De ce mizează Kopic 100% pe Boateng Ce a remarcat antrenorul la stoperul care a refuzat prelungirea cu Dinamo: „Nu e ușor”
Boateng, departe de Al-Hamlawi la golul primit de Dinamo la 1-1 cu U Craiova Foto: Imago
Superliga

De ce mizează Kopic 100% pe Boateng Ce a remarcat antrenorul la stoperul care a refuzat prelungirea cu Dinamo: „Nu e ușor”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 23:43
  • Kennedy Boateng, 29 de ani, va părăsi Dinamo în vară, foarte probabil, la sfârșitul contractului, dar Zeljko Kopic insistă să-i dea încredere totală, deși știe că fundașul central ar putea fi afectat de ofertele mari pe care le primește. 

Aflat în ultimele luni de contract la Dinamo, Kennedy Boateng ar fi putut semna un precontract cu alt club încă din ianuarie, după deschiderea perioadei de transferuri, pentru a pleca gratis în vară.

Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară
Citește și
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară
Citește mai mult
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară

Kopic nu se teme că Boateng va fi mai puțin implicat la Dinamo până la final

Nu a făcut-o, dar nici nu și-a prelungit acordul cu alb-roșii. E foarte posibil ca el să părăsească Liga 1 la sfârșitul sezonului, președintele Andrei Nicolescu a și sugerat viitoarea despărțire: „Fiecare are alte planuri”.

Chiar și așa, deși știe situația prin care trece fundașul central togolez, antrenorul Zeljko Kopic va miza pe el sută la sută până la capăt.

Kopic, 48 de ani, antrenorul care a readus Dinamo în lupta pentru titlu Foto: Imago Kopic, 48 de ani, antrenorul care a readus Dinamo în lupta pentru titlu Foto: Imago
Kopic, 48 de ani, antrenorul care a readus Dinamo în lupta pentru titlu Foto: Imago

Tehnicianului croat nu se teme că Boateng ar putea fi afectat radical de propunerile primite și nici că el nu ar mai fi la fel de motivat și implicat în ultima parte a sezonului.

4 goluri
a marcat Kennedy Boateng la Dinamo în 25 de meciuri jucate în acest sezon în Liga 1. Al 3-lea cel mai prolific jucător alb-roșu

Kopic, despre Boateng: „Nu e ușor să fii calm, pentru că a primit oferte foarte bune”

După 1-1 cu U Craiova, meci în care Boateng a greșit la golul lui Al-Hamlawi, fiind departe în marcaj și permițându-i palestinianului să egaleze pe Arena Națională, Kopic a fost întrebat cum se poate concentra jucătorul cu atâtea discuții în jur despre transferuri.

Boateng, la 1-1 cu Petrolul, pe 30 ianuarie Foto: Imago Boateng, la 1-1 cu Petrolul, pe 30 ianuarie Foto: Imago
Boateng, la 1-1 cu Petrolul, pe 30 ianuarie Foto: Imago

„Nu e ușor să fii calm, pentru că Boa a primit oferte foarte bune”, a răspuns antrenorul.

Ce a remarcat Kopic la Kennedy, aspecte care l-au convins în cele două stagiuni petrecute împreună la Dinamo.

Am încredere mare în personalitatea sa și în calitatea lui ca persoană. Boateng va continua să muncească și să joace la acest nivel Kennedy Boateng, stoper Dinamo

„Boateng a progresat cu noi, la Dinamo s-a impus pe piața transferurilor”

Știe că fotbalistul are și o datorie morală față de roș-albi.

„A dat mult la Dinamo, dar și clubul i-a oferit mult, l-a adus într-o formă foarte bună.

A progresat cu noi și s-a impus puternic pe piața transferurilor, pentru viitor”.

Citește și

Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
20:50
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac
Superliga
14:07
Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac
Citește mai mult
Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
dinamo liga 1 TRANSFERURI zeljko kopic kennedy boateng
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share