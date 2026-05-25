Cristiano e „regele” banilor Și la 41 de ani, Ronaldo rămâne cel mai bine plătit sportiv al planetei. Pe ce loc e Messi și cine mai apare în TOP 10

Cristiano Ronaldo conduce detașat clasamentul financiar al sportului în 2026.

Cristiano Ronaldo are 41 de ani, s-a mutat din ianuarie 2023 în afara Europei, dar continuă să capteze atenția lumii.

Ronaldo, numărul 1 Forbes în 2026. Messi, al 3-lea

Tocmai a cucerit titlul de campion al Arabiei Saudite cu Al-Nassr și se pregătește de al 6-lea Campionat Mondial alături de naționala Portugaliei.

Tot șase turnee finale va avea și Leo Messi, la 39 de ani. Argentinianul a părăsit și el Europa tot în 2023, fiind în prim-plan la Inter Miami și selecționata albiceleste.

Toți fanii Mondialului vor figurinele cu Ronaldo și Messi. Foto: Imago

Ei sunt în Top 3 realizat de Forbes cu cel mai bine plătiți sportivi ai planetei.

Ronaldo e numărul unu, Messi, al treilea. Între ei, un boxer.

Cristiano Ronaldo (41 de ani, fotbal) - 300 de milioane de dolari (echivalentul a 258,4 milioane de euro): 235 pe teren, 65 din reclame. Canelo Alvarez (35 de ani, box) - 170 de milioane $: 160-10. Leo Messi (39 de ani, fotbal) - 140 de milioane $: 70-70.

Ronaldo, Messi și Benzema: peste jumătate de miliard împreună în 2026

În Top 10 Forbes, preluat și de Sky Sport Italia, sunt trei fotbaliști, trei baschetbaliști, un boxer, un jucător de baseball, un jucător de golf și un pilot de Formula 1.

4. LeBron James (41 de ani, baschet) - 137,8 milioane $: 52,8-85.

5. Shohei Ohtani (31 de ani, baseball) - 127,6 milioane $: 2,6-125.

6. Stephen Curry (38 de ani, baschet) - 124,7 milioane $: 59,7-65.

7. Jon Rahm (31 de ani, golf) - 107 milioane $: 97-10.

8. Karim Benzema (38 de ani, fotbal) - 104 milioane $: 100-4.

Karim Benzema joacă acum la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Foto: Imago

9. Kevin Durant (37 de ani, baschet) - 103,8 milioane $: 54,8-49.

10. Lewis Hamilton (41 de ani, Formula 1): 100 milioane $: 70-30.

Fotbalul adună 544 de milioane în Top 10, baschetul, 366,3!

1,415 miliarde de dolari câștigă împreună în 2026 sportivii din Top 10 Forbes

