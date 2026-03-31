Boloni își oferă sprijinul electoral pentru premierul ungar Orban. Treaba lui, e liber să ajute pe cine vrea! Oare? E liber, dar nu e doar treaba lui. Când ești cineva, nu mai e doar treaba ta ce faci. Altfel, FIDESZ, partidul lui Viktor, apela pentru clip la alde Zoltan Szondi de la Csikszereda. Dar nu

Loți a jucat toată viața mijlocaș defensiv, dar asta nu l-a împiedicat să înscrie goluri antologice. Cum a fost cel cu Italia, în poarta apărată de Dino Zoff.

Ca mijlocaș de acoperire, cealaltă denumire a postului său, mai sugestivă, Loți l-a acoperit mereu cu prietenia sa pe Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Care fiu, plictisindu-se la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, s-a dedicat fotbalului. Mai exact sprijinirii Stelei, pe care a dus-o spre Cupa Campionilor Europeni. Pe valoare, dar și pe un pic de noroc, mai cu un armator grec, mai cu un arbitru francez.

Tranziția negativă a lui Viktor

Viktor a evoluat în atac la începutul carierei. Subțirel, fâșneț, vârf împins contra apărătorilor stânga din vechea gardă a fostelor țări comuniste. Era privit Viktor ca unul dintre cei mai promițători atacanți din această parte a Europei.

O speranță, dacă nu o certitudine că despărțirea de filozofia de joc sovietică, focu’ la ei!, era definitivă. După Ferenc Puskas, Ungaria avea iar un mare jucător. La maturitate însă, dar mai ales acum, la bătrânețe, Viktor s-a repliat în teren. Analiștii numesc asta tranziție negativă.

Treptat, Viktor a început să joace pe același post cu Loți, acela de mijlocaș la acoperire. La acoperirea rușilor. Actualul lui antrenor, Vladimir Vladimirovici Putin, are mare încredere în el. Și nici nu concepe să îl lase să se retragă.

Meci de 1X2 pe 12 aprilie

Grație banilor pompați consistent și constant de guvernul de la Budapesta către comunitățile maghiare și a sprijinului declarat al UDMR, se mizează pe faptul că maghiarii din România (300.000 înscriși pe liste electorale din Ungaria) vor vota în bloc FIDESZ, partidul lui Orban.

Maghiarii din România au dovedit de fiecare dată că sunt un electorat disciplinat, punând ștampila așa cum le spun mai marii lor. Deci nu sunt de așteptat surprize neplăcute pentru Viktor și ai lui.

Se pare totuși că în Ungaria lucrurile nu stau atât de bine ca în diaspora, fiind așteptat un meci pe muchie de cuțit pe 12 aprilie. Opoziția promite un joc mai deschis, bazat pe pase utile cu Occidentul. O să vedem.

Ce ar trebui să conteze pentru Loți

Boloni joacă în echipă cu Orban. Treaba lui!, veți zice. Nu e totuși numai treaba lui, pentru că atunci când ești o personalitate ar trebui să impui o conduită.

Ce conduită emani când îți oferi sprijinul electoral unuia care aproape a suprimat libertatea de expresie în Ungaria, loc în care drepturile civile sunt cam la nivelul autocrațiilor africane?

Ar trebui să conteze pentru domnul Boloni și alte valori în afara satisfacției de a fi promovat ipocrit drept “cel mai mare fotbalist transilvănean” (asta e cu temă revizionistă) de unul care împreună cu ministrul lui de externe sunt spionii (slugile?) Moscovei la UE?

Dilema nouă

Așa ar fi normal pentru un om care trăiește de 40 de ani în Franța, patria-mamă a drepturilor omului, să nu cultive astfel de personaje. Dar nu, apropierea obsedantă de Valentin prevestea povestea de acum. Și știți ce e cu adevărat trist? Că în sinea lui, Boloni, om inteligent, știe pe cine ajută.

Sigur, e dreptul lui de cetățean liber să voteze și să facă campanie electorală pentru cine dorește. Mă întreb totuși dacă Loți atunci când votează în Franța, votează cu partidul doamnei Marine Le Pen. Marine Le Pen e amica lui Vladimir Putin și a lui Viktor Orban și are o problemă cu străinii. Grea dilemă!