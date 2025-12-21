- Kylian Mbappe (27 de ani) a ajuns la o bornă impresionantă în tricoul Real Madrid și a egalat un record stabilit de Cristiano Ronaldo (40 de ani).
- CR7 a reacționat după ce starul francez i-a dedicat golul.
În partida cu Sevilla (2-0), atacantul francez a marcat golul cu numărul 59 în 2025 pentru Real Madrid.
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce Mbappe i-a egalat recordul
Mbappe a egalat astfel recordul stabilit de Cristiano Ronaldo în 2013.
Golul a fost marcat în minutul 86, din penalty, iar Mbappe a ales să sărbătorească reușita cu săritura brevetată de portughez. Francezul s-a întors apoi către o cameră de la marginea terenului, a strigat din nou „Siu!” și a trimis un sărut. Un tribut pentru Cristiano.
La finalul partidei a explicat de ce a ales să facă acest gest.
„Este incredibil. În primul meu an, să fac lucrurile precum Cristiano, idolul meu, cel mai mare jucător din istoria lui Real Madrid. A fost mereu amabil cu mine, a vorbit întotdeauna foarte frumos despre Madrid și mi-a spus cum să mă adaptez aici.
Celebrarea a fost pentru el. Am vrut să-i transmit un mic omagiu, pentru că a fost mereu bun cu mine și m-a ajutat să mă adaptez la Madrid. Acum este rândul meu să ajut Real Madrid să câștige meciuri.
Astăzi am vrut să împărtășesc acest moment cu el. Avem o relație foarte bună, acum este prietenul meu. Îi transmit salutări, alături de toată echipa, și le urez tuturor Crăciun fericit și un An Nou fericit”, a spus Mbappe, conform marca.com.
La scurt timp după meci, Mbappe a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, cu mesajul: „Crede în visele tale. Respect, Cristiano!”.
Printre imagini a inclus și una din copilăria sa, în care apare alături de Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, în prezent jucător la Al Nassr, a reacționat la postare cu două emojiuri, 🙌🔥două mâini ridicate și flăcări, pentru a-l felicita.
La 18 ore de la publicare, comentariul lui Ronaldo a strâns aproape un milion de aprecieri, în timp ce postarea a ajuns la 6,6 milioane de like-uri.
Cifrele lui Ronaldo
- Real Madrid: 438 de meciuri, 450 de goluri, 131 de pase decisive
- Manchester United: 346 de meciuri, 145 de goluri, 73 de pase decisive
- Juventus: 134 de meciuri, 101 goluri, 28 de pase decisive
- Al-Nassr: 117 meciuri, 104 goluri, 21 de pase decisive
- Sporting: 31 de meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive