovacevic.

Fotbalistul s-a accidentat în duelul cu Metaloglobus și a fost schimbat după doar 20 de minute.

„La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat gamba. Lui trebuie să îi trecem și RMN-urile în contract. Am studiat puțin piața, la mâna a doua e 500.000 de euro un aparat. Unul nou costă 3 milioane! Mai bine dăm 150 de euro de fiecare dată pentru el.

Rar e un jucător ca Tănase care să-și dorească atât de mult să joace. În mod normal, când a văzut cum era terenul pe Arena Națională, putea să spună că n-ar vrea să joace, dar el vrea să joace mereu. Când îți dorești prea mult se întâmplă și chestii de genul ăsta. Eu sper să fie doar o sperietură”, a spus Mihai Stoica.

FOTO. FCSB - Metaloglobus 4-1 , ultimul meci al campioanei din Liga 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport