La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România
La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România

Publicat: 18.11.2025, ora 13:55
Actualizat: 18.11.2025, ora 14:16
  • Andrei Nicolae, managerul Kinetic Flagship, prezintă pentru public facilitățile clinicii recent inaugurate de rețeaua de Sănătate „Regina Maria” (P)

E vorba despre o clinică de recuperare medicală cu o suprafață de peste 2.100 de metri pătrați. O investiție de 4 milioane de euro.

Fizioterapeutul Andrei Nicolae, manager Kinetic Flagship, a explicat pe larg ce beneficii pot avea aici pacienții.

  • Primul contact al pacientului în Kinetic: evaluarea musculo-scheletală. Se pun bazele tratamentului și ale obiectivelor în recuperare medicală a fiecărui pacient.
  • Zona de hidrokinetoterapie. „Apa ajută în procesul recuperării medicale, eliminând presiunea de pe articulații, dar totodată ajută și facilitează procesul de recuperare”
  • Bazinul este împărțit în două arii. O dată, zona de hidroterapie preventivă, unde pacienții pot veni să înoate doar pentru corectarea posturii sau pentru menținerea stării de sănătate, dar și zona a doua, unde terapeuții pot îndruma pacientul în sedințe de hidrokinetoterapie asistată.
  • Sedințele sunt individualizate, iar procesul neapărat trebuie să înceapă cu evaluarea amănunțită a unui specialist, în funcție de nevoile fiecărui pacient.
  • Există și un bazin pentru cei mici, unde sedințele sunt construite one-to-one, iar bebelușii pot intra în apă și efectua sedințele chiar împreună cu mămica sau cu terapeutul asistat.
  • Tot în zona bazinului e și o salină uscată și o saună cu infraroșu, care pot completa procesul de recuperare al pacienților în clinica Kinetic.
  • La Kinetic Flagship există și o cameră senzorială pentru copii, unde toate simțurile lor pot fi stimulate prin joacă.
  • Departamentul de kinetoterapie. Aici se îmbină tehnologia cu gimnastica medicală adaptată nevoilor fiecărui pacient.
  • De exemplu, ProKin este un aparat care antrenează stabilitatea și propriocepția.
  • Un alt exemplu este WalkerView, o bandă de ultimă generație, care analizează corpul în mers sau în alergare.
  • De asemenea, D-WALL SmartGravity ne ajută să facem un mix între antrenamentele de forță și rezistență cu programele pentru pacienții neurologici.
  • Sedințele de kinetoterapie sunt individualizate 1 la 1 și pot cuprinde protocoale din sfera ortopediei, traumatologiei, neurologiei sau chiar post-intervenție chirurgicală.
  • Cu ajutorul Vis Body se pot afla detalii importante legate de postura ta sau de compoziția corporală.
  • Departamentul de biomecanică este locul unde podologii Kinetic află toate detaliile legate de călcătura ta în dinamică și static.
  • Cu ajutorul Moti Physio 3D se pot afla detalii importante legate de postura ta și de statusul musculaturii tale.
  • Departamentul de Spine cuprinde două aparate numite MedX, care antrenează musculatura profundă a coloanei cervicale și lombare.

SănătosAcasă este un proiect de interviuri video scurte, realizat de GOLAZO.ro în parteneriat cu Rețeaua Regina Maria, care își propune să informeze bărbații activi – în special fanii sportului – despre cele mai frecvente probleme de sănătate cu care se confruntă și despre cum pot fi prevenite sau tratate corect.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share