Mutare surpriză la Galați Portughezul care a trecut și pe la FCSB ar putea ajunge la Oțelul

David Caiado (39 de ani), fostul mijlocaș ofensiv care a evoluat în Liga 1, ar putea fi noul director sportiv al Oțelului.

Portughezul a jucat trei ani în România, între 2018 și 2021, la Gaz Metan Mediaș și Hermannstadt, dar și la FCSB, acolo unde a bifat un singur meci.

David Caiado ar putea fi noul director sportiv de la Oțelul Galați, susțin sursele GOLAZO.ro.

David Caiado, dorit la Oțelul Galați

Cel care îl dorește pe Caiado în conducerea grupării gălățene este finanțatorul Octavian Moraru. Cei doi au mai lucrat împreună atât la Mediaș, cât și la Sibiu.

Dacă mutarea se va concretiza, David Caiado s-ar putea adapta ușor la Galați, Oțelul având deja o colonie consistentă de jucători portughezi: Andrezinho, Nuno Pedro, Lameira și Ne Lopes.

În ultimul sezon, David Caiado a lucrat ca director sportiv la Academica Coimbra, club de tradiție cu care tocmai a promovat în liga secundă din Portugalia.

Academica este și ultimul club la care a jucat Caiado, în sezonul 2022/2023, stagiune la capătul căreia a decis să își încheie cariera.

75 de meciuri a jucat David Caiado în România, pentru Gaz Metan, Hermannstadt și FCSB

De-a lungul carierei sale de fotbalist, Caiado a jucat la echipe precum: Sporting, Estoril, Trofense, Zaglebie Lubin (Polonia), Olympiakos Nicosia (Cipru), Beroe (Bulgaria), Tavriya Simferopol (Ucraina), Vitoria Guimaraes, Metalist Kharkov (Ucraina), Ponferradina (Spania), Gaz Metan, FCSB, Hermannstadt, Penafiel și Academica.

