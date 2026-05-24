Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, susține că a încercat să-l transfere pe Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul rivalei FCSB.

Trecut pe banca de rezerve a „roș-albaștrilor” în partea a doua a acestui sezon, Ștefan Târnovanu putea ajunge la campioana României.

Ștefan Târnovanu, dorit de Universitatea Craiova

Totul s-a întâmplat după ce Pavlo Isenko, portarul oltenilor, s-a accidentat. Atunci, „alb-albaștrilor” li s-au propus două variante, Ștefan Târnovanu și Edvinas Gertmonas (U Cluj). Patronul oltenilor a explicat de ce au picat ambele variante.

„În momentul când Isenko s-a accidentat, înainte de play-off, ne-am dat seama că ne mai trebuie un portar. Ne trebuie un portar pe termen scurt și mai trebuie încă un portar pentru sezonul următor, pentru că Isenko își revine de abia în octombrie, noiembrie și nu știi cum își revine în primă fază.

Atunci noi am pus întrebări pe piață și ni s-au sugerat doi portari din România: Gertmonas și Târnovanu. Am întrebat agenții lor dacă sunt disponibili să vină. Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui.

Ne-a spus că ar avea o ofertă din Polonia, între timp înțeleg că ar avea de la Gaziantep o ofertă foarte bună. Asta, repet, înainte să ne bată ei cu 4-0 la Cluj, înainte să înceapă play-off-ul sau în prima etapă de play-off nici măcar nu știam că ei vor fi contracandidați la titlu.

Târnovanu a zis că venise Mirel și îi promisese că o să îl joace. Noi îl voiam pe Târnovanu când a zis Gigi că nu îl mai dorește. Au fost tatonări. Târnovanu nici măcar nu era în play-off. A venit Mirel, i-a promis că joacă, iar discuția a picat!”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.

3,8 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

În cazul lui Gertmonas, oltenii au fost acuzați de către Radu Constantea, președintele lui U Cluj, că i-au făcut o ofertă lituanianului chiar înaintea celor două partide decisive din campionat și Cupa României.

„L-am întrebat pe Gertmonas și mi-a spus că da, a fost ofertat de Craiova înaintea acestor meciuri. Eu am aflat după jocuri, dar nu am absolut nici un motiv să-l bănuiesc de ceva anume, e profesionist 110 la sută.

De ce nu ne-a informat? Acest lucru nu știu să vă spun, dar ce pot să spun e că Universitatea Craiova nu s-a comportat fair-play”, a spus șeful lui U Cluj.

