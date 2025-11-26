Tragerea la sorți a grupelor CM 2026, programată pe 5 decembrie, ar putea deschide calea celor mai puternice patru echipe ale lumii spre semifinalele și finala Mondialului. Protejate de FIFA.

Vineri, 5 decembrie (19:00, ora României), va avea loc tragerea la sorți a grupelor Mondialului din 2026.

Ceremonia, organizată la John F. Kennedy Center din Washington DC, va împărți din start favoritele, pregătindu-le un traseu protejat.

Spre o finală Spania - Argentina la Mondial?

FIFA încearcă să asigure semifinale între patru mari forțe și o superfinală pentru 19 iulie.

Precum la tenis, primele patru echipe potrivit clasamentului FIFA, Spania (1), Argentina (2), Franța (3) și Anglia (4), vor fi ghidate pe tablouri diferite.

Dacă își câștigă grupele, Spania și Argentina nu se vor putea întâlni înaintea finalei. La fel, Franța și Anglia.

Cele patru ar putea forma cvartetul de vis al semifinalelor, cu posibile confruntări incendiare:

Spania - Anglia. Ar fi o reeditare a ultimului act la Euro 2024, 2-1 pentru „La Roja”.

Argentina - Franța. O replică la finala CM 2022, 3-3, 4-2 la penaltyuri pentru naționala „albiceleste”.

Orice finală ar fi magnetică. S-ar putea repeta Finalissima 2026, duelul campioanelor continentale:

Spania - Argentina. Europa contra Americii de Sud. Acest meci se va juca pe 27 martie, la Lusail (Qatar), pe același stadion care a găzduit și finala ultimului Mondial.

Detaliile tragerii la sorți din 5 decembrie

FIFA a stabilit și procedura, și urnele valorice pentru tragerea la sorți.

Cele 48 de selecționate sunt împărțite în patru boluri de câte 12 formații:

Gazdele Canada, Mexic și SUA intră în urna 1, a capilor de serie.

Toate celelalte echipe au fost aranjate în urne potrivit clasamentului FIFA.

Excepțiile sunt cele șase calificate din baraj (patru din Europa și două din play-off-ul intercontinental), incluse automat în ultima urnă, a 4-a.

Vor fi 12 grupe de câte patru echipe. Fiecare confederație va avea o singură reprezentantă în fiecare serie, mai puțin Europa, care are 16 naționale. Vor fi maximum două formații europene într-o grupă.

Componența celor 12 serii va fi stabilită vineri, dar partidele, orașele și orele de disputare vor fi anunțate a doua zi.

Deși tragerea la sorți va decide grupele, programul actualizat al meciurilor, inclusiv stadionul alocat și ora de start, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie Comunicat FIFA

FIFA va încerca să țină cont de fiecare echipă când va hotărî programul, pentru a putea fi urmărită în direct în țara sa la ore convenabile (în cadrul orarului general).

România, în urna a 4-a . Grupă de foc și grupă accesibilă

Dacă se califică, România va face parte din urna a 4-a. Iată cum ar putea arăta o grupă foarte dificilă și una mai ușoară!

Grupa de foc la CM 2026: Argentina, Maroc, Norvegia, România.

Grupa accesibilă la CM 2026: SUA, Australia, Tunisia, România.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2.

