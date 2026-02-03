„A fost singura soluție!” Decizia luată de primăria Hunedoara în privința noului stadion „Corvinul”: „Ar fi fost păcat”

Primăria Hunedoara a anunțat că va confinanța cu 25% construirea noului stadion „Corvinul”.

construirea noului stadion „Corvinul”. Contribuția va fi alocată pe parcursul anilor 2027 și 2028, perioadă în care vor avea loc lucrările efective de ridicare a noii arene.

În conformitate cu prevederile OUG 52/2025, finanțarea guvernamentală pentru stadioane și arene sportive va acoperi maximum 75% din valoarea investițiilor, fiind obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.

Într-un anunț făcut pe rețelele de socializare, Primăria a anunțat că va suporta 25% dintre costurile de construcție-montaj ale noii arene, pentru a evita pierderea proiectului.

„Proiectul pentru noul stadion «Corvinul» merge mai departe! Întâlnire importantă cu reprezentanţii CNI.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Laurenţiu Nistor, s-au întâlnit astăzi, la Bucureşti cu directorul Companiei Naţionale de Investiţii, doamna Manuela Irina Pătrăşcoiu şi directorul Unităţii de Supervizori din cadrul CNI, domnul Gabriel Diaconu, pentru a discuta următorii paşi procedurali pentru continuarea proiectului privind noul stadion Corvinul.

După ce, pentru alte stadioane noi din ţară, oraşe precum Timişoara, Constanţa, Piteşti, alături de Primăria Sectorului 2 Bucureşti (pentru stadionul Dinamo) au anunţat că sunt dispuse să asigure co-finanţarea necesară de 25 la sută din valoarea investiţiei, Primăria Hunedoara a fost nevoită să procedeze la fel.

Astfel, principalul punct al discuţiilor de astăzi (n.r. luni) l-a reprezentat documentaţia care trebuie întocmită privind asigurarea cofinanţării locale a noului stadion din oraşul nostru.

În perioada următoare vor începe procedurile pentru mutarea canalului colector menajer care trece pe sub amplasamentul stadionului, lucrare care urmează să fie realizată de Consiliul Judeţean Hunedoara.

Se lucrează şi la realizarea Planului Urbanistic Zonal care va stabili configuraţia întregii zone, în noua sa amenajare, inclusiv căile de acces spre şi dinspre noul stadion” se arată în comunicatul Primăriei Hunedoara de pe Facebook.

Dan Bobouţanu: „În jur de 10 milioane de euro”

Dan Bobouţanu, a oferit și el o primă reacție și a dezvăluit că Primăria ar urma să contribuie cu circa 10 milioane de euro.

„Până la finalul lunii mai ar trebui să fie gata și proiectul tehnic pentru noul stadion. Cofinanțarea de 25% se va raporta doar la partea de C+M din proiect (construcții – montaj).

Estimez că aceasta va fi în jur de 10 milioane de euro, dar s-ar putea să mai scadă.

Abia după ce proiectul tehnic va fi finalizat vom ști cu exactitate suma pe care Primăria va trebui să o contribuie la construirea noului stadion de la Hunedoara.

Reamintim că proiectul a fost evaluat inițial la 64 de milioane de euro, dar a fost licitat la 54 de milioane de euro, inclusiv TVA.

După ce alte orașe au anunțat că sunt dispuse să aloce această cofinanțare de 25%, am ajuns la concluzia că singura soluție pentru a nu pierde proiectul este să procedăm la fel. Ar fi fost păcat să pierdem acest proiect, pentru că, o astfel de investiție realizată din fonduri guvernamentale, nu se va mai putea concretiza în Hunedoara în următorii 50 de ani.

În prezent, cofinanțarea locală va fi alocată pe parcursul a doi ani, 2027 și 2028, perioadă în care se vor desfășura lucrările efective de construire a noului stadion. În perioada următoare va avea loc o nouă întrevedere pe această temă, de data aceasta și cu proiectanții, pentru a stabili ultimele detalii ale viitoarei arene.

Îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, pentru tot sprijinul acordat. Fără parteneriatul cu această instituție, ne-ar fi fost mult mai greu să ajungem în această etapă a demersului nostru”, a declarat primarul orașului Hunedoara.

În acest moment, Corvinul Hunedoara este lider în Liga 2, cu 43 de puncte, și este mare favorită la promovare.

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

Stadionul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).

Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

