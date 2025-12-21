Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul +18 foto
Kylian Mbappe. Foto: Imago
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul

Ionuț Cojocaru
Publicat: 21.12.2025, ora 18:33
Actualizat: 21.12.2025, ora 20:05
  • Kylian Mbappe (27 de ani) a ajuns la o bornă impresionantă în tricoul Real Madrid și a egalat un record stabilit de Cristiano Ronaldo (40 de ani).
  • CR7 a reacționat după ce starul francez i-a dedicat golul.

În partida cu Sevilla (2-0), atacantul francez a marcat golul cu numărul 59 în 2025 pentru Real Madrid.

Cristiano Ronaldo a reacționat după ce Mbappe i-a egalat recordul

Mbappe a egalat astfel recordul stabilit de Cristiano Ronaldo în 2013.

Golul a fost marcat în minutul 86, din penalty, iar Mbappe a ales să sărbătorească reușita cu săritura brevetată de portughez. Francezul s-a întors apoi către o cameră de la marginea terenului, a strigat din nou „Siu!” și a trimis un sărut. Un tribut pentru Cristiano.

Galerie foto (18 imagini)

Golul marcat de Mbappe în meciul Real Madrid - Sevilla 2-0. Foto: TikTok, @espnfc Golul marcat de Mbappe în meciul Real Madrid - Sevilla 2-0. Foto: TikTok, @espnfc Golul marcat de Mbappe în meciul Real Madrid - Sevilla 2-0. Foto: TikTok, @espnfc Golul marcat de Mbappe în meciul Real Madrid - Sevilla 2-0. Foto: TikTok, @espnfc Golul marcat de Mbappe în meciul Real Madrid - Sevilla 2-0. Foto: TikTok, @espnfc
+18 Foto
La finalul partidei a explicat de ce a ales să facă acest gest.

Este incredibil. În primul meu an, să fac lucrurile precum Cristiano, idolul meu, cel mai mare jucător din istoria lui Real Madrid. A fost mereu amabil cu mine, a vorbit întotdeauna foarte frumos despre Madrid și mi-a spus cum să mă adaptez aici.

Celebrarea a fost pentru el. Am vrut să-i transmit un mic omagiu, pentru că a fost mereu bun cu mine și m-a ajutat să mă adaptez la Madrid. Acum este rândul meu să ajut Real Madrid să câștige meciuri.

Astăzi am vrut să împărtășesc acest moment cu el. Avem o relație foarte bună, acum este prietenul meu. Îi transmit salutări, alături de toată echipa, și le urez tuturor Crăciun fericit și un An Nou fericit”, a spus Mbappe, conform marca.com.

La scurt timp după meci, Mbappe a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, cu mesajul: „Crede în visele tale. Respect, Cristiano!”.

Printre imagini a inclus și una din copilăria sa, în care apare alături de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, în prezent jucător la Al Nassr, a reacționat la postare cu două emojiuri, 🙌🔥două mâini ridicate și flăcări, pentru a-l felicita.

Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul

La 18 ore de la publicare, comentariul lui Ronaldo a strâns aproape un milion de aprecieri, în timp ce postarea a ajuns la 6,6 milioane de like-uri.

73 de goluri
a marcat Mbappe în cele 83 de meciuri jucate de la transferul său la Real Madrid

Cifrele lui Ronaldo

  • Real Madrid: 438 de meciuri, 450 de goluri, 131 de pase decisive
  • Manchester United: 346 de meciuri, 145 de goluri, 73 de pase decisive
  • Juventus: 134 de meciuri, 101 goluri, 28 de pase decisive
  • Al-Nassr: 117 meciuri, 104 goluri, 21 de pase decisive
  • Sporting: 31 de meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive

VIDEO: Momentul în care Mbappe îi dedică golul lui Ronaldo

@laliga From Mbappé to Cristiano. 🤍🌟 #LALIGAHighlights #LALIGAEASPORTS #DeportesEnTikTok #RealMadridSevilla ♬ som original - joana

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Real Madrid cristiano ronaldo record la liga kylian mbappe
