Real Madrid, din nou în verde FOTO: Noul echipament al „galacticilor”  a aprins internetul » Glume cu Mbappe „Dictatorul” și cu Matrix +26 foto
Noul tricou al lui Real Madrid. Foto: Captură „X”, @realmadrid
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Real Madrid, din nou în verde FOTO: Noul echipament al „galacticilor” a aprins internetul » Glume cu Mbappe „Dictatorul” și cu Matrix

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 14:59
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 14:59
  • Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027.
  • Noul tricou este verde închis, cu detalii alb-crem, iar culoarea a stârnit un val de glume în rândul fanilor.
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Kylian Mbappe, Jude Bellingham și Vinicius Junior sunt printre principalele vedete folosite de Real Madrid în campania de prezentare.

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Real Madrid, din nou în verde

Modelul are un imprimeu discret, în care apar inițialele clubului. Gulerul este într-o nuanță deschisă, iar pe piept apare sigla clasică adidas „Trefoil”, un element inspirat din modelele mai vechi ale brandului.

„Inspirat de spiritul «madridismului» și de amintirile care leagă generații de suporteri, noul tricou de deplasare al lui Real Madrid pentru sezonul 2026-2027 combină elemente din tradiția clubului cu un design modern.

Realizat în nuanțe de verde și alb-crem, echipamentul reflectă identitatea clubului și simbolizează legătura dintre Santiago Bernabeu și grupurile de suporteri madrileni din întreaga lume”, se arată în descrierea oficială a echipamentului de pe site-ul Real Madrid.

Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Foto: Instagram / @realmadrid
Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Foto: Instagram / @realmadrid

Galerie foto (26 imagini)

Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Foto: Instagram / @realmadrid Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Foto: Instagram / @realmadrid Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Foto: Instagram / @realmadrid Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Foto: Instagram / @realmadrid Real Madrid și-a prezentat noul echipament de deplasare pentru sezonul 2026-2027. Foto: Instagram / @realmadrid
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Real Madrid nu folosește pentru prima dată verdele, însă culoarea a apărut rar în istoria echipei. Un episod aparte datează din 1965, când madrilenii au jucat un amical cu River Plate, la Caracas, conform as.com.

Pentru că echipamentele celor două formații erau prea asemănătoare, Real Madrid a evoluat atunci în tricouri verzi împrumutate. Partida s-a încheiat 1-1.

Mai târziu, în sezonul 2012-2013, adidas a readus verdele în echipamentul madrilenilor, atunci pentru al treilea rând de tricouri.

Noul echipament a stârnit valul de glume

Fanii au reacționat rapid la prezentarea noului echipament și au transformat imaginile publicate de club într-un nou val de glume

Unii au asociat culoarea verde cu meme-urile despre „Dictatorul” Mappe, porecla ironică primită de atacant în anumite postări online, în care francezul este prezentat drept un lider autoritar îmbrăcat într-o uniformă militară verde.

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial

Galerie foto (17 imagini)

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
+17 Foto
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Alți suporteri au profitat de ocazie pentru a insista pe ideea transferului lui Rodri. Mijlocașul lui Manchester City a fost „îmbrăcat”, cu ajutorul inteligenței artificiale, în noul echipament al lui Real Madrid.

Rodri, într-o imagine generată cu inteligență artificială, purtând tricoul lui Real Madrid. Foto: Captură X Rodri, într-o imagine generată cu inteligență artificială, purtând tricoul lui Real Madrid. Foto: Captură X
Rodri, într-o imagine generată cu inteligență artificială, purtând tricoul lui Real Madrid. Foto: Captură X

Au existat și comparații cu filmul „Matrix”, din cauza nuanțelor de verde și a fundalului folosit în imaginile de prezentare.

Jucătorii lui Real Madrid, comparați cu personajele din „Matrix” printr-o imagine generată cu inteligență artificială. Foto: Captură X Jucătorii lui Real Madrid, comparați cu personajele din „Matrix” printr-o imagine generată cu inteligență artificială. Foto: Captură X
Jucătorii lui Real Madrid, comparați cu personajele din „Matrix” printr-o imagine generată cu inteligență artificială. Foto: Captură X

O parte dintre reacții au fost însă strict pozitive:

  • „Îmi place echipamentul vostru”
  • „Îmi place mult această bază verde”
  • „Combinația dintre logo-ul Trefoil al lui Adidas și verdele este pur și simplu prea reușită… arată incredibil”
  • „Trent arată foarte bine în echipamentul ăsta”
  • „Sper să aveți un sezon la fel de bun pe cât de reușit este acest echipament”, au notat fanii, pe rețelele de socializare.

Noul echipament este deja disponibil în magazinele oficiale Real Madrid.

Varianta standard pentru adulți pornește de la 100 de euro, în timp ce versiunile „autentice”, apropiate de cele purtate de jucători în meciuri costă 150 de euro.

Adăugarea însemnului Champions League costă încă 15 euro, cel pentru La Liga - 10 euro, iar personalizarea cu propriul nume adaugă încă 30 de euro la preț.

Astfel, prețul unui tricou standard cu aceste însemne poate ajunge la 145 de euro, în timp ce varianta de tricoul ca al jucătorilor poate ajunge până la 195 de euro.

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