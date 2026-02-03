„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”

Mihai Stoica (60 de ani) președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că fundașul stânga Kevin Ciubotaru (22 de ani) nu mai este o țintă pentru roș-albaștrii.

Claudiu Rotar (47 de ani), acționar al clubului FC Hermannstadt, a analizat situația.

Gigi Becali a transmis în decembrie 2025 că a bătut palma cu Hermannstadt în privința transferului lui Ciubotaru, urmând ca în perioada de mercato din iarnă să vină și decizia jucătorului, care a tot amânat răspunsul final.

Kevin Ciubotaru nu mai este o țintă pentru FCSB

Deși ar fi preferat să prindă un transfer în străinătate, tânărul fotbalist al formației antrenate de Dorinel Munteanu s-ar fi răzgândit pe ultima sută de metri.

Ciubotaru s-a decis să ia în calcul o mutare la echipa campioană, însă Mihai Stoica i-a închis ușa în nas.

„Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate. Nu există nicio urmă de interes”, a declarat oficialul FCSB la Prima Sport, citat de gsp.ro.

400.000 de euro este cota lui Kevin Ciubotaru, potrivit transfermarkt.ro

Claudiu Rotar: „O să vorbesc cu domnul Becali”

Claudiu Rotar, acționar al celor de la Hermannstadt, a comentat și el afirmațiile făcute de Mihai Stoica. A subliniat că va avea o nouă discuție cu Gigi Becali, patronul campioanei, după meciul formației din Sibiu împotriva Rapidului.

Duelul este programat în această seară cu începere de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Nu am discutat cu cei de la FCSB. Dacă nu mai sunt interesați de Kevin Ciubotaru, asta este. Nu avem ce să facem, nu este decizia noastră. E a lor și a jucătorului, dacă nu s-au înțeles atunci...

Mai este perioada de transferuri, până pe 8 (n.r. mercato se încheie pe 9 februarie). Mai este timp. Vedem după meciul cu Rapid, o să vorbesc cu domnul Becali”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo sunt jucătorii transferați în această iarnă de FCSB.

