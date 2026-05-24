Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Steaua FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Diverse

Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 20:08
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 20:08
  • Clubul Sportiv al Armatei Steaua s-ar confrunta cu mari probleme financiare, iar incertitudinea predomină în Ghencea.

Cu o istorie imensă în spate, CSA Steaua trece prin momente grele din punct de vedere financiar. Ar exista bani pentru plata salariilor doar până în luna iunie!

Un fost internațional grec, în stare critică Se zbate între viață și moarte, după un accident de motocicletă
Citește și
Un fost internațional grec, în stare critică Se zbate între viață și moarte, după un accident de motocicletă
Citește mai mult
Un fost internațional grec, în stare critică Se zbate între viață și moarte, după un accident de motocicletă

Probleme financiare la CSA Steaua

Potrivit gsp.ro, odată cu dificultățile financiare de la clubul din Ghencea, sportivii și antrenorii care activează în baza contractelor de activitate sportivă au fost puși să semneze acte adiționale prin care acceptă să își primească bani doar de la lună la lună.

Anterior, contractele de activitate sportivă se semnau pe un an, dar din cauza problemelor financiare acum se fac acte adiționale lunare. S-a trecut la această strategie deoarece clubul n-ar mai avea bani de salarii.

Pentru salarii a fost alocată doar o treime din bugetul pe care clubul l-a avut în anul precedent, iar banii au fost deja cheltuiți în mare parte în perioada ianuarie - aprilie.

Astfel, după apariția acestor probleme, conducerea ar fi decis să taie din cheltuieli, micșorând bugetul pentru hrană, echipamente sau medicamentație. De acolo ar fi reușit să strângă bani pentru a putea plăti salariile până în luna iunie.

În cadrul CSA Steaua lucrează în acest moment 415 oameni, exceptându-i pe cei plătiți în baza contractelor de activitate sportivă.

Bugetul a fost redus cu 30%, ca urmare a controalelor impuse de Radu Miruță

După ce Radu Miruță, ministrul Apărării, a dispus controale financiare la club, bugetul a fost redus cu 30% față de anul precedent, care fusese de 32 de milioane de euro.

Deși Eugen Danilof împreună cu echipa sa au încercat să pună la punct un plan de restructurare, dar doar în plan sportiv, s-a ajuns totuși în situația ca Steaua să nu mai poată acoperi salariile.

Potrivit sursei citate, planul prezentat de Danilof nu a fost pe placul ministrului, care și-ar fi dorit să aibă loc o restructurare pe toate planurile.

Colonelul Danilof a solicitat o audiență la ministrul Apărării, pentru a încerca să obțină un ajutor financiar. „Militarii” ar putea primi un ajutor în luna iulie, atunci când va avea loc o rectificare bugetară.

Sportivii de la Steaua nu mai au contracte pentru sezonul viitor

Cum clubul nu mai are resurse financiare, automat nu se pot purta tratative pentru transferuri, iar celor cărora le-au expirat contractele au început rând pe rând să se transfere la alte cluburi, fiind influențați și de situația incertă de la Steaua.

La echipa de fotbal, singurii fotbaliști care mai au contracte pentru sezonul viitor sunt Bogdan Chipirliu și Florin Răsdan.

Aceeași situație ar fi și la celelalte secții, cu excepția echipei de rugby, acolo unde jucătorii au contracte până la finalul lui 2026, deoarece sezonul se desfășoară pe an calendaristic. Chiar și așa, tot există incertitudine, deoarece nu se știe cum vor fi plătiți.

Clubul va întâmpina probleme chiar și dacă va primi ajutor financiar, deoarece va fi complicat să se refacă loturile, sportivii de calitate urmând să-și găsească probabil alte echipe.

Investitorii se feresc de Steaua

La finalul lunii aprilie, Radu Miruță declara că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat, pentru ca echipa de fotbal să poată obțină dreptul de promovare în Liga 1.

Totuși, ca urmare a problemelor din club, investitorii s-ar fi retras din tratative, așa cum anunță sursa citată.

Motivul principal nu ar fi legat de bani, ci de incertitudinea situației politice din acest moment.

Deși ar mai exista un grup de oameni de afaceri care ar fi interesați să investească în Ghencea, șansele ca forma de organizare să se schimbe la timp sunt mici, astfel că „roș-albaștrii” ar putea petrece încă un sezon fără drept de promovare.

Citește și

„Am greșit față de el”  De ce a ratat Nicușor Bancu două transferuri importante + Cum a ajuns la Craiova
Superliga
19:13
„Am greșit față de el” De ce a ratat Nicușor Bancu două transferuri importante + Cum a ajuns la Craiova
Citește mai mult
„Am greșit față de el”  De ce a ratat Nicușor Bancu două transferuri importante + Cum a ajuns la Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
steaua bucuresti Probleme Financiare ministerul apararii radu miruta
Știrile zilei din sport
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
14:20
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
14:07
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
12:00
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Tenis
12:39
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Citește mai mult
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:07
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
17:08
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
16:27
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
17:03
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit câteva minute în ultimele șapte meciuri
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit  câteva minute în ultimele șapte meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Superliga
12:36
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Citește mai mult
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Alte sporturi
12:21
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Citește mai mult
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Campionate
10:41
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește mai mult
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
B365
24.05
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
Citește mai mult
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 21 rapid 20 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share