Primăria Municipiului București și Jandarmeria Română au lansat un avertisment cu privire la o serie de imagini care s-au viralizat în mediul online și care au fost prezentate în mod fals ca fiind de la concertul pe care artistul belarus Max Korzh l-a susținut, sâmbătă seară, pe Arena Națională din București.

Cele două instituții au anunțat că stadionul nu a fost distrus, că spectatorii care au participat la eveniment „s-au comportat civilizat” și că filmarea respectivă nu este din România.

Imagini false după concertul lui Max Korzh

Concertul a adunat peste 42.000 de spectatori, aproape 39.000 fiind din alte țări, precum Ucraina, Polonia, Republica Moldova. Emagic, organizatorul evenimentului, a anunțat că este cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România.

Duminică, Jandarmeria Română a anunțat că spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente.

„În mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării.

Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri.

Dacă până nu demult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui”, se arată în mesajul transmis de Jandarmerie.

Și Primăria Capitalei a transmis, pe Facebook, că Arena Națională nu a fost distrusă și că tinerii prezenți la concert s-au comportat civilizat.

„Imagini false! Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele de socializare.

Tinerii aflați aseară la concertul lui Max Korzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului.

Jandarmeria Română a transmis că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România.

Imagini de astăzi de pe #ArenaNațională. Totul este intact”, se arată în mesajul Primăriei.

Postarea PMB a fost acompaniată și de o serie de fotografii de pe Arena Națională, care au fost realizate după concert.

Cine este Max Korzh

Maksim Anatolyevich Korzh (aka Max Korzh) are 37 de ani. În vremuri „politice”, s-a impus ca artist nu pentru că a dat mesaje explicit activiste. Versurile sale vorbesc despre evadare, despre lipsa speranței, despre libertate și despre oameni obișnuiți, zdrobiți de un sistem dur. Nu doar belarușii s-au recunoscut în el, ci și mulți tineri din Europa de Est, scrie HotNews.

Max Korzh s-a născut în orașul Luninets din Belarus. S-a mutat în Minsk la o vârstă fragedă, unde a fost trimis de părinții săi la o școală de muzică. La 16 ani cânta deja într-o trupă, iar prima sa piesă solo a înregistrat-o în timp ce studia la Universitatea de Stat din Belarus.

În al treilea an de facultate, a decis să renunțe la studii și să se concentreze pe cariera sa muzicală, a împrumutat 300 de dolari de la mama sa, a mers într-un studio și a înregistrat piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”), pe care a postat-o pe VKontakte în 2012, cea mai mare rețea socială din Rusia.

La scurt timp după aceea, a fost înrolat în armată. Când s-a întors din serviciul militar, a aflat că melodia devenise virală și foarte populară în Belarus. Piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”) a atras un număr mare de fani și a început să fie difuzată la radio.

În 2013, Korzh a devenit primul artist din Belarus care a susținut un concert sold out pe Minsk-Arena în fața a 13.000 de oameni.

De aici, popularitatea sa a tot crescut, iar piesele sale în limba rusă i-au adus fani din tări precum Rusia, Ucraina, Polonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Germania, Kazahstan, Cehia etc. În mare parte, succesul său se datorează faptului că abordează în muzica sa teme foarte comune pentru noile generații din țările slave care au crescut în societăți în care libertatea a fost sau este problematică, în care viitorul a fost întotdeauna incert și plin de anxietăți.

