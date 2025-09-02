L-a ironizat pe Suarez VIDEO. Ce a spus bărbatul scuipat de atacantul lui Inter Miami, după scenele șocante de după meciul cu Seattle Sounders +30 foto
Luis Suarez și Gene Ramirez. Foto: Capturi, Apple TV
L-a ironizat pe Suarez VIDEO. Ce a spus bărbatul scuipat de atacantul lui Inter Miami, după scenele șocante de după meciul cu Seattle Sounders

Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.09.2025, ora 16:55
Actualizat: 02.09.2025, ora 16:55

După fluierul final, camerele l-au surprins pe Luis Suarez în timp ce se apropia de Gene Ramirez pentru a-i adresa câteva cuvinte. Totuși, oficialul celor de la Sounders i-a ignorat tirada.

Gene Ramirez, bărbatul scuipat de Luis Suarez: „Mă așteptam să mă muște”

Portarul lui Inter Miami, Oscar Ustari, a încercat să intervină între cei doi, însă nu a reușit să îl oprească pe Suarez înainte ca acesta să scuipe.

La zona mixtă, după ce conflictul de pe teren s-a încheiat, Gene Ramirez a spus: „Mă așteptam să mă muște”. Ramirez a făcut inclusiv un gest care simbolizează o mușcătură.

@favianrenkel The Seattle Sounders staffer survives to see another day after the Luis Suarez spitting incident. #Sounders #Suarez #FYP #intermiami #messi ♬ original sound - Favian Renkel

Oficialul celor de la Seattle Sounders făcea referire la momentele controversate petrecute în urmă cu peste 10 ani, când Suarez și-a mușcat adversarii:

  • Prima oară s-a întâmplat în 2010, când era la Ajax. Uruguayanul l-a mușcat pe Otman Bakkal, jucătorul celor de la PSV. Suarez a fost suspendat pentru 7 meciuri și amendat de clubul din Amsterdam.
  • În perioada Liverpool, în 2013, atacantul l-a mușcat pe Branislav Ivanovic, fundașul lui Chelsea, și a primit 10 etape de suspendare.
  • Cel mai faimos astfel de incident s-a produs un an mai târziu, la Cupa Mondială, atunci când Suarez l-a mușcat pe Chiellini și a fost suspendat timp de 4 luni de FIFA.

Acum, atacantul uruguayan riscă o suspendare între una și trei partide, conform lequipe.fr.

Antrenorul lui Inter Miami, Javier Mascherano, a evidențiat că nu e normal ce s-a întâmplat, dar susține că Luis Suarez ar fi fost provocat:

„Nimeni nu aprobă astfel de comportamente, însă, de obicei, atunci când există o reacție, aceasta apare în urma unei provocări”, a spus argentinianul, conform talksport.com.

Scandal monstru în finala Leagues Cup: Suarez și Busquets au declanșat o bătaie generală

După fluierul final, Suarez a mers spre Obed Vargas, care sărbătorea victoria, și a încercat să-l imobilizeze.

Fundașul Yeimar Gomez Andrade a intervenit pentru a opri gestul agresiv al uruguayanului, însă în acel moment au intrat în scenă mai mulți jucători de la Seattle, iar în sprijinul lui Suarez au venit Rodrigo de Paul și Sergio Busquets.

Când părea că situația se liniștește, cu Suarez fiind ținut de adversari, Busquets l-a lovit cu pumnul pe același Vargas. Mexicanul a căzut la pământ, iar conflictul a escaladat rapid într-o încăierare generală.

Cele două echipe s-au adunat în mijlocul terenului, unde jucătorii s-au îmbrâncit, înconjurați de membrii staff-ului.

Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol
Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol

În tot acest timp, Leo Messi a stat deoparte, nu a intervenit în scenele desprinse parcă dintr-un ring de box și a discutat cu unii dintre adversari.

SUA Luis Suarez seattle sounders inter miami
