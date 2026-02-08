Și-a dezbrăcat adversarul! VIDEO: Scene șocante în Bundesliga » S-au luat la bătaie pe teren

Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1. Partida din Bundesliga a fost marcată de un conflict între Kevin Stoger (32 de ani) și Exequiel Palacios (27 de ani).

Monchengladbach și Leverkusen s-au întâlnit, sâmbătă, în cadrul etapei 21 din prima ligă a Germaniei.

Meciul s-a terminat la egalitate, după reușitele lui Engelhardt ('10), respectiv Sander ('44, autogol), însă un alt moment a ieșit în evidență.

FOTO. Scene șocante în Bundesliga. Jucătorii de la Monchengladbach și Leverkusen s-au bătut

Seara de sâmbătă a fost plină de incidente. Înainte de conflictul de la CFR Cluj - U Cluj, o altă bătaie s-a iscat în Bundesliga.

Concret, un duel aprins a avut loc între Kevin Stoger (Borussia Monchengladbach) și Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) în prim-plan.

În minutul 67 al partidei, cei doi mijlocași au început să se îmbrâncească, iar jucătorii celor două echipe li s-au alăturat. Tabakovic a avut un schimb dur de replici cu Tapsoba.

În acel moment, Palacios a căzut pe jos în timp ce Stoger îl ținea de tricou. Mijlocașul lui Monchengladbach aproape că și-a dezbrăcat adversarul, lucru care l-a înfuriat pe fotbalistul oaspeților.

Membrii din staffurile ambelor echipe și arbitrii au intervenit pentru a calma spiritele. Palacios și Stoger au fost potoliți cu greu, cei doi fiind avertizați cu câte un cartonaș galben de arbitrul Christian Dingert.

Întregul scandal s-a produs doar la câteva minute după ce Palacios fusese introdus pe teren, înlocuindu-l pe Ezequiel Fernandez.

Kevin Stoger a fost scos de pe teren în minutul 79. În locul austriacului a intrat Hugo Bolin.

În urma egalului de sâmbătă din etapa 21 din Bundesliga, Bayer Leverkusen ocupă locul 5 în campionat, cu 36 de puncte, în timp ce Borussia Monchengladbach se poziționează pe locul 12, cu 22 de puncte.

