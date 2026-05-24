FCSB - BOTOȘANI. Joao Paulo a egalat duminică seară cu o bombă de la marginea careului. Vinclu!

Al doilea său gol la FCSB, după cel de la 3-2 cu Farul. Ambele cu piciorul drept, deși el e stângaci!

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani va fi la Campionatul Mondial cu naționala debutantă din Capul Verde.

De la început, imediat după transferul de la Oțelul Galați, în februarie, pentru 600.000 de euro, Joao Paulo s-a integrat la FCSB.

Joao Paulo, excelent transfer la FCSB

Un joc sigur, constant, agresiv, impunându-se tot mai mult în jocul roș-albaștrilor.

Mijlocașul din Capul Verde, 27 de ani, a înscris la 3-2 în deplasare cu Farul, pe 20 aprilie. Cu piciorul drept, deși stângul este forța sa.

O lună mai târziu, duminică seară, 24 mai, în barajul de Conference cu Botoșani, a marcat încă o dată. Și ce gol!

Superacțiune individuală. Șut în vinclu, Joao Paulo!

În minutul 20, într-un moment dificil, când adversarii conduceau cu 1-0, a apărut iar în lumina reflectoarelor.

După recuperarea lui Olaru, la mijlocul terenului, Joao Paulo a pătruns furibund, vertical, direct pe poartă.

Lansat, a depășit câțiva rivali și a tras violent, de la marginea careului. Anestis n-a avut nicio șansă. Vinclu!

Gol de Mondial! Și el va fi la CM 2026 cu naționala Capului Verde, debutantă la turneul final.

