Kylian Mbappe (27 de ani) a ajuns la o bornă impresionantă în tricoul Real Madrid și a egalat un record stabilit de Cristiano Ronaldo (40 de ani).

CR7 a reacționat după ce starul francez i-a dedicat golul.

În partida cu Sevilla (2-0), atacantul francez a marcat golul cu numărul 59 în 2025 pentru Real Madrid.

Cristiano Ronaldo a reacționat după ce Mbappe i-a egalat recordul

Mbappe a egalat astfel recordul stabilit de Cristiano Ronaldo în 2013.

Golul a fost marcat în minutul 86, din penalty, iar Mbappe a ales să sărbătorească reușita cu săritura brevetată de portughez. Francezul s-a întors apoi către o cameră de la marginea terenului, a strigat din nou „Siu!” și a trimis un sărut. Un tribut pentru Cristiano.

La finalul partidei a explicat de ce a ales să facă acest gest.

„ Este incredibil. În primul meu an, să fac lucrurile precum Cristiano, idolul meu, cel mai mare jucător din istoria lui Real Madrid . A fost mereu amabil cu mine, a vorbit întotdeauna foarte frumos despre Madrid și mi-a spus cum să mă adaptez aici.

Celebrarea a fost pentru el. Am vrut să-i transmit un mic omagiu, pentru că a fost mereu bun cu mine și m-a ajutat să mă adaptez la Madrid. Acum este rândul meu să ajut Real Madrid să câștige meciuri.

Astăzi am vrut să împărtășesc acest moment cu el. Avem o relație foarte bună, acum este prietenul meu. Îi transmit salutări, alături de toată echipa, și le urez tuturor Crăciun fericit și un An Nou fericit”, a spus Mbappe, conform marca.com.

La scurt timp după meci, Mbappe a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, cu mesajul: „Crede în visele tale. Respect, Cristiano!”.

Printre imagini a inclus și una din copilăria sa, în care apare alături de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, în prezent jucător la Al Nassr, a reacționat la postare cu două emojiuri, 🙌🔥două mâini ridicate și flăcări, pentru a-l felicita.

La 18 ore de la publicare, comentariul lui Ronaldo a strâns aproape un milion de aprecieri, în timp ce postarea a ajuns la 6,6 milioane de like-uri.

73 de goluri a marcat Mbappe în cele 83 de meciuri jucate de la transferul său la Real Madrid

Cifrele lui Ronaldo

Real Madrid : 438 de meciuri, 450 de goluri, 131 de pase decisive

: 438 de meciuri, 450 de goluri, 131 de pase decisive Manchester United : 346 de meciuri, 145 de goluri, 73 de pase decisive

: 346 de meciuri, 145 de goluri, 73 de pase decisive Juventus : 134 de meciuri, 101 goluri, 28 de pase decisive

: 134 de meciuri, 101 goluri, 28 de pase decisive Al-Nassr : 117 meciuri, 104 goluri, 21 de pase decisive

: 117 meciuri, 104 goluri, 21 de pase decisive Sporting: 31 de meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive

VIDEO: Momentul în care Mbappe îi dedică golul lui Ronaldo

