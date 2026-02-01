Ce trădare! Karim Benzema s-a simțit jignit de oferta lui Al Ittihad și ar fi bătut deja palma cu un nume uriaș

Karim Benzema (38 de ani), atacantul celor de la Al Ittihad, s-ar fi înțeles cu rivala Al Hilal.

Contractul lui Karim Benzema cu Al-Ittihad va expira în vara acestui an, iar clubul saudit a încercat să prelungească înțelegerea.

Karim Benzema ar fi bătut palma cu Al Hilal

Atacantul a considerat jignitoare oferta lui Al-Ittihad și refuză să mai joace până când nu va fi clarificată situația sa.

Conform ESPN, francezul „ar juca aproape gratis”, urmând ca salariul său să fie achitat din drepturile de imagine.

Al Hilal, rivala din campionatul intern, dorește să profite de situația tensionată dintre Karim Benzema și actualul său club.

Jurnalistul turc Yaguz Sabuncuoglu anunță că starul francez a bătut deja palma cu „galacticii Asiei”, pentru un contract până în vara lui 2027.

Presa locală susține că Al Ittihad ar vrea în jur de 25 de milioane de euro pentru a-l cedat pe Benzema la marea rivală.

100 de milioane de euro ar fi salariul lui Benzema la Al Ittihad

Juventus a fost pe urmele lui Karim Benzema

Vestea tensiunilor dintre atacant și Al-Ittihad a ajuns și la urechile conducătorilor cluburilor de top din Europa, care au luat în calcul un transfer.

Karim Benzema s-a aflat, în ultimele zile, pe lista de transferuri a celor de la Juventus.

Oficialii „Bărtânei Doamne” ar fi analizat dacă mutarea ar fi profitabilă pentru club, însă nu a lansat o ofertă.

Cifrele lui Karim Benzema la Al-Ittihad

În 2023, echipa din Arabia Saudită a profitat de faptul că atacantul nu și-a prelungit contractul cu Real Madrid și a obținut, gratis, semnătura sa.

Karim Benzema a fost atacantul principal al clubului în ultimele 3 sezoane, reușind să înscrie 54 de goluri și să ofere 17 pase decisive în 83 de meciuri.

În acest sezon, vârful a punctat de 16 ori, în 21 de meciuri.

3 hattrick-uri a reușit Karim Benzema în acest sezon, contra Al-Okhdood (5-2), Al-Kholood (4-0) și Al-Shabab (4-1)

