„Au băut prea mult ceai” I-a ironizat pe jucătorii României, după eșecul cu Bosnia 1-3

Bosnia - România 3-1. Basarab Panduru (55 de ani), component al Generației de Aur, i-a ironizat pe „tricolori” pentru prestația din repriza secundă.

Fostul internațional român cere explicații din partea selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) pentru rezultatul dezastruos de la Zenica.

România a condus cu 1-0 pe Bosnia, la pauză, însă gazdele au reușit să marcheze de trei ori în repriza secundă.

Bosnia - România 3-1 . Basarab Panduru i-a ironizat pe „tricolori”: „Au băut prea mult ceai”

După eșecul de la Zenica, Basarab Panduru nu i-a menajat pe „tricolori”, care au ratat șansa de a termina grupa preliminară pe locul 2.

„Cred că azi am avut două reprize diferite. Una în care am fost buni şi a doua repriză, care a fost total diferită. Am fost la fel de slabi, cum au fost ei în prima repriză.

Nu ştiu ce s-a întâmplat. Este greu de înţeles. La pauză ori au băut ceai mult, ori au luat mult magneziu. Am ieşit atât de moi ”, a spus Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Fostul internațional crede că Mircea Lucescu este singurul în măsură să explice căderea de formă a naționalei.

„În 4 minute nu am ieşit din careu. A venit golul şi dezastru. Nu eu trebuie să explic. Trebuie să explice antrenorul echipei naţionale.

Pentru că este de neimaginat, după părerea mea. Să nu mai vorbesc de schimbarea cu Bîrligea, dar probabil că sunt explicaţii”, a continuat Panduru.

9-3 a fost raportul șuturilor în repriza secundă, în favoarea bosniacilor

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

