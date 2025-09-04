Burleanu și Iorgulescu, reclamați la Disciplină Culisele ședinței în care FCU Craiova a cerut suspendarea depunctării

FCU Craiova a reclamat la Comisia de Disciplină și Etică a FRF nereguli și practici ilegale în fotbalul românesc, vizând direct președintele FRF, Răzvan Burleanu, și șeful LPF, Gino Iorgulescu.

Demersul clubului lui Adrian Mititelu intervine în contextul disputei privind depunctarea echipei și datoriile restante către foști jucători și oficiali.

FCU Craiova se află pe marginea prăpastiei. Clubul patronat de Adrian Mititelu a ajuns din nou în pragul dezafilierii din cauza penalizării cu peste 100 de puncte dictate de Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal (FRF) pentru datorii de sute de mii de euro față de foști jucători, oficiali și clubul Dinamo.

FCU Craiova a cerut suspendarea penalizării de peste 100 de puncte

Miercuri, 3 septembrie, cazul FCU Craiova a revenit pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică, într-un context extrem de tensionat. Era ultimul termen-limită pentru ca gruparea din Bănie să prezinte dovada plăților. Altfel, potrivit regulamentului, ar urma retrogradarea.

FCU Craiova nu a plătit, dar nici nu a fost retrogradată. Asta pentru că, la termenul de miercuri, FCU Craiova a depus o cerere de suspendare a procedurii disciplinare și a depunctării, invocând hotărârea recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 1 august 2025.

Avocatul clubului, Mircea Moise, a spus în ședință că hotărârile comisiilor FRF nu pot fi aplicate cât timp sunt contestate în instanță. El a cerut amânarea procesului până când se termină alte dosare aflate la București și Craiova.

De asemenea, avocatul lui Adrian Mititelu a prezentat documente din procese civile. Prin acestea, FCU Craiova susține că FRF nu este legal constituită.

Argumentul dublei sancțiuni: FCU solicită sancționarea celor care își cer banii

În plângerea depusă la FRF, FCU Craiova mai invocă și faptul că a fost sancționată de două ori pentru aceeași faptă, adică neachitarea datoriilor către jucători, oficiali și cluburi.

Clubul arată că, pe baza primei sancțiuni, nu a primit licența pentru Liga 2 și a fost retrogradat în Liga 3, iar ulterior a fost din nou pedepsit, prin amenzi și depunctări, pentru aceeași situație.

Astfel, oficialii din Bănie acuză încălcarea legii, potrivit căreia o entitate nu poate fi sancționată de mai multe ori pentru aceeași faptă.

FCU solicită atât revizuirea hotărârilor disciplinare deja pronunțate, cât și sancționarea celor care au sesizat repetat Comisia de Disciplină, inducând-o în eroare pentru a obține sancțiuni multiple.

Aceștia sunt: Marcel Pușcaș, Florin Drăgan, Morra Maurizio, Gabriel Buta, Aurelian Chițu, Aldegani Gabriele, Vlad Achim, Alexandru Oltean, Cătălin Albu, Alexandru Mărgărit, Silviu Dobre și clubul Dinamo.

Comisia a rămas în pronunțare pe 7 dosare

După pledoaria avocatului lui Mititelu, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis să rămână în pronunțare pe șapte dosare care vizează direct clubul din Bănie.

În paralel, în cazul litigiului cu Dinamo 1948 SA, unde Craiova contestă o datorie de 35.000 de euro reprezentând 50% din cheltuielile de organizare ale unui meci de Cupa României, Comisia a stabilit un nou termen pe 10 septembrie.

FCU Craiova i-a reclamat la Comisia de Disciplină și Etică a FRF pe Răzvan Burleanu și pe Gino Iorgulescu

FCU Craiova a depus o sesizare și o plângere disciplinară către Comisie de Disciplină și Etică a FRF, acuzând nereguli grave în fotbalul românesc și practici anticoncurențiale care afectează corectitudinea competițiilor.

În plângerea disciplinară, clubul a vizat direct pe președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe șeful LPF, Gino Iorgulescu, precum și alți membri ai Comitetului Executiv al FRF.

Concret, FCU 1948 Craiova susține că aceste persoane ar fi emis documente false sau incorecte pentru a obține avantaje ilegale, inclusiv admiterea sau excluderea cluburilor din competițiile ligilor 1, 2 și 3, afectând astfel accesul echipelor la piața fotbalului profesionist.

FCU 1948 Craiova susține că aceste practici au creat un cadru neloial și ilicit în fotbalul românesc, afectând atât posibilitatea legală de a conduce activitatea FRF, cât și accesul legal al cluburilor la competițiile profesioniste.

Clubul solicită Comisiei de Disciplină și Etică să investigheze aceste fapte pentru a proteja transparența și corectitudinea în fotbalul românesc.

GOLAZO.ro a solicitat reacțiile FRF și LPF privind acuzațiile formulate de FCU Craiova la adresa președinților Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu și le va publica imediat ce vor fi primite.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport