U CRAIOVA - DINAMO. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a făcut deplasarea în Bănie, deși era incert înaintea partidei.

Prezența lui Cîrjan la derby-ul de pe „Ion Oblemenco” a fost pusă sub semnul întrebării, după ce miercuri a fost lovit accidental la genunchiul stâng de Cristi Mihai.

U CRAIOVA - DINAMO. Cristi Mihai l-a accidentat pe Cîrjan

Căpitanul lui Dinamo a resimțit dureri și o ușoară umflare a zonei, iar investigația RMN nu a indicat probleme grave, informează 48TV.

Cîrjan a apărut cu mai multe benzi kinesiologice lipite pe piciorul stâng înainte de startul meciului. FOTO FB Dinamo

Totuși, Kopic nu a vrut să riște si să-l trimită pe mijlocaș încă din primul minut al derby-ului din Bănie.

Cîrjan ar putea fi introdus după pauză, așa cum s-a întâmplat la derby-ul cu Rapid (3-1). Atunci, mijlocașul și-a pus imediat amprenta asupra jocului, cu reușita din minutul 59.

U Craiova - Dinamo, echipele de start

U.Craiova - L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - D. Matei, Etim, Teles

- L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - D. Matei, Etim, Teles Rezerve : Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu

: Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore , Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore , Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong Rezerve : Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

