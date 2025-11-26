„Nenorocit murdar!” Explozia de furie a lui Mbappe împotriva arbitrului. L-a jignit de 3 ori. În franceză!

Kylian Mbappe are trei meciuri consecutive fără gol marcat la Real Madrid.

Frustrarea lui s-a simțit la egalul cu Elche, insultând de trei ori arbitrul în franceză.

Atacantul riscă să fie pedepsit de Comisia de Disciplină.

Kylian Mbappe, 26 de ani, are un sezon foarte bun privindu-i statisticile la Real Madrid.

Golgeterul LaLiga (13), cu cinci reușite mai mult decât Lewandowski, al doilea cel mai prolific în Champions League (5), la egalitate cu Haaland (Manchester City) și Kane (Bayern), depășit doar de Osimhen (Galatasaray, 6).

18 goluri a marcat Kylian Mbappe în 17 meciuri jucate în acest sezon la Real în campionatul Spaniei și Champions League

Trei meciuri la rând fără gol pentru Mbappe. Real, fără victorie

Francezul a avut opt etape consecutive în care a punctat în campionatul spaniol, dar nu a mai înscris deloc în ultimele trei meciuri.

4 noiembrie, 0-1 cu Liverpool (d), în Champions.

9 noiembrie, 0-0 cu Rayo Vallecano (d), în LaLiga.

23 noiembrie, 2-2 cu Elche (d), în LaLiga.

Mbappe a „scăpat” doar cu cartonaș galben la 2-2 cu Elche Foto: Imago

Partide la rând fără victorie pentru Real Madrid.

Lipsa de eficiență, a sa și a echipei, s-a transformat în frustrare pentru Mbappe, care a explodat la ultimul duel.

Mbappe a insultat de trei ori arbitrul. Doar „galben”

Movistar+ a evidențiat un Kylian foarte nervos, iar DAZN Espana a prins exact momentele de furie de la sfârșitul jocului cu Elche.

Atacantul l-a insultat de trei ori în franceză pe arbitrul Francisco Jose Hernandez Maeso (37 de ani): „Nenorocit murdar, dispari!”.

„Centralul” i-a dat cartonaș galben pentru vehemența cu care protesta, însă nu l-a eliminat, probabil neînțelegând ce i s-a spus.

Totuși, potrivit RMC Sport, Mbappe riscă să fie pedepsit de Comisia de Disciplină, dacă se va ține cont de imaginile TV.

