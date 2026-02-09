Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții” +5 foto
Kennedy Boateng/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii" pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 09.02.2026, ora 20:50
Actualizat: 09.02.2026, ora 21:32
  • Dinamo a refuzat o ofertă importantă din China pentru transferul lui Kennedy Boateng (29 de ani), fundaș care poate pleca gratis în vară.

Intrat în ultimele luni de contract cu Dinamo, apărătorul togolez cu 58 de meciuri jucate în tricoul alb-roșu nu a fost impresionat de „eforturile inimaginabile” depuse de club pentru a-l convinge să rămână și în sezonul următor.

Dinamo a refuzat oferta din China pentru Kennedy Boateng

Recent, o echipă din China și-a manifestat interesul pentru a-l transfera pe Boateng încă din această iarnă.

Shandong Taishan ar fi fost gata să pună pe masă 500.000 de euro pentru internaționalul togolez, însă Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că fundașul nu va pleca de acum.

Nu, în momentul ăsta nu e o variantă să plece Boateng. Cât vom fi împreună, noi vom încerca să găsim soluții. Important e ca el în teren să fie cel pe care îl știm și să ne aducă valoare.

E normal să se gândească jucătorii și la ei. Suntem în situația asta, mergem înainte și suntem profesioniști”, a spus Andrei Nicolescu, citat de digisport.ro.

1.200.000 de euro
este cota lui Boateng, potrivit transfermarkt.ro

Boateng a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Austria Lustenau, formație ce se află în liga a doua din Austria.

FOTO. Primul gol marcat de Boateng în Farul - Dinamo 2-3

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3
Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3

Galerie foto (5 imagini)

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Fotografii: capturi TV Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3
+5 Foto
labels.photo-gallery
4 goluri
a marcat Boateng în 25 de meciuri pentru Dinamo, în acest sezon de Liga 1

transfer dinamo superliga oferta kennedy boateng
