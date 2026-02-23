Președinta CIO, în dificultate  Kirsty Coventry, surprinsă de întrebările jurnaliștilor » A amenințat șeful echipei de PR: „Cineva trebuie concediat” +14 foto
Kirsty Coventry. Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Președinta CIO, în dificultate Kirsty Coventry, surprinsă de întrebările jurnaliștilor » A amenințat șeful echipei de PR: „Cineva trebuie concediat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 17:18
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 18:28
  • Kirsty Coventry (42 de ani), președinta Comitetului Internaţional Olimpic, a avut o conferință de presă tensionată la finalul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Oficiala CIO a fost surprinsă de mai multe întrebări sensibile și, vizibil iritată, a sugerat de două ori că cineva din echipa sa „ar trebui concediat”.

Kirsty Coventry, șefa CIO, surprinsă de întrebările incomode ale jurnaliștilor: „Cineva trebuie concediat”

Kirsty Coventry, fostă înotătoare din Zimbabwe și prima femeie din Africa aleasă la conducerea CIO, a fost foarte prezentă în spațiul public pe durata Jocurilor de iarnă.

La conferința de presă de final, în loc să discute relaxată despre primele sale Jocuri Olimpice de iarnă ca președintă a CIO, Coventry a primit întrebări pe trei teme sensibile, conform dailymail.co.uk:

  • prezența lui Gianni Infantino, președintele FIFA, la „Consiliul pentru Pace”, proiectul președintelui american Donald Trump
  • posibilitatea ca Germania să găzduiască Jocurile Olimpice din 2036, la 100 de ani de la Olimpiada nazistă de la Berlin
  • dezvăluirile noi privind dopajul sistemic al Rusiei la Jocurile de iarnă de la Soci și rolul Agenției Ruse Antidoping

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, afirmase public că ar fi „nepotrivit” ca țara sa să găzduiască Jocurile din 2036, din motive istorice.

Sincer, mă uit la echipa mea, pentru că nu știam că Germania a făcut vreun comentariu legat de 2036. Așa că nu prea am o opinie în acest moment Kirsty Coventry

Deși președintele Steinmeier a numit ideea organizării Jocurilor din 2036 „problematică din punct de vedere istoric”, federația olimpică germană și-a menținut deschiderea pentru o candidatură.

Berlin, Munchen, Hamburg și regiunea Rin–Ruhr sunt menționate printre opțiunile posibile pentru edițiile 2036, 2040 sau 2044.

1936
a fost anul în care Jocurile Olimpice de la Berlin au fost folosite de Adolf Hitler ca instrument de propagandă nazistă

Întrebată apoi despre un avertizor de integritate care ar fi informat WADA că actualul șef al Agenției Ruse Antidoping a fost implicat direct în dopajul pe scară largă de la Soci, și că CIO ar fi știut, Coventry a reacționat din nou printr-un reproș la adresa staff-ului:

„Mă uit din nou la echipa mea și poate că cineva trebuie concediat, pentru că nici de asta nu știu.

Dar aș fi foarte interesată să aflu mai multe”, a spus Coventry.

490.000 de euro pe an
este salariul șefului de comunicare, Mark Adams, spre care Coventry și-a îndreptat reproșurile

Un nou moment tensionat a apărut când președinta CIO a fost întrebată despre cazul lui Infantino, care a apărut la o reuniune a „Consiliul pentru Pace” ținând în mână un contract semnat, purtând o șapcă roșie cu inscripția „USA”.

Jurnaliștii au vrut să afle dacă acest gest respectă regulile de neutralitate politică din Carta Olimpică.

„Din nou, nu știam despre asta. Acum că voi ne-ați informat, ne vom întoarce, vom analiza situația și, desigur, vom lua în considerare acest lucru.

Carta Olimpică este foarte clară în privința a ceea ce așteaptă de la membrii săi”, a răspuns Coventry.

Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie la la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: „X”, @RapidResponse47
Gianni Infantino a purtat o șapcă roșie la la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Foto: „X”, @RapidResponse47

