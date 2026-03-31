Cristian Geambașu Loți joacă în echipă cu Viktor

alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 17:52
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 17:55

Loți a jucat toată viața mijlocaș defensiv, dar asta nu l-a împiedicat să înscrie goluri antologice. Cum a fost cel cu Italia, în poarta apărată de Dino Zoff.

Ca mijlocaș de acoperire, cealaltă denumire  a postului său, mai sugestivă, Loți l-a acoperit mereu cu prietenia sa pe Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Care fiu, plictisindu-se la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, s-a dedicat fotbalului. Mai exact sprijinirii Stelei, pe care a dus-o spre Cupa Campionilor Europeni. Pe valoare, dar și pe un pic de noroc, mai cu un armator grec, mai cu un arbitru francez.

Tranziția negativă a lui Viktor

Viktor a evoluat în atac la începutul carierei. Subțirel, fâșneț, vârf împins contra apărătorilor stânga din vechea gardă a fostelor țări comuniste. Era privit Viktor ca unul dintre cei mai promițători atacanți din această parte a Europei.

O speranță, dacă nu o certitudine că despărțirea de filozofia de joc sovietică, focu’ la ei!, era definitivă. După Ferenc Puskas, Ungaria avea iar un mare jucător. La maturitate însă, dar mai ales acum, la bătrânețe, Viktor s-a repliat în teren. Analiștii numesc asta tranziție negativă.

Treptat, Viktor a început să joace pe același post cu Loți, acela de mijlocaș la acoperire. La acoperirea rușilor. Actualul lui antrenor, Vladimir Vladimirovici Putin, are mare încredere în el. Și nici nu concepe să îl lase să se retragă.

Meci de 1X2 pe 12 aprilie

 Grație banilor pompați consistent și constant de guvernul de la Budapesta către comunitățile maghiare și a sprijinului declarat al UDMR, se mizează pe faptul că maghiarii din România (300.000 înscriși pe liste electorale din Ungaria) vor vota în bloc FIDESZ, partidul lui Orban.

Maghiarii din România au dovedit de fiecare dată că sunt un electorat disciplinat, punând ștampila așa cum le spun mai marii lor. Deci nu sunt de așteptat surprize neplăcute pentru Viktor și ai lui.

Se pare totuși că în Ungaria lucrurile nu stau atât de bine ca în diaspora, fiind așteptat un meci pe muchie de cuțit pe 12 aprilie. Opoziția promite un joc mai deschis, bazat pe pase utile cu Occidentul. O să vedem.

Ce ar trebui să conteze pentru Loți

Boloni joacă în echipă cu Orban. Treaba lui!, veți zice. Nu e totuși numai treaba lui, pentru că atunci când ești o personalitate ar trebui să impui o conduită.

Ce conduită emani când îți oferi sprijinul electoral unuia care aproape a suprimat libertatea de expresie în Ungaria, loc în care drepturile civile sunt cam la nivelul autocrațiilor africane?

Ar trebui să conteze pentru domnul Boloni și alte valori în afara satisfacției de a fi promovat ipocrit drept “cel mai mare fotbalist transilvănean” (asta e cu temă revizionistă) de unul care împreună cu ministrul lui de externe sunt spionii (slugile?) Moscovei la UE? 

Dilema nouă

Așa ar fi normal pentru un om care trăiește de 40 de ani în Franța, patria-mamă a drepturilor omului, să nu cultive astfel de personaje. Dar nu, apropierea obsedantă de Valentin prevestea povestea de acum. Și știți ce e cu adevărat trist? Că în sinea lui, Boloni, om inteligent, știe pe cine ajută.

Sigur, e dreptul lui de cetățean liber să voteze și să facă campanie electorală pentru cine dorește. Mă întreb totuși dacă Loți atunci când votează în Franța, votează cu partidul doamnei Marine Le Pen. Marine Le Pen e amica lui Vladimir Putin și a lui Viktor Orban și are o problemă cu străinii. Grea dilemă! 

Ladislau Boloni ungaria viktor orban alegeri politica fidesz
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
