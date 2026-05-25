„Îți stă mintea-n loc!” Ironii la pauza meciului FCSB - FC Botoșani. Declarația lui Becali a stârnit revoltă: „Neinspirație la cote maxime”

FCSB - FC Botoșani 4-3. Primele 90 de minute ale semifinalei barajului pentru Europa s-au încheiat la egalitate, scor 3-3, iar prestația echipei lui Marius Baciu a declanșat un val de critici în direct la adresa politicii de transferuri și a modului în care Gigi Becali conduce clubul.

FCSB s-a impus în prelungiri și va juca „finala pentru Europa” împotriva rivalei Dinamo, pe 29 mai. Meciul se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, casa temporară a „câinilor”.

Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii partidei, au pus sub semnul întrebării strategia FCSB din ultimii ani, comparând investițiile consistente făcute de club cu randamentul modest al unor jucători transferați pe sume importante.

„Îți stă mintea-n loc!” Ironii la pauza meciului FCSB - FC Botoșani. Declarația lui Becali a stârnit revoltă

Criticile au readus în atenție una dintre cele mai discutate teme din fotbalul românesc: implicarea lui Gigi Becali în deciziile sportive și politica de transferuri a clubului.

„Uite, jucători aduși pe bani puțini (n.r. - de FC Botoșani), dacă nu cumva gratis, cum e Kovtalyuk. Timp în care FCSB a dat milioane de euro pentru Bîrligea, 1,7 milioane de euro pentru Miculescu, Stoian la fel, câteva sute de mii de euro. Thiam a costat și bani, și un jucător, Gheorghiță, pe care ieri l-am văzut că a marcat…

Neinspirație la cote maxime, decizii pripite, luate pe fugă, fără analiză, fără așteptare, fără răbdare”, a declarat Costi Mocanu.

Emil Grădinescu a legat problemele echipei de stilul de management al patronului FCSB:

„Să nu facem, totuși, un rechizitoriu. Dar nu poți să nu te gândești la declarația patronului care spune: «Mie-mi ajunge un sfert de oră să văd dacă un jucător e bun sau nu».

Deci îți stă mintea-n loc, pur și simplu! El este omul care decide”.

Criticile s-au încheiat cu o replică ironică a lui Costi Mocanu: „Guardiola încă nu înțelege după câteva zeci de ani”.

VIDEO. Golul marcat de Octavian Popescu în FCSB - FC Botoșani 4-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport