Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Viktor Orban (stânga) și Laszlo Bölöni, surprinși discutând amical la un meci de fotbal
Diverse

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 10:56
  • Fostul selecționer al României, Laszlo Bölöni (73 de ani), este imaginea campaniei UDMR pentru alegerile legislative din Ungaria, programate pe 12 aprilie, promovând votul prin corespondență în rândul maghiarilor din Transilvania.
  • Potrivit Hotnews.ro, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că îl susține pe Viktor Orban.
  • Despre relația sa cu premierul ungar, Bölöni a declarat pentru GOLAZO.ro: „Jucăm în aceeași echipă”.

Laszlo Bölöni apare pe site-ul UDMR într-un clip explicativ despre procedura votului prin corespondență, adresat în special etnicilor maghiari din Transilvania care dețin și cetățenie ungară.

Laszlo Bölöni susține campania UDMR pentru Viktor Orban

G4Media, care citează transtelex.ro, scrie că Bölöni interpretează propriul rol într-un scenariu de tip demonstrativ.

În timp ce oferă un interviu, este întrerupt de un apel telefonic de la soția sa, care îl anunță că a completat greșit declarația de identitate inclusă în plicul de vot.

Clipul, intitulat „Bölöni aproape a ratat. Tu nu greși!”, detaliază procedura votului prin corespondență și atrage atenția asupra erorilor care pot invalida votul.

UDMR a publicat și o animație ghid despre modul de vot prin corespondență. Potrivit transtelex.ro, deși grafica nu arată toate cele cinci partide care candidează, semnul X apare pus pe ultima poziție, sugerând alegerea Fidesz-KDNP, care ocupă tot ultimul loc în buletinul de vot.

Circa 300.000 de maghiari din România s-au înscris pentru a vota la alegerile din Ungaria

Procedura de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat miercuri, 18 martie, aceasta fiind etapa necesară pentru ca alegătorii din diaspora să poată primi buletinele de vot la domiciliu.

Estimările arată că aproximativ 700.000 de etnici maghiari din afara Ungariei sunt așteptați să voteze la scrutinul din aprilie, dintre care circa 300.000 provin din județele Covasna și Harghita.

Laszlo Bölöni și relația cu Viktor Orban

Laszlo Bölöni a vorbit la finalul anului trecut despre relația sa cu Viktor Orban, subliniind că există un respect reciproc, construit în timp.

„Nu suntem prieteni, dar ne cunoaștem de mult. Jucăm în aceeași echipă”, a declarat tehnicianul pentru GOLAZO.ro.

În același timp, el a susținut public investițiile guvernului maghiar în cluburile din România, argumentând că beneficiile sunt resimțite la nivelul întregii comunități, indiferent de etnie.

„Consider că sprijinul pe care Guvernul Ungariei îl acordă cluburilor Sepsi și Csikszereda este binevenit pentru toată lumea.

La meciurile acestor echipe nu vin doar suporteri maghiari, indiferent de ce se spune. Când viața comunității devine mai interesantă, toată lumea se simte mai bine, țigani, germani, români sau maghiari.

Și, în comparație, să vedem dacă cineva din România sprijină construirea unui stadion în Republica Moldova”, a declarat Loți.

Mesajele lui Viktor Orban pentru Laszlo Bölöni

Relația dintre Laszlo Bölöni și Viktor Orban a fost marcată și de gesturi publice. În martie 2023, cu ocazia împlinirii a 70 de ani, premierul Ungariei i-a transmis lui Bölöni o scrisoare de felicitare și o sticlă de vin Tokaji.

În mesaj, Viktor Orban a lăudat atât performanțele fostului internațional ca jucător, cât și cariera sa de antrenor.

„Stimate Maestre! Dacă există o carte despre fotbal care poate fi considerată una dintre cele mai așteptate lucrări ale ultimilor ani, cartea dumneavoastră se încadrează cu siguranță în această categorie”, a scris Orbán, făcând referire la autobiografia la care Bölöni lucrează.

„Permiteți-mi să mă alătur rudelor, prietenilor și admiratorilor pentru a vă felicita cu ocazia zilei de naștere și a vă ura multă sănătate și succes în cariera de antrenor. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, se încheie mesajul premierului ungar.

În același registru se înscrie și susținerea acordată documentarului „Bölöni – legenda care ne leagă”, finanțat de autoritățile maghiare. La lansarea filmului, la Budapesta, Viktor Orban a publicat un mesaj elogios.

„László Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvănean, o legendă în istoria sportului maghiar. După Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Campionilor Europeni. Filmul este nostalgie și un suvenir pentru noi și pentru posteritate”, a transmis Orban.

Diaspora, decisivă pentru Viktor Orban

Alegerile din 2022 au demonstrat importanța votului din afara granițelor. Peste 500.000 de alegători din diaspora s-au înscris pe liste, reprezentând aproximativ 9% din totalul votanților. Dintre aceștia, peste 280.000 au fost maghiari din România. Spre comparație, din Serbia au votat aproximativ 70.000 de etnici maghiari.

Rezultatul a fost covârșitor în favoarea premierului Viktor Orban, care a obținut aproape 80% din voturile exprimate în diaspora.

În contextul unui nou scrutin care se anunță echilibrat în 2026, mobilizarea acestui electorat devine esențială. Acesta e și motivul pentru care Viktor Orban a mărit nivelul investițiilor în fotbal, în regiunile cu cei mai mulți etnici maghiari din România, pentru a nu pierde o sursă importantă de voturi.

Bölöni, vizită recentă la Academia Partium din Satu Mare, finanțată de Guvernul maghiar

În același context al implicării sale în proiecte susținute de Budapesta, Laszlo Bölöni a vizitat zilele trecute Academia Partium din Satu Mare, o instituție înființată în 2021 cu sprijin financiar din partea Guvernului maghiar.

Potrivit publicației Daily News Hungary, doar în prima rundă de finanțare, autoritățile de la Budapesta au alocat 675.000 de euro pentru lucrări pregătitoare, urmând ca investiții suplimentare să fie realizate în anii următori.

Investițiile în fotbalul din Transilvania, parte a strategiei politice a lui Viktor Orban

GOLAZO.ro a arătat că, între 2022 și 2025, guvernul de la Budapesta a direcționat aproximativ 50 de milioane de euro către cluburile Sepsi Sfântu Gheorghe și Csikszereda Miercurea Ciuc.

Doar în 2025, Csikszereda a primit 8,1 milioane de euro, iar Sepsi 4,2 milioane de euro, potrivit rapoartelor financiare depuse la Ministerul Finanțelor.

ANUL / SUMACSIKSZEREDASEPSI
20224,96,1
202374,3
20248,15,6
20258,164,25
TOTAL 28,16 20,25* sumele sunt exprimate în milioane de euro

Cele două cluburi activează în zone cu populație majoritar maghiară, iar legislația electorală modificată de Viktor Orban, în 2010, permite acestor comunități să voteze la alegerile din Ungaria.

În acest context, investițiile masive în sport sunt interpretate ca parte a unei strategii mai ample de fidelizare a electoratului din diaspora.

Modelul a fost extins și în alte state cu minorități maghiare, precum Slovacia și Serbia, dar și în domenii non-sportive. Investigații jurnalistice au arătat că finanțările guvernului ungar către comunitățile din regiune au crescut semnificativ în ultimul deceniu.

670 de milioane de euro
e suma pe care Guvernul Ungariei a direcționat-o, între 2011 și 2021, către 6 state (România, Serbia, Ucraina, Slovacia, Croația și Slovenia) pentru a ajuta comunitatea de etnici maghiari, iar Europa Liberă a scris că „o parte semnificativă din această sumă a fost trimisă prin fondul de stat Bethlen Gabor, destinat pentru susținerea organizațiilor maghiare din străinătate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Loti Boloni Ladislau Boloni ungaria udmr viktor orban
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share