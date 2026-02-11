De ce mizează Kopic 100% pe Boateng Ce a remarcat antrenorul la stoperul care a refuzat prelungirea cu Dinamo: „Nu e ușor”

Kennedy Boateng, 29 de ani, va părăsi Dinamo în vară, foarte probabil, la sfârșitul contractului, dar Zeljko Kopic insistă să-i dea încredere totală, deși știe că fundașul central ar putea fi afectat de ofertele mari pe care le primește.

Aflat în ultimele luni de contract la Dinamo, Kennedy Boateng ar fi putut semna un precontract cu alt club încă din ianuarie, după deschiderea perioadei de transferuri, pentru a pleca gratis în vară.

Kopic nu se teme că Boateng va fi mai puțin implicat la Dinamo până la final

Nu a făcut-o, dar nici nu și-a prelungit acordul cu alb-roșii. E foarte posibil ca el să părăsească Liga 1 la sfârșitul sezonului, președintele Andrei Nicolescu a și sugerat viitoarea despărțire: „Fiecare are alte planuri”.

Chiar și așa, deși știe situația prin care trece fundașul central togolez, antrenorul Zeljko Kopic va miza pe el sută la sută până la capăt.

Kopic, 48 de ani, antrenorul care a readus Dinamo în lupta pentru titlu Foto: Imago

Tehnicianului croat nu se teme că Boateng ar putea fi afectat radical de propunerile primite și nici că el nu ar mai fi la fel de motivat și implicat în ultima parte a sezonului.

4 goluri a marcat Kennedy Boateng la Dinamo în 25 de meciuri jucate în acest sezon în Liga 1. Al 3-lea cel mai prolific jucător alb-roșu

Kopic, despre Boateng: „Nu e ușor să fii calm, pentru că a primit oferte foarte bune”

După 1-1 cu U Craiova, meci în care Boateng a greșit la golul lui Al-Hamlawi, fiind departe în marcaj și permițându-i palestinianului să egaleze pe Arena Națională, Kopic a fost întrebat cum se poate concentra jucătorul cu atâtea discuții în jur despre transferuri.

Boateng, la 1-1 cu Petrolul, pe 30 ianuarie Foto: Imago

„Nu e ușor să fii calm, pentru că Boa a primit oferte foarte bune”, a răspuns antrenorul.

Ce a remarcat Kopic la Kennedy, aspecte care l-au convins în cele două stagiuni petrecute împreună la Dinamo.

Am încredere mare în personalitatea sa și în calitatea lui ca persoană. Boateng va continua să muncească și să joace la acest nivel Kennedy Boateng, stoper Dinamo

„Boateng a progresat cu noi, la Dinamo s-a impus pe piața transferurilor”

Știe că fotbalistul are și o datorie morală față de roș-albi.

„A dat mult la Dinamo, dar și clubul i-a oferit mult, l-a adus într-o formă foarte bună.

A progresat cu noi și s-a impus puternic pe piața transferurilor, pentru viitor”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport