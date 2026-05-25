Cristiano e „regele” banilor Și la 41 de ani, Ronaldo rămâne cel mai bine plătit sportiv al planetei. Pe ce loc e Messi și cine mai apare în TOP 10
Ronaldo și Messi câștigă împreună 440 de milioane de dolari în 2026. Foto: Imago
Campionate

Cristiano e „regele” banilor Și la 41 de ani, Ronaldo rămâne cel mai bine plătit sportiv al planetei. Pe ce loc e Messi și cine mai apare în TOP 10

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 09:35
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 09:44
  • Cristiano Ronaldo conduce detașat clasamentul financiar al sportului în 2026.
  • Top 10 Forbes include 3 fotbaliști, 3 baschetbaliști, un boxer, un jucător de baseball, un jucător de golf și un pilot de Formula 1.

Cristiano Ronaldo are 41 de ani, s-a mutat din ianuarie 2023 în afara Europei, dar continuă să capteze atenția lumii.

Hoeness râde de Clasico Ce reacții a avut liderul lui Bayern când i s-a spus că Barcelona îl vrea pe Kane și Real pe Olise
Citește și
Hoeness râde de Clasico Ce reacții a avut liderul lui Bayern când i s-a spus că Barcelona îl vrea pe Kane și Real pe Olise
Citește mai mult
Hoeness râde de Clasico Ce reacții a avut liderul lui Bayern când i s-a spus că Barcelona îl vrea pe Kane și Real pe Olise

Ronaldo, numărul 1 Forbes în 2026. Messi, al 3-lea

Tocmai a cucerit titlul de campion al Arabiei Saudite cu Al-Nassr și se pregătește de al 6-lea Campionat Mondial alături de naționala Portugaliei.

Tot șase turnee finale va avea și Leo Messi, la 39 de ani. Argentinianul a părăsit și el Europa tot în 2023, fiind în prim-plan la Inter Miami și selecționata albiceleste.

Toți fanii Mondialului vor figurinele cu Ronaldo și Messi. Foto: Imago Toți fanii Mondialului vor figurinele cu Ronaldo și Messi. Foto: Imago
Toți fanii Mondialului vor figurinele cu Ronaldo și Messi. Foto: Imago

Ei sunt în Top 3 realizat de Forbes cu cel mai bine plătiți sportivi ai planetei. 

Ronaldo e numărul unu, Messi, al treilea. Între ei, un boxer.

  1. Cristiano Ronaldo (41 de ani, fotbal) - 300 de milioane de dolari (echivalentul a 258,4 milioane de euro): 235 pe teren, 65 din reclame. 
  2. Canelo Alvarez (35 de ani, box) - 170 de milioane $: 160-10. 
  3. Leo Messi (39 de ani, fotbal) - 140 de milioane $: 70-70. 

Ronaldo, Messi și Benzema: peste jumătate de miliard împreună în 2026

În Top 10 Forbes, preluat și de Sky Sport Italia, sunt trei fotbaliști, trei baschetbaliști, un boxer, un jucător de baseball, un jucător de golf și un pilot de Formula 1.

  • 4. LeBron James (41 de ani, baschet) - 137,8 milioane $: 52,8-85. 
  • 5. Shohei Ohtani (31 de ani, baseball) - 127,6 milioane $: 2,6-125. 
  • 6. Stephen Curry (38 de ani, baschet) - 124,7 milioane $: 59,7-65. 
  • 7. Jon Rahm (31 de ani, golf) - 107 milioane $: 97-10. 
  • 8. Karim Benzema (38 de ani, fotbal) - 104 milioane $: 100-4.
Karim Benzema joacă acum la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Foto: Imago Karim Benzema joacă acum la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Foto: Imago
Karim Benzema joacă acum la Al-Hilal, în Arabia Saudită. Foto: Imago
  • 9. Kevin Durant (37 de ani, baschet) - 103,8 milioane $: 54,8-49.
  • 10. Lewis Hamilton (41 de ani, Formula 1): 100 milioane $: 70-30. 

Fotbalul adună 544 de milioane în Top 10, baschetul, 366,3!

1,415 miliarde
de dolari câștigă împreună în 2026 sportivii din Top 10 Forbes

Citește și

Conflict la finalista Ligii FOTO: Doi jucători de la PSG nici nu se salută, deși ucraineanul l-a salvat o dată pe rus! + Ce au făcut pe teren la ultimul joc
Liga Campionilor
14:40
Conflict la finalista Ligii FOTO: Doi jucători de la PSG nici nu se salută, deși ucraineanul l-a salvat o dată pe rus! + Ce au făcut pe teren la ultimul joc
Citește mai mult
Conflict la finalista Ligii FOTO: Doi jucători de la PSG nici nu se salută, deși ucraineanul l-a salvat o dată pe rus! + Ce au făcut pe teren la ultimul joc
„Durere, moarte, distrugere” Kievul, ținta altui atac al Rusiei cu drone și rachete. Morți și răniți. Reacția campioanei Ucrainei
Diverse
11:33
„Durere, moarte, distrugere” Kievul, ținta altui atac al Rusiei cu drone și rachete. Morți și răniți. Reacția campioanei Ucrainei
Citește mai mult
„Durere, moarte, distrugere” Kievul, ținta altui atac al Rusiei cu drone și rachete. Morți și răniți. Reacția campioanei Ucrainei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
cristiano ronaldo Leo Messi forbes avere sport
Știrile zilei din sport
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Superliga
25.05
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Citește mai mult
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Superliga
25.05
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Citește mai mult
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Superliga
25.05
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Citește mai mult
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
25.05
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:57
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
23:08
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
23:12
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
21:34
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Media
25.05
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Citește mai mult
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
25.05
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
25.05
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
B365
25.05
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
Citește mai mult
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share