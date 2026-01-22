„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă +16 foto
A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 16:57
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 16:57
  • La două zile de la startul lucrărilor, la stadionul Dinamo se văd deja primele elemente demolate. Vechea intrare în complex a fost rasă complet.
  • GOLAZO.ro îți oferă imagini din dronă de pe șantierul din „Ștefan cel Mare”

Demolarea stadionului „Dinamo” nu mai este doar un anunț oficial, ci o realitate vizibilă cu ochiul liber. La doar două zile de la evenimentul care a marcat startul lucrărilor, una dintre cele mai cunoscute zone ale complexului sportiv a dispărut complet.

Intrarea în Parcul Sportiv Dinamo dinspre bulevardul Ștefan cel Mare, locul unde trona inscripția uriașă „DINAMO”, flancată de cele două turnuri emblematice, a fost pusă integral la pământ.

Turnurile nu mai există, vechile case de bilete au fost rase complet, iar zona care timp de decenii a fost poarta de acces pentru suporteri este acum un câmp de moloz.

A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (16 imagini)

A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro A început demolarea stadionului Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+16 Foto
labels.photo-gallery

Utilajele au început treaba

Imaginile surprinse astăzi arată clar amploarea intervenției: utilajele au intrat deja în forță, iar conturul fostei intrări este greu de recunoscut. Gardurile au fost smulse, aleile desființate, iar spațiul a fost nivelat în mare parte, semn că procesul avansează rapid.

Nici în interiorul stadionului lucrurile nu au rămas neschimbate. Din tribune lipsesc deja câteva sute bune de scaune, multe dintre ele luate de suporteri care au vrut să păstreze o amintire de pe vechiul stadion Dinamo, înainte ca acesta să devină istorie.

GOLAZO.ro are filmări din dronă

GOLAZO.ro a vizitat astăzi șantierul și îți oferă imagini din dronă, care surprind atât zona fostei intrări dinspre Ștefan cel Mare, complet distrusă, cât și interiorul stadionului, unde procesul de dezafectare este în plină desfășurare.

Privite de sus, cadrele arată clar un stadion aflat la începutul unei transformări majore, într-un peisaj dominat de utilaje, moloz și mult gri.

dinamo bucuresti STADION liga 1 demolare
