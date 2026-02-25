Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA +38 foto
Mihai Popescu (stânga), așteptat să revină în lotul FCSB la meciul cu UTA Arad/ Foto: GOLAZO.ro
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA

Alexandru Smeu
Publicat: 25.02.2026, ora 10:46
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că doi jucători importanți ar putea intra în lotul campioanei pentru meciul cu UTA.
  • UTA - FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Mihai Stoica a declarat că Mihai Popescu (32 de ani) și Vlad Chiricheș (36 de ani) au reluat antrenamentele cu echipa și sunt foarte aproape de a reveni în lotul pregătit de Elias Charalambous.

Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor
Mihai Popescu și Vlad Chiricheș, așteptați în lot pentru meciul cu UTA

În ceea ce îl privește pe Popescu, acesta nu a mai jucat un meci oficial din 12 octombrie 2025, când a suferit ruptură de ligament încrucișat anterior în victoria României, 1-0, cu Austria, din preliminariile CM 2026.

De partea cealaltă, Chiricheș a evoluat în înfrângerea campioanei, 0-1 cu FC Argeș, la Mioveni, însă de atunci s-a confruntat cu ceva probleme medicale și n-a mai prins lotul.

MM a adăugat că Siyabonga Ngezana (28 de ani) se recuperează după o accidentare și este în continuare incert.

„Chiricheș a început să se antreneze cu echipa. A avut niște probleme medicale, dar acum e bine. S-ar putea să fie în lot pentru meciul cu UTA. Ngezana e la sală. Speră să scape doar cu tratamentul pe care l-a făcut. M-aș mira, pentru că medicii spun altceva.

Rămâne de văzut. Vedem când iese pe teren. Mihai Popescu este foarte bine în schimb. Cred că poate fi și el în lot pentru meciul cu UTA”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

MM Stoica, ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract”

Campioana speră să îl aibă disponibil și pe Florin Tănase (31 de ani) pentru duelul crucial cu UTA. Atacantul se află deja la Belgrad, pentru a fi tratat de celebra Marijana Kovacevic.

Fotbalistul s-a accidentat în duelul cu Metaloglobus și a fost schimbat după doar 20 de minute.

„La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat gamba. Lui trebuie să îi trecem și RMN-urile în contract. Am studiat puțin piața, la mâna a doua e 500.000 de euro un aparat. Unul nou costă 3 milioane! Mai bine dăm 150 de euro de fiecare dată pentru el.

Rar e un jucător ca Tănase care să-și dorească atât de mult să joace. În mod normal, când a văzut cum era terenul pe Arena Națională, putea să spună că n-ar vrea să joace, dar el vrea să joace mereu. Când îți dorești prea mult se întâmplă și chestii de genul ăsta. Eu sper să fie doar o sperietură”, a spus Mihai Stoica.

FOTO. FCSB - Metaloglobus 4-1, ultimul meci al campioanei din Liga 1

FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg
FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+38 Foto
Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc
09:14
Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc
Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror!  Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată
23:21
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror! Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror!  Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată

Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
