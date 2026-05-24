Marius Croitoru/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Croitoru a pus tunurile pe Kovacs VIDEO. Acuză arbitrajul după eșecul cu FCSB: „E greu să mai prosteşti în ziua de azi!”

alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 00:26
  • FCSB - FC BOTOȘANI 3-3 (4-3 d.prel). Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul moldovenilor, a răbufnit la adresa lui Istvan Kovacs.

Tehnicianul susține că centralul din Carei nu a judecat fazele cu aceeași unitate de măsură pentru ambele echipe.

FCSB - FC BOTOȘANI 3-3 (4-3 d.pen). Marius Croitoru: „E greu să mai prosteşti în ziua de azi”

Croitorul a vorbit și despre faza controversată de la golul marcat de Dawa.

„Am fost foarte aproape. Am arătat ca o echipă care merită să joace barajul. Din păcate, nu am ajuns în momentul pe care îl doream.

Sunt mândru de băieţi, îi felicit pe cei de la FCSB. Trebuie să mergem în vacanţă, să ne reîncărcăm bateriile şi să ne întoarcem mai puternici.

La golul al doilea nu a fost corner. Mă simt nostalgic după vremurile când eram eu jucător. E incredibil aşa ceva. Nu a avut aceeaşi măsură. E greu să mai prosteşti în ziua de azi.

Penalty-urile au fost. Mă refer la fazele de joc. Nu poţi să dai fault, fault, galben, dacă ajungi să arbitrezi un astfel de meci.

Am început repriza a doua slab, am luat gol. La pauză mi-au cerut trei jucători schimbare. A fost acea acțiune foarte frumoasă a lui Tavi care a decis meciul, dar i-am chinuit.

În ultimele meciuri, Botoşani le-a dat câte trei celor de la FCSB. Asta e. Trebuie să devenim mai puternici, mai buni.

Recunoaştem meritele FCSB-ului, dar ne-am ridicat la nivelul lor. De ce să fie bucurie exagerată în minutul 90+4? A fost o bucurie. Suntem bărbaţi, suntem alături de fotbal.

Nu mă interesează de Dinamo - FCSB, cât timp echipa mea nu e implicată”, a declarat Marius Croitoru la Prima Sport.

