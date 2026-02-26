„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”

Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a reacționat după declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani).

Președintele LPF afirmase că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.

Motivul e reprezentat de rețeta financiară pe care ar putea să o facă echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova, în urma derby-urilor cu FCSB.

Victor Angelescu: „Am fost șocat!”

Președintele giuleștenilor susține că declarațiile lui Gino Iorgulescu sunt total nepotrivite și că șeful LPF ar trebui să dea dovadă de fair-play și să fie echidistant în astfel de situații.

Oficialul Rapidului a adus aminte și de momentul în care FRF a schimbat regulamentul pentru a o ajuta pe FCSB să-l includă pe Malcom Edjouma (29 de ani) pe lista de Liga 1. Între timp, francezul a părăsit echipa campioană după ce i-a expirat contractul la finele lui 2025.

„Am fost șocat să citesc declarația președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal.

Cineva în poziția lui nu are voie să își exprime opinia despre cine ar fi bine sau nu să intre în play-off sau să dea de înțeles că preferă o echipă în detrimentul altei echipe.

Președintele LPF trebuie să fie echidistant, să încurajeze meritul sportiv și să reprezinte la fel toate cele 16 echipe din Liga 1, nu să își spună preferințele public, nu că nu le-am fi știut, mai ales după ultimul scandal legat de schimbarea regulamentului în cazul Edjouma.

Sper sincer ca, pe viitor, președintele LPF să țină pentru el propriile păreri sau preferințe și să nu le mai facă publice, cel puțin cât mai are mandat”, a declarat Victor Angelescu, citat de fanatik.ro.

Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB-ul, poate-i fac și eu lobby să-i dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi Becali și pe el, la pauză. Dani Coman, președinte FC Argeș la Digi Sport

Ce a declarat Gino Iorgulescu

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut.

FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, citat de digisport.ro.

FOTO. Rapid - Dinamo 2-1

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

