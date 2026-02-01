Farul Constanța - U Craiova. Primă repriză de coșmar pentru liderul Ligii 1.

Formația lui Ianis Zicu a marcat de 3 ori în 25 de minute, la capătul unor superbe la ultimele două reușite.

Elevii lui Zicu au pus de la început în pericol la poarta lui Isenko și au deschis rapid scorul, în minutul 6, prin Ișfan.

Farul - U Craiova. Oltenii, răpuși în 30 de minute la Constanța

Oleksandr Romanchuk, fundașul ucrainean, a gafat incredibil, după ce a pasat din partea dreaptă a apărării direct în careu, în piciorul atacantului de la Farul, care l-a învins cu ușurință pe Isenko.

În minutul 25, Farul și-a dublat avantajul, după o pasă a aceluiași Ișfan, care l-a lansat perfect pe Ionuț Vînă pe partea stângă, iar acesta a trimis superb, cu exteriorul, în diagonală, direct la colțul lung al porții.

Șase minute mai târziu, Grigoryan l-a găsit perfect pe David Maftei cu pasă pe flancul drept, fundașul lateral a avansat în careu și l-a învins apoi pe Isenko cu un șut plasat foarte bine la colțul lung, dintr-un unghi destul de mic.

În tabără oltenilor, cele mai mari ocazii au fost bifate apoi de Băsceanu și Nsimba, cel din urmă nereușind să-l învingă pe Buzbuchi din 4 metri, în finalul primei reprize.

VIDEO. Golul marcat de Alibec în Farul - Craiova 4-1

