UEFA pune Craiova într-o situație bizară! Dacă e eliminată de Levski, ar putea fi cap de serie în play-off Europa League, nu și dacă trece de bulgari

Oltenii știu deja pe cine vor întâlni în turul 3, indiferent că vor continua în Champions League sau Europa League.

Dacă se va califica în fața lui Levski, Universitatea Craiova își va asigura cel puțin prezența pe tabloul principal din Conference League

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Sistemul din tururile preliminare al cupelor europene pe care îl propune UEFA în ultimii ani produce și situații dintre cele mai bizare.

Iar în una dintre acestea a ajuns să se regăsească Universitatea Craiova.

UEFA pune Craiova într-o situație bizară!

Trupa lui Coelho a pierdut miercuri, la Sofia, primul meci din dubla din turul 2 în Champions League, 0-1 cu campioana Bulgariei, Levski.

Returul va fi miercurea viitoare la Craiova, de la 20:30. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, Craiova va continua în cupele europene:

Dacă se va califica, atunci va evolua în turul 3 din UCL cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat. În tur, 1-0 pentru Omonia, în meciul disputat pe teren propriu.

Dacă va fi eliminată de Levski, Universitatea va coborî în Europa League, unde în turul 3 va evolua cu cine pierde din dubla Sabah - KuPS Kuopio. În tur, Sabah s-a impus acasă, scor 1-0.

Situația bizară în care se va regăsi Craiova e faptul că dacă miercuri va pierde calificarea în returul cu Levski, atunci la tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League s-ar putea afla în lista capilor de serie, nu și dacă ar trece de Levksi.

Cum e posibil așa ceva?

Eliminată de Levski, Craiova ar evolua în turul 3 din UEL cu învinsa dintre Sabah (Azerbaidjan) și KuPS Kuopio (Finlanda). Cum finlandezii au pierdut prima manșă, vor fi, cel mai probabil, adversarii oltenilor. În acest caz, la tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, programată pe 3 august, înaintea disputării dublei din turul 3, Craiova ar prelua coeficientul lui KuPS, care e mai mare. S-ar afla în urna favoritelor. Astfel, s-ar evita nume foarte tari și ar fi la îndemână dueluri cu Larne, Ararat-Armenia, Klaksvik, OFI Creta.

În schimb, dacă Universitatea va trece de Levksi, atunci va juca în turul 3 din Liga Campionilor. Fie cu Omonia, fie cu Kairat, mai probabil cu ciprioții. În caz că va pierde dubla din turul 3 UCL, va ajunge în play-off-ul Europa League, dar la tragerea la sorți va fi activ coeficientul mai mic dintre cele deținute de Craiova și Omonia, adică al Universității și, automat, ar fi plasată în urna outsiderilor, iar în lista posibilelor adversare ar fi nume extrem de tari, precum Benfica, Rangers, PAOK Salonic, Ferencvaros, Salzburg.

Totuși, în cazul în care trece de Levski, U Craiova se alege cu ceva foarte valoros: rămâne cu șanse de a accesa cel puțin play-off-ul de Champions League.

Dacă ar reuși acest lucru, atunci ar avea asigurată, înaintea disputării barajului de UCL, prezența pe tabloul principal din Europa League.

Într-un eventual play-off de Liga Campionilor, adversara Craiovei s-ar alege dintr-o listă restrânsă, de doar 5 formații:

Steaua Roșie Belgrad

Celtic

Dinamo Zagreb

Slovan Bratislava

Lech Poznan

În sezonul trecut, oltenii au trecut de 3 tururi preliminare pentru a fi în Conference League: Sarajevo, Spartak Trnava și Bașakșehir.

Apoi, în competiția principală au câștigat două meciuri (1-0 cu Mainz și 1-0 cu Rapid Viena), au făcut o remiză (1-1 cu Noah) și au pierdut 3 jocuri (0-2 cu Rakow, 1-2 cu Sparta Praga și 2-3 cu AEK Atena).

Craiova a ratat dramatic accesul în faza eliminatorie, terminând pe primul loc sub linia celor 24 de echipe calificate, având același golaveraj cu primele două echipe de deasupra ei, dar cu mai puține goluri.

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