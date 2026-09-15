FCSB - Petrolul 2-2. Karlo Muhar (30 de ani) a oferit o primă reacție după debutul în tricoul „roș-albaștrilor”.

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Mijlocașul croat a început partida ca titular, însă a fost înlocuit la pauză la decizia băncii tehnice, din cauza cartonașului galben încasat în prima repriză.

FCSB - Petrolul 2-2 . Karlo Muhar: „Puteam să joc mai mult”

Fotbalistul consideră că nivelul de pregătire la care se află i-ar fi permis să bifeze mai multe minute și s-a arătat foarte încrezător în puterea echipei.

„N-am început foarte bine această partidă, dar am reușit să ne revenim pe parcurs. Am arătat că știm ce să facem pe teren.

Am o condiție fizică bună, puteam să mai rezist. Am făcut o pregătire fizică bună, mă simt bine, mă simt pregătit. Da, puteam să joc mai mult, dar aveam acel cartonaș galben și nu era nevoie să riscăm.

Am găsit o mentalitate diferită aici, condiții impresionante. Toată lumea știe ce club este, cu siguranță ne vom lupta la titlu. Nu contează cu cine jucăm, important e să câștigăm. Sunt încrezător că vom juca și mai bine, sunt foarte încrezător în echipă.

E un club cunoscut în România, în afara țării, știu că este presiune aici. Sunt foarte fericit să îmbrac aceste culori”, a spus Karlo Muhar.

Cu remiza de luni, FCSB a ajuns la 4 meciuri consecutive fără succes în Superliga, adudând doar 12 puncte după primele 9 etape.

VIDEO. Golul egalizator marcat de Malula în FCSB - Petrolul 2-2

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