CFR riscă enorm cu Kurt Zouma Motivul pentru care West Ham a renunțat la fundașul dorit insistent de ardeleni
Kurt Zouma s-a confruntat cu probleme medicale și la West Ham (foto: Imago)
CFR riscă enorm cu Kurt Zouma Motivul pentru care West Ham a renunțat la fundașul dorit insistent de ardeleni

  • CFR Cluj pregătește una dintre cele mai surprinzătoare mutări ale verii: fundașul francez Kurt Zouma (30 de ani).
  • Fotbalistul a fost supus unui control medical amănunțit la Cluj și ar urma să fie prezentat oficial dacă rezultatele ies bine.
  • În ultima perioadă, Zouma a acuzat probleme la genunchiul drept, operat în 2012. În Anglia se spunea că este suficientă „o singură alunecare sau o răsucire” pentru ca accidentarea să devină una care i-ar putea încheia cariera.

Kurt Zouma, fost campion al Angliei cu Chelsea și câștigător de Champions League în 2021, a mai evoluat în Premier League la Stoke City, Everton și West Ham. Transferul la CFR Cluj ar reprezenta o achiziție de top pentru echipa pregătită de Andrea Mandorlini.

Genunchiul fragil al lui Kurt Zouma, principala temere la West Ham

Totuși, în spatele numelui său răsunător se ascund două mari probleme. Una medicală, legată de fragilitatea genunchiului drept, operat în 2012, pe când juca la Saint-Etienne, și alta de imagine, șifonată după scandalul cu pisicile.

Potrivit site-ului britanic Football Insider, plecarea lui Zouma de la West Ham, în vara anului 2024, în Arabia Saudită, la Al-Orobah, nu a fost întâmplătoare.

Clubul londonez s-a despărțit de căpitanul său în urma unor îngrijorări serioase legate de o accidentare gravă la genunchi.

Operat de trei ori la genunchiul drept: în 2016 la ligamentele încrucișate

Fundașul a avut încă din perioada Saint-Etienne o operație serioasă, iar de atunci problemele au revenit constant.

În februarie 2016, în timp ce juca pentru Chelsea, Zouma a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept, accidentare care l-a ținut departe de teren timp de șase luni.

În noiembrie 2022, Zouma a suferit o nouă accidentare la genunchi, care a necesitat o intervenție chirurgicală.

„Exista sentimentul că era la o alunecare, o răsucire sau o lovitură de o accidentare de finalul carierei”

Mick Brown, fost scouter principal la West Ham United și om de încredere al lui David Moyes, a declarat că în interiorul clubului exista temerea că fundașul francez s-ar putea confrunta cu o accidentare care să-i încheie prematur cariera.

„Zouma avea o problemă serioasă la genunchi și exista sentimentul că era la o alunecare, o răsucire sau o lovitură, de o accidentare care i-ar fi pus capăt carierei.

Ritmul și presiunea din Premier League începeau să fie prea mult pentru el. În cele din urmă, au decis că e mai bine pentru toată lumea să meargă mai departe”, a dezvăluit Mick Brown pentru Football Insider.

Aceste temeri au cântărit greu în decizia clubului West Ham de a-l ceda în Arabia Saudită, sub formă de împrumut la Al-Orobah, unde l-a avut coechipier pe Karlo Muhar, revenit la CFR Cluj.

La 1 iulie, contractul lui Zouma cu „ciocănarii” a expirat, iar stoperul de 30 de ani a rămas liber de contract. El a intrat pe radarul vicecampioanei României prin intermediul noului director sportiv, francezul Mikael Silvestre, fost jucător la Manchester United.

Condamnat și amendat pentru lovirea unei pisici

Pe lângă problemele de la genunchi, Zouma mai poartă cu el și o povară de imagine. În 2022, un videoclip în care apărea lovind o pisică a făcut înconjurul lumii.

Reacțiile au fost imediate. Clubul West Ham i-a aplicat o amendă maximă de 250.000 de lire sterline, sumă care a fost donată organizațiilor de protecție a animalelor.

De asemenea, jucătorul a fost condamnat la muncă în folosul comunității și a primit interdicția de a deține pisici timp de cinci ani. Pe lângă acestea, i s-a reziliat contractul de sponsorizare cu Adidas.

Chiar dacă jucătorul și-a ispășit pedepsele, episodul continuă să fie un stigmat care îl urmărește pe Zouma. Un fan al CFR Cluj a comentat pe Reddit:

„Dacă se dovedește că e adevărat transferul, la naiba cu asta, nu vreau un abuzator de animale în echipa mea”.

Vreau să îmi cer scuze sincer tuturor celor care au fost deranjați de videoclip. Aș dori să asigur pe toată lumea că cele două pisici sunt perfect sănătoase și iubite de întreaga noastră familie, iar acest comportament a fost un incident izolat care nu se va mai repeta. Kurt Zouma, în 2022

Cine e Kurt Zouma

Kurt Zouma e un fundaș central francez care s-a remarcat în tricoul lui Chelsea, unde a disputat cele mai multe meciuri pentru o echipă de club (151).

De-a lungul carierei sale, acesta a trecut pe la Chelsea, West Ham, Everton, Stoke City, Saint Etienne și Al Orobah. A jucat 425 de meciuri până acum și a înscris 24 de goluri, dintre care două din centrările lui Bănel Nicoliță la Saint Etienne.

Ce trofee a câștigat Kurt Zouma:

  • 1X Liga Campionilor
  • 1X Conference League
  • 1X Supercupa Europei
  • 2X Premier League
  • 1X Nations League
  • 1X Cupa Ligii Franței
  • 1X Cupa Ligii Angliei

CFR Cluj transfer west ham united liga 1 kurt zouma
10:27
fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
