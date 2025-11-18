La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România

Andrei Nicolae, managerul Kinetic Flagship, prezintă pentru public facilitățile clinicii recent inaugurate de rețeaua de Sănătate „Regina Maria” (P)

E vorba despre o clinică de recuperare medicală cu o suprafață de peste 2.100 de metri pătrați. O investiție de 4 milioane de euro.

Fizioterapeutul Andrei Nicolae, manager Kinetic Flagship, a explicat pe larg ce beneficii pot avea aici pacienții.

Primul contact al pacientului în Kinetic: evaluarea musculo-scheletală. Se pun bazele tratamentului și ale obiectivelor în recuperare medicală a fiecărui pacient.

Zona de hidrokinetoterapie. „Apa ajută în procesul recuperării medicale, eliminând presiunea de pe articulații, dar totodată ajută și facilitează procesul de recuperare”

Bazinul este împărțit în două arii. O dată, zona de hidroterapie preventivă, unde pacienții pot veni să înoate doar pentru corectarea posturii sau pentru menținerea stării de sănătate, dar și zona a doua, unde terapeuții pot îndruma pacientul în sedințe de hidrokinetoterapie asistată.

Sedințele sunt individualizate , iar procesul neapărat trebuie să înceapă cu evaluarea amănunțită a unui specialist, în funcție de nevoile fiecărui pacient.

Există și un bazin pentru cei mici, unde sedințele sunt construite one-to-one, iar bebelușii pot intra în apă și efectua sedințele chiar împreună cu mămica sau cu terapeutul asistat.

Tot în zona bazinului e și o salină uscată și o saună cu infraroșu, care pot completa procesul de recuperare al pacienților în clinica Kinetic.

La Kinetic Flagship există și o cameră senzorială pentru copii , unde toate simțurile lor pot fi stimulate prin joacă.

Departamentul de kinetoterapie. Aici se îmbină tehnologia cu gimnastica medicală adaptată nevoilor fiecărui pacient.

De exemplu, ProKin este un aparat care antrenează stabilitatea și propriocepția.

Un alt exemplu este WalkerView, o bandă de ultimă generație, care analizează corpul în mers sau în alergare.

De asemenea, D-WALL SmartGravity ne ajută să facem un mix între antrenamentele de forță și rezistență cu programele pentru pacienții neurologici.

Sedințele de kinetoterapie sunt individualizate 1 la 1 și pot cuprinde protocoale din sfera ortopediei, traumatologiei, neurologiei sau chiar post-intervenție chirurgicală.

Cu ajutorul Vis Body se pot afla detalii importante legate de postura ta sau de compoziția corporală.

Departamentul de biomecanică este locul unde podologii Kinetic află toate detaliile legate de călcătura ta în dinamică și static.

Cu ajutorul Moti Physio 3D se pot afla detalii importante legate de postura ta și de statusul musculaturii tale.

Departamentul de Spine cuprinde două aparate numite MedX, care antrenează musculatura profundă a coloanei cervicale și lombare.

