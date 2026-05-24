Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!

Clubul Sportiv al Armatei Steaua s-ar confrunta cu mari probleme financiare, iar incertitudinea predomină în Ghencea.

Cu o istorie imensă în spate, CSA Steaua trece prin momente grele din punct de vedere financiar. Ar exista bani pentru plata salariilor doar până în luna iunie!

Probleme financiare la CSA Steaua

Potrivit gsp.ro, odată cu dificultățile financiare de la clubul din Ghencea, sportivii și antrenorii care activează în baza contractelor de activitate sportivă au fost puși să semneze acte adiționale prin care acceptă să își primească bani doar de la lună la lună.

Anterior, contractele de activitate sportivă se semnau pe un an, dar din cauza problemelor financiare acum se fac acte adiționale lunare. S-a trecut la această strategie deoarece clubul n-ar mai avea bani de salarii.

Pentru salarii a fost alocată doar o treime din bugetul pe care clubul l-a avut în anul precedent, iar banii au fost deja cheltuiți în mare parte în perioada ianuarie - aprilie.

Astfel, după apariția acestor probleme, conducerea ar fi decis să taie din cheltuieli, micșorând bugetul pentru hrană, echipamente sau medicamentație. De acolo ar fi reușit să strângă bani pentru a putea plăti salariile până în luna iunie.

În cadrul CSA Steaua lucrează în acest moment 415 oameni, exceptându-i pe cei plătiți în baza contractelor de activitate sportivă.

Bugetul a fost redus cu 30%, ca urmare a controalelor impuse de Radu Miruță

După ce Radu Miruță, ministrul Apărării, a dispus controale financiare la club, bugetul a fost redus cu 30% față de anul precedent, care fusese de 32 de milioane de euro.

Deși Eugen Danilof împreună cu echipa sa au încercat să pună la punct un plan de restructurare, dar doar în plan sportiv, s-a ajuns totuși în situația ca Steaua să nu mai poată acoperi salariile.

Potrivit sursei citate, planul prezentat de Danilof nu a fost pe placul ministrului, care și-ar fi dorit să aibă loc o restructurare pe toate planurile.

Colonelul Danilof a solicitat o audiență la ministrul Apărării, pentru a încerca să obțină un ajutor financiar. „Militarii” ar putea primi un ajutor în luna iulie, atunci când va avea loc o rectificare bugetară.

Sportivii de la Steaua nu mai au contracte pentru sezonul viitor

Cum clubul nu mai are resurse financiare, automat nu se pot purta tratative pentru transferuri, iar celor cărora le-au expirat contractele au început rând pe rând să se transfere la alte cluburi, fiind influențați și de situația incertă de la Steaua.

La echipa de fotbal, singurii fotbaliști care mai au contracte pentru sezonul viitor sunt Bogdan Chipirliu și Florin Răsdan.

Aceeași situație ar fi și la celelalte secții, cu excepția echipei de rugby, acolo unde jucătorii au contracte până la finalul lui 2026, deoarece sezonul se desfășoară pe an calendaristic. Chiar și așa, tot există incertitudine, deoarece nu se știe cum vor fi plătiți.

Clubul va întâmpina probleme chiar și dacă va primi ajutor financiar, deoarece va fi complicat să se refacă loturile, sportivii de calitate urmând să-și găsească probabil alte echipe.

Investitorii se feresc de Steaua

La finalul lunii aprilie, Radu Miruță declara că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat, pentru ca echipa de fotbal să poată obțină dreptul de promovare în Liga 1.

Totuși, ca urmare a problemelor din club, investitorii s-ar fi retras din tratative, așa cum anunță sursa citată.

Motivul principal nu ar fi legat de bani, ci de incertitudinea situației politice din acest moment.

Deși ar mai exista un grup de oameni de afaceri care ar fi interesați să investească în Ghencea, șansele ca forma de organizare să se schimbe la timp sunt mici, astfel că „roș-albaștrii” ar putea petrece încă un sezon fără drept de promovare.

