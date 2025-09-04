- Kurt Zouma (30 de ani) este noul jucător al celor de la CFR Cluj.
- Fundașul francez reprezintă surpriza acestei perioade de mercato pentru fotbalul românesc.
- Campion al Europei cu Chelsea, Zouma a ajuns în România unde va intra în scurt timp sub comanda lui Andrea Mandorlini.
După ce numele său s-a vehiculat tot mai mult în aceste zile, mutarea fundașului central francez a fost oficializată la finalul zilei de miercuri.
Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj
Zouma a semnat cu CFR Cluj din postura de jucătot liber de contract, după ce ardelenii au ajuns la o înțelegere cu cei de la West Ham, formație care l-a împrumut în Arabia Saudită pe parcursul sezonului precedent.
„Bienvenue, Kurt Zouma! CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!
Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015.
De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013!
În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.
Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru reprezentativele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.
Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, a scris CFR Cluj pe pagina de Facebook.
De-a lungul carierei, Zouma a adunat un total de 425 de meciuri oficiale la echipele de club pentru care a evoluat, în care a reușit să marcheze 24 de goluri.