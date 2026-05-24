Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Ștefan Târnovanu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 17:48
  • Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, susține că a încercat să-l transfere pe Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul rivalei FCSB.

Trecut pe banca de rezerve a „roș-albaștrilor” în partea a doua a acestui sezon, Ștefan Târnovanu putea ajunge la campioana României.

Victorie după o dimineață de coșmar Marta Kostyuk a plâns după debutul la Roland Garros: „O rachetă a căzut la 100 de metri de casa părinților mei”
Citește și
Victorie după o dimineață de coșmar Marta Kostyuk a plâns după debutul la Roland Garros: „O rachetă a căzut la 100 de metri de casa părinților mei”
Citește mai mult
Victorie după o dimineață de coșmar Marta Kostyuk a plâns după debutul la Roland Garros: „O rachetă a căzut la 100 de metri de casa părinților mei”

Ștefan Târnovanu, dorit de Universitatea Craiova

Totul s-a întâmplat după ce Pavlo Isenko, portarul oltenilor, s-a accidentat. Atunci, „alb-albaștrilor” li s-au propus două variante, Ștefan Târnovanu și Edvinas Gertmonas (U Cluj). Patronul oltenilor a explicat de ce au picat ambele variante.

„În momentul când Isenko s-a accidentat, înainte de play-off, ne-am dat seama că ne mai trebuie un portar. Ne trebuie un portar pe termen scurt și mai trebuie încă un portar pentru sezonul următor, pentru că Isenko își revine de abia în octombrie, noiembrie și nu știi cum își revine în primă fază.

Atunci noi am pus întrebări pe piață și ni s-au sugerat doi portari din România: Gertmonas și Târnovanu. Am întrebat agenții lor dacă sunt disponibili să vină. Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui.

Ne-a spus că ar avea o ofertă din Polonia, între timp înțeleg că ar avea de la Gaziantep o ofertă foarte bună. Asta, repet, înainte să ne bată ei cu 4-0 la Cluj, înainte să înceapă play-off-ul sau în prima etapă de play-off nici măcar nu știam că ei vor fi contracandidați la titlu.

Târnovanu a zis că venise Mirel și îi promisese că o să îl joace. Noi îl voiam pe Târnovanu când a zis Gigi că nu îl mai dorește. Au fost tatonări. Târnovanu nici măcar nu era în play-off. A venit Mirel, i-a promis că joacă, iar discuția a picat!”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.

3,8 milioane de euro
este cota lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

În cazul lui Gertmonas, oltenii au fost acuzați de către Radu Constantea, președintele lui U Cluj, că i-au făcut o ofertă lituanianului chiar înaintea celor două partide decisive din campionat și Cupa României.

„L-am întrebat pe Gertmonas și mi-a spus că da, a fost ofertat de Craiova înaintea acestor meciuri. Eu am aflat după jocuri, dar nu am absolut nici un motiv să-l bănuiesc de ceva anume, e profesionist 110 la sută.

De ce nu ne-a informat? Acest lucru nu știu să vă spun, dar ce pot să spun e că Universitatea Craiova nu s-a comportat fair-play”, a spus șeful lui U Cluj.

Citește și

Ianis Hagi, nedreptățit? Un jurnalist turc îl acuză pe antrenorul de la Alanyaspor: „Face o mare greșeală” » La ce echipe de top îl vede pe român
Stranieri
16:54
Ianis Hagi, nedreptățit? Un jurnalist turc îl acuză pe antrenorul de la Alanyaspor: „Face o mare greșeală” » La ce echipe de top îl vede pe român
Citește mai mult
Ianis Hagi, nedreptățit? Un jurnalist turc îl acuză pe antrenorul de la Alanyaspor: „Face o mare greșeală” » La ce echipe de top îl vede pe român
„Se putea face mult mai mult” Costel Gâlcă, înaintea ultimului meci la Rapid: „Din vârful muntelui am căzut în prăpastie” » Motivele eșecului
Superliga
16:27
„Se putea face mult mai mult” Costel Gâlcă, înaintea ultimului meci la Rapid: „Din vârful muntelui am căzut în prăpastie” » Motivele eșecului
Citește mai mult
„Se putea face mult mai mult” Costel Gâlcă, înaintea ultimului meci la Rapid: „Din vârful muntelui am căzut în prăpastie” » Motivele eșecului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Universitatea Craiova liga 1 fcsb stefan tarnovanu edvinas gertmonas
Știrile zilei din sport
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
14:20
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
14:07
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
12:00
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Tenis
12:39
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Citește mai mult
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:07
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
17:08
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
16:27
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
17:03
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit câteva minute în ultimele șapte meciuri
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit  câteva minute în ultimele șapte meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Superliga
12:36
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Citește mai mult
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Alte sporturi
12:21
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Citește mai mult
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Campionate
10:41
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește mai mult
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
B365
24.05
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
Citește mai mult
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 21 rapid 20 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share