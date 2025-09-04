Zouma, alt star eșuat în Liga 1? Analiză GOLAZO.ro. Patru vedete ajunse spre finalul carierei în România  au dezamăgit crunt. Ce s-a întâmplat!
Kurt Zouma, prezentat la CFR Cluj Foto: X
Zouma, alt star eșuat în Liga 1? Analiză GOLAZO.ro. Patru vedete ajunse spre finalul carierei în România au dezamăgit crunt. Ce s-a întâmplat!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 12:18
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 12:19
  • Kurt Zouma, 30 de ani, ex-Chelsea, a fost transferat de CFR Cluj, dar numele nu e nicio garanție.
  • Patru jucători străini importanți au ajuns în Liga 1 și au părăsit România foarte repede, după apariții dezastruoase. 
  • Poveștile lor în România, prezentate mai jos.

Kurt Zouma a fost prezentat la CFR, noul fundaș central al echipei clujene.

La 30 de ani, internaționalul francez câștigător de Champions League și dublu campion al Angliei cu Chelsea este un nume important, care atrage.

247 de meciuri
a jucat Kurt Zouma în Premier League, la Chelsea, Stoke, Everton și West Ham

Dar există un semn de întrebare asupra lui. Problemele care revin constant la genunchiul drept. A fost operat de trei ori între 2012 și 2022, cea mai gravă accidentare în 2016, când a pierdut aproape tot anul după ruptura ligamentului încrucișat anterior.

„O singură alunecare sau o răsucire i-ar putea încheia cariera”, au avertizat englezii.

Julio Baptista, marea deziluzie la CFR: 45.000 de euro lunar, nicio repriză în total pe teren

Există riscul ca Zouma să devină încă o vedetă care eșuează în Liga 1!

Au mai fost în trecut jucători cu CV impresionant fără succes deloc în campionatul nostru, părăsind foarte repede România.

Julio Baptista (CFR Cluj, 2018-2019). Superatacantul brazilian, fost la Real Madrid, Arsenal și Roma, cu 47 de selecții, 5 goluri și dublu triumf la Copa America alături de Selecao, avea aproape 37 de ani și nu mai evoluase de două sezoane.

Julio Baptista, într-un meci cu Sepsi din Liga 1 Foto: Imago Julio Baptista, într-un meci cu Sepsi din Liga 1 Foto: Imago
Julio Baptista, într-un meci cu Sepsi din Liga 1 Foto: Imago

A venit pe 18 august 2018, pentru un salariu lunar de 45.000 de euro, și a plecat pe 12 martie 2019.

După ce a apărut doar în trei meciuri, două în campionat și unul în preliminariile Europa League, la o înfrângere șocantă, 2-3 acasă cu Dudelange (după 0-2 în tur).

CFR a fost ultimul club al carierei.

43 de minute
a jucat în total Julio Baptista la CFR Cluj: cel mai mult, 22 de minute, la 2-3 cu Dudelange

Alt Julio brazilian a dezamăgit și la Dinamo. Dat afară de la prima echipă

Julio Cesar (Dinamo, 2008-2009). Fundașul central brazilian avea o vârstă la care mai putea teoretic performa când a semnat cu Dinamo, pe 12 august 2008. Nici nu împlinise 30 de ani.

Venea după o carieră cu cluburi mari, Real Madrid, Milan și Benfica. Și el câștigase Liga Campionilor, ca Zouma (Real, 2000). Jucase două stagiuni la Olympiacos înainte să se transfere în Ștefan cel Mare.

Julio Cesar, în tricoul alb-roșu al lui Dinamo Foto: Imago Julio Cesar, în tricoul alb-roșu al lui Dinamo Foto: Imago
Julio Cesar, în tricoul alb-roșu al lui Dinamo Foto: Imago

La Dinamo, sud-americanul nu a adus deloc siguranță în centrul defensivei.

Sfârșitul a fost cu scandal, dat afară de la prima echipă.

Pe 28 ianuarie 2009, s-a transferat în Turcia, la Gaziantep.

10 meciuri
a evoluat Julio Cesar la Dinamo (864 de minute) în turul sezonului 2008-2009

FCU Craiova s-a păcălit cu un stoper grec

Kyriakos Papadopoulos (FCU Craiova, 2022-2023). La 30 de ani, un stoper cu 35 de selecții și 4 goluri la naționala Greciei a devenit jucătorul lui FCU Craiova.

Evoluase un deceniu în Bundesliga, la Schalke, Leverkusen și Hamburg.

Totuși, venea în Liga 1 gratis, după un sezon rău la Atromitos.

633 de minute
a fost folosit Papadopoulos la FCU Craiova (9 meciuri de campionat)

A sosit la Craiova pe 22 iulie 2022, renunțând la jumătatea stagiunii, pe 21 ianuarie 2023.

Nu a jucat nici mult, nici bine. Și a câștigat 14.000 de euro salariu lunar.

Ucraineanul pasager la CFR. Usturător cu Mandorlini: „Hei, bunicule! Arată respect!”

Yevhen Konoplyanka (CFR Cluj, 2023-2024). Era prezentat ca superinternațional ucrainean. Și a fost un jucător foarte bun.

Avea 87 de selecții, 21 de goluri și 15 assisturi.

Nici vârsta nu era atât de mare, 33 de ani. În CV erau trecute Dnipro, Sevilla, Schalke, Shakhtar și Cracovia.

Rezultatul la CFR? Dezastruos. A rămas la Cluj între 25 iulie 2023 și 3 ianuarie 2024.

58 de minute
a jucat Konoplyanka la CFR în patru meciuri, trei în campionat, unu în Conference

După episodul CFR, s-a retras. A criticat dur perioada petrecută în România în presa din țara sa.

„La final, voiam doar să plec de acolo, pentru că știam că niciun antrenor nu m-ar ajuta. A fost Mutu, legenda, a rezistat două luni. Nici măcar Messi nu ar putea ajuta dacă e haos la club”, a declarat el.

Konoplyanka, la CFR Cluj Foto: Imago Konoplyanka, la CFR Cluj Foto: Imago
Konoplyanka, la CFR Cluj Foto: Imago

Andrea Mandorlini era și atunci pe banca vișiniilor. Italianul a fost ținta ironiilor, pentru cum vorbea engleză, pentru joc, pentru caracter.

„Antrenorul i-a spus lucruri urâte unui coechipier. Am reacționat: «Hei, bunicule, arată respect!»”, a încheiat Konoplyanka.

CFR Cluj Julio Baptista liga 1 Julio Cesar kurt zouma Yevhen Konoplyanka Kyriakos Papadopoulos
