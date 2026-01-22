„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”

Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a vorbit despre discuția pe care a avut-o cu Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.

Românca a fost învinsă de japoneză, scor 3-6, 6-4, 2-6, după o partidă ce a durat o oră și 58 de minute.

După încheierea meciului, Sorana a avut un scurt dialog cu Osaka în care a acuzat-o că este lipsită de fair-play, după ce nipona a strigat de mai multe ori „C'mon!” („Haide!”) pe parcursul meciului.

„Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”, i-a spus Sorana adversarei, la fileu.

Sorana Cîrstea, despre conflictul cu Naomi Osaka: „20 de ani de carieră sunt mai importanți decât 5 secunde de discuție”

Întrebată despre discuția pe care a purtat-o cu Naomi Osaka, Sorana a declarat:

„Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu”, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.

Sorana Cîrstea, despre duelul cu Naomi Osaka: „Un meci mult peste un tur 2 de Grand Slam”

Despre duelul cu Naomi Osaka, Sorana Cîrstea a declarat că a fost un duel complicat, de nivel ridicat, mult peste un meci normal din turul 2 al unui turneu de asemenea anvergură.

„A fost un meci bun, per total, cu suișuri și coborâșuri. Cred că pentru mine cheia a fost începutul de meci, am avut 2-0 și ceva șanse să fac 3-0.

Sincer, trebuia să câștig în două seturi, iar la nivelul acesta, dacă nu îți fructifici șansele, imediat se schimbă momentul și toată lumea joacă bine.

Am fost destul de mulțumită de setul 2, începusem să-mi intru în ritm, să pot să găsesc soluțiile și ce aveam de făcut.

Apoi, în setul 3, acele opriri, cu dus la baie, chemat fizio, m-au scos din ritm, însă chiar și așa am avut foarte multe șanse de care nu am știut să profit”, a mai spus Cîrstea.

Pe final, ea a jucat mult mai bine decât mine. A fost un meci bun, un meci mult peste un tur 2 de Grand Slam, însă din păcate cineva trebuie să câștige și altcineva trebuie să piardă. Sorana Cîrstea, locul 41 mondial

Sorana, emoționată după ultimul meci la Australian Open: „

La ultima apariție ca jucătoare la Melbourne, Sorana a fost întrebată dacă are vreun regret. Aceasta a spus că preferă să rămână cu amintirile frumoase din cei 20 de ani de carieră.

„E foarte greu să spun dacă am regrete, normal că mi-ar fi plăcut să joc mult mai bine astăzi și să gestionez meciul mult mai bine și să câștig, ăsta este regretul principal în momentul de față.

Din nou, sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit în acești 20 de ani, iubesc tenisul și îl fac din pasiune. Am o carieră mult mai lungă decât m-aș fi așteptat vreodată și, la final, rămân doar cu amintirile frumoase”, a conchis românca.

În ce fază a competiției s-a oprit Sorana Cîrstea la Australian Open, de-a lungul timpului

Turul I: 2008, 2009, 2014, 2015, 2019, 2023, 2024, 2025

Turul II: 2010, 2011, 2018, 2020, 2026

Turul III: 2012, 2013, 2021

Optimi de finală: 2017, 2022.

