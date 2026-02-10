„El e cel mai important «transfer»” Nicolescu a numit jucătorul care face diferența la Dinamo + care e situația lui Boateng +38 foto
Alberto Soro FOTO GOLAZO.ro
Liga 3

„El e cel mai important «transfer»” Nicolescu a numit jucătorul care face diferența la Dinamo + care e situația lui Boateng

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 19:37
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 19:42
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Kennedy Boateng, care nu va fi prelungit

Dinamo a decis să se bazeze totuși pe stoperul togolez până la finalul acestui sezon, când îi expiră înțelegerea, în loc să accepte o ofertă pentru el acum, în iarnă, pentru a obține totuși o sumă de bani.

Fundașul de 29 de ani va pleca gratis la vară.

Cîrjan, absență importantă Alți doi jucători vitali sunt în pericol: dacă iau galben cu Slobozia, nu vor evolua cu Rapid
Citește și
Cîrjan, absență importantă Alți doi jucători vitali sunt în pericol: dacă iau galben cu Slobozia, nu vor evolua cu Rapid
Citește mai mult
Cîrjan, absență importantă Alți doi jucători vitali sunt în pericol: dacă iau galben cu Slobozia, nu vor evolua cu Rapid

Andrei Nicolescu: „Important e să fie într-o relație foarte bună cu Kopic”

„Ne asumăm (n.r. să rămână până în vară). E un jucător profesionist, discutăm cu zâmbetul pe buze, dar fiecare își face alte planuri, e de mare caracter.

Dacă se supără pe mine nu contează prea mult, important e să fie într-o relație foarte bună cu Kopic, să-și dea încredere reciproc”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Conducătorul „câinilor” spune și că Alberto Soro, autor a patru goluri și a 3 pase decisive în acest sezon, e cel mai bun „transfer”:

„Cel mai important «transfer» e Soro, transformarea lui din jucătorul care nu se integra în sistemul nostru în ce joacă el acum e cel mai bun câștig pe care îl poate avea un club.

Astă vară vorbeam de momentul în care a venit Soro în România, am spus că atunci am făcut transferul lui și după era posibilitatea de a avea încă un winger, cel de la Rapid (n.r. Alex Dobre), pentru că el avea cifre bune am zis că Soro nu justifică, dar acum e unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Transformarea asta i se datorează doar lui și muncii lui, e superapreciat.

Dinamo e pe locul 3 pentru că are acest lot, datorită acestor jucători. Asta înseamnă că au valoare!”.

Adrian Mazilu e cel mai bun produs al României în ultimii 3 ani. A avut o problemă, dar altfel... Andrei Nicolescu, președinte Dinamo
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

CFR Cluj - Rapid 1-1 Dezastru la Rapid!  Gâlcă ratează primul obiectiv al sezonului. Ardelenii, în sferturile Cupei României
Cupa Romaniei
22:10
CFR Cluj - Rapid 1-1 Dezastru la Rapid! Gâlcă ratează primul obiectiv al sezonului. Ardelenii, în sferturile Cupei României
Citește mai mult
CFR Cluj - Rapid 1-1 Dezastru la Rapid!  Gâlcă ratează primul obiectiv al sezonului. Ardelenii, în sferturile Cupei României
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României
Cupa Romaniei
16:47
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României
Citește mai mult
New entry la Rapid Costel Gâlcă are o noutate în lotul pentru meciul cu CFR Cluj, din Cupa României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
dinamo liga 1 andrei nicolescu adrian mazilu alberto soro kennedy boateng
Știrile zilei din sport
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
14:43
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:17
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
18:23
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
17:24
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
18:32
Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei: „Avem pretenții mai mari”
 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
14:15
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
17:46
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
13:39
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Campionate
11:00
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Citește mai mult
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 41 rapid 27 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
11.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share