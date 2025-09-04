„Avem nevoie de odihnă”  Mbappe, semnal de alarmă în privința programului încărcat: „Nu-mi amintesc ca cineva să fie în formă 60 de meciuri”

Kylian Mbappe (26 de ani), superstarul naționalei Franței, a vorbit despre programul încărcat din fotbal.

Kylian Mbappe susține că nu numărul mare de meciuri dintr-un sezon este problema, ci mai degrabă timpul redus de odihnă pe care îl au fotbaliștii.

Mbappe, despre programul tot mai încărcat: „Avem nevoie de mai multă odihnă”

„Nu este vorba doar de numărul de meciuri, ci mai degrabă de recuperare. Avem nevoie doar de puțin mai multă odihnă, de timp liber pentru ca organismele noastre să se regenereze și să se recupereze după numărul de meciuri pe care le jucăm.

Jucăm prea mult? Nu, gândirea mea a evoluat. Am crezut asta, dar nu mai cred, pentru că pot înțelege că oamenii care se uită de pe canapeaua lor cred că câștigăm mulți bani și că trebuie să jucăm ”, a declarat Mbappe, conform besoccer.com.

În sezonul trecut, Kylian Mbappe a evoluat în 59 de partide la Real Madrid. De asemenea, acesta a jucat șase meciuri pentru naționala Franței.

Mbappe: „ Nu-mi amintesc să fi văzut un jucător care să joace 60 de meciuri într-un sezon”

„Mă uit la multe meciuri, dar nu-mi amintesc să fi văzut un jucător, chiar și cel mai mare din toate timpurile, jucând 60 de meciuri într-un sezon și fiind mereu în cea mai bună formă.

Este o chestiune care trebuie analizată, deoarece toată lumea va ieși câștigătoare. Oamenii vor vedea meciuri de o calitate superioară”, a conchis Mbappe.

