Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Kennedy Boateng, care nu va fi prelungit

Dinamo a decis să se bazeze totuși pe stoperul togolez până la finalul acestui sezon, când îi expiră înțelegerea, în loc să accepte o ofertă pentru el acum, în iarnă, pentru a obține totuși o sumă de bani.

Fundașul de 29 de ani va pleca gratis la vară.

Andrei Nicolescu: „Important e să fie într-o relație foarte bună cu Kopic”

„Ne asumăm (n.r. să rămână până în vară). E un jucător profesionist, discutăm cu zâmbetul pe buze, dar fiecare își face alte planuri, e de mare caracter.

Dacă se supără pe mine nu contează prea mult, important e să fie într-o relație foarte bună cu Kopic, să-și dea încredere reciproc” , a spus Nicolescu la Prima Sport.

Conducătorul „câinilor” spune și că Alberto Soro, autor a patru goluri și a 3 pase decisive în acest sezon, e cel mai bun „transfer”:

„Cel mai important «transfer» e Soro, transformarea lui din jucătorul care nu se integra în sistemul nostru în ce joacă el acum e cel mai bun câștig pe care îl poate avea un club.

Astă vară vorbeam de momentul în care a venit Soro în România, am spus că atunci am făcut transferul lui și după era posibilitatea de a avea încă un winger, cel de la Rapid (n.r. Alex Dobre), pentru că el avea cifre bune am zis că Soro nu justifică, dar acum e unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Transformarea asta i se datorează doar lui și muncii lui, e superapreciat.

Dinamo e pe locul 3 pentru că are acest lot, datorită acestor jucători. Asta înseamnă că au valoare!”.

Adrian Mazilu e cel mai bun produs al României în ultimii 3 ani. A avut o problemă, dar altfel... Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

