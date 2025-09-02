Scandal în handbalul românesc Trei din cei patru membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor au demisionat » Care e motivul
Marian State. Foto: SPORT Pictures
Handbal

Scandal în handbalul românesc Trei din cei patru membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor au demisionat » Care e motivul

George Neagu
Publicat: 02.09.2025, ora 16:48
Actualizat: 02.09.2025, ora 16:49
  • Scandal uriaș în handbalul românesc. Trei dintre cei patru membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor din handbalul românesc au demisionat.

Președintele Marian State, vicepreședintele Ionuț Barbu și membrul Ana Maria Stoia au decis să renunțe la funcție după mai multe neînțelegeri cu conducerea Federației Române de Handbal.

Comisia Centrală a Arbitrilor nu mai este funcțională

Marian State, Ionuț Barbu și Ana Maria Stoia și-au dat demisia după o serie de conflicte cu conducerea executivă a FRH și cu o parte din membrii Consiliului de Administrație, anunță gsp.ro.

În momentul de față, CCA mai are un singur membru, Adrian Eremia, care se ocupă de sectorul juniorilor, nefiind suficient pentru ca CCA să funcționeze.

Potrivit sursei citate, cei trei au demisionat după ce inițiativele lor de a sancționa arbitri care au comis greșeli grave ar fi eșuat în mod repetat din cauza intervențiilor unor membrii din conducerea federației.

Probleme de arbitraj în handbalul românesc

O serie de greșeli de arbitraj s-au produs chiar weekendul trecut, în meciurile Dunărea Brăila - SCM Râmnicu Vâlcea și SCM Craiova - CSM Târgu Jiu, din prima etapă din „Liga Florilor”.

Dunărea Brăila și SCM Craiova s-au impus la limită, însă echipele oaspete au contestat vehement rezultatele.

Un final controversat de meci a fost între Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea. Oaspeții, antrenați de Florentin Pera, au protestat după ce arbitrul a luat o decizie împotriva lor.

Mai exact, Pera a cerut o lovitură de la 7 metri pentru apărare în semicerc, însă arbitrul a dictat fault în atac și a întors faza în favoarea Dunării Brăila.

Faza similară cu cea la care Florentin Pera a cerut lovitură de la 7 metri. Foto: captură Pro Arena Faza similară cu cea la care Florentin Pera a cerut lovitură de la 7 metri. Foto: captură Pro Arena
Faza similară cu cea la care Florentin Pera a cerut lovitură de la 7 metri. Foto: captură Pro Arena

Cu toate acestea, Dunărea Brăila a oferit, luni, o reacție pe Facebook cu privire la plângerile adversarilor nemulțumiți de decizia arbitrului.

„Noi cu fruntea sus, voi cu șublerul.

Dacă tot este la modă atunci când pierdem să ne plângem și să căutăm scuze, putem să o facem și noi foarte ușor, asemenea fazei atașate… pe care n-ați observat-o pentru că, na… v-a convenit.

Dar nu, noi nu ne plângem, nu ne caracterizează. Avem niște pretenții de la noi și nu este stilul nostru să le explicăm suporterilor cum, de fapt, alți factori ( noi făcând totul perfect) ne-au făcut să pierdem meciul. Asta nu e respect arătat fanilor noștri, ci lașitate și neasumare.

Meciul din sezonul anterior se pare că v-a plăcut mult! Când câștigați voi, e totul frumos și pe merit, nu-i așa?

Nu ne-ați auzit vreodată să ne plângem de accidentări și să spunem că „de asta n-am câștigat”. Am întâmpinat probleme de lot si am tratat fiecare joc serios, cu fruntea sus și așa o vom face mereu: fără să ne victimizăm, ne asumăm rezultatul!

Nu ne-am plâns nici de acei comentatori, fanii voștri cu tatuaj pe braț, pe care de 3 sezoane nu i-am auzit o singură dată să ciripească precum perușii peste tot, prin toată presa, atunci când am fost dezavantajați din varii motive.

Nu ne-am plans nici de faptul că ne vine greu și e mult de muncă să transmitem live toate meciurile echipei noastre, de 4 sezoane încoace, de acasă și din deplasare. Acest lucru tot pentru ca avem ceva de ascuns l-am făcut?

În schimb, noi ne-am plâns când s-a votat dizolvarea Campionatului Național de Tineret… oare votați tot „pro” dacă ati fi câștigat una dintre cele 2 finale pierdute cu noi? Interesting...

În concluzie, domnilor, știm că la mulți vă stă Brăila în gât. Pentru noi, nu este o noutate acest lucru, ne-am obișnuit. Dar fiți „bărbați” sau fiți corecți și postați poze din astea de clasa întâi, măsurate cu șublerul și atunci când câștigați meciuri, nu, numai când pierdeți.

Hoțul își bate joc de cinste, dar la nevoie o cerșește.”

handbal feminin handbal comisia centrala a arbitrilor desfiintare
