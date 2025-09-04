Kurt Zouma (30 de ani) este noul jucător al celor de la CFR Cluj.

Fundașul francez reprezintă surpriza acestei perioade de mercato pentru fotbalul românesc.

Campion al Europei cu Chelsea, Zouma a ajuns în România unde va intra în scurt timp sub comanda lui Andrea Mandorlini.

După ce numele său s-a vehiculat tot mai mult în aceste zile, mutarea fundașului central francez a fost oficializată la finalul zilei de miercuri.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj

Zouma a semnat cu CFR Cluj din postura de jucătot liber de contract, după ce ardelenii au ajuns la o înțelegere cu cei de la West Ham, formație care l-a împrumut în Arabia Saudită pe parcursul sezonului precedent.

„Bienvenue, Kurt Zouma! CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!

Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015.

De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013!

În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru reprezentativele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, a scris CFR Cluj pe pagina de Facebook.

De-a lungul carierei, Zouma a adunat un total de 425 de meciuri oficiale la echipele de club pentru care a evoluat, în care a reușit să marcheze 24 de goluri.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Kurt Zouma, potrivit transfermarkt.com

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport