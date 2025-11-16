Amendați cu o jumătate de milion de euro Karim Adeyemi și soția sa au scăpat de închisoare, după ce au fost prinși cu arme ilegale

Karim Adeyemi (23 de ani), atacantul cu origini românești al Borussiei Dortmund, se află în centrul unui scandal în Germania, după ce autoritățile au descoperit în locuința sa două arme deținute ilegal.

Incidentul datează de aproximativ un an, însă ancheta s-a încheiat abia acum, conform bild.de.

Karim Adeyemi și soția sa au scăpat de închisoare, după ce au fost prinși cu arme ilegale

Adeyemi și partenera sa, artista Loredana Zefi, au fost investigați pentru posesie ilegală de arme, însă au evitat o pedeapsă cu închisoarea, măsură care ar fi putut fi aplicată în astfel de cazuri.

Poliția a descoperit că atacantul neamț avea în posesie două obiecte interzise: un box metalic și un dispozitiv cu impuls electric (taser).

În schimb, autoritățile au optat pentru sancțiunea financiară considerată proporțională cu veniturile jucătorului.

450.000 de euro este amenda totală stabilită de procurori, sumă care va fi achitată în 60 de rate zilnice a câte 7.500 de euro

Încă nu este clar cum au ajuns armele în posesia cuplului.

Jorge Mendes, agentul lui Adeyemi, a declarat că fotbalistul ar fi primit obiectele prin intermediul platformei TikTok, fără să fie conștient de natura lor ilegală, conform derbyderbyderby.it

Deși cazul a provocat controverse, Federația Germană de Fotbal nu va impune nicio sancțiune suplimentară, potrivit presei germane.

Adeyemi s-a născut în Germania, având mamă româncă și tată nigerian.

29 de goluri a marcat Adeyemi la Borussia Dortmund, în cele 121 de meciuri jucate. Atacantul este cotat la 60 de milioane de euro și a adunat doar trei reușite în acest sezon

