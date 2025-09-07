Baia Mare, campioană la rugby  VIDEO. Maramureșenii au învins-o pe Timișoara și și-au adjudecat  al 10-lea titlu din istorie

CSM Știința Baia Mare este campioana României la rugby, după victoria obținută în fața celor de la SCM USV Timișoara, scor 36-24 (26-0).

Baia Mare a cucerit al 10-lea titlu național, după o pauză de trei ani în care a fost învinsă de Dinamo și Timișoara.

CSM Știința Baia Mare, campioana României la rugby

Formația timișoreană a început ofensiv partida, având ocazia să deschidă scorul, însă fără succes. Ulterior, băimărenii au început să domine partida.

În minutul 14, Timișorenii au avut parte de o eliminare temporară, după ce Joji Sikote a comis un placaj neregulamentar. Ulterior acestui moment, Baia Mare și-a mărit ecartul, ducând scorul la 16-0.

În partea a doua a meciului, maramureșenii au continuat evoluția bună, ducând scorul la 26-0. Timișoara a obținut primele puncte abia în minutul 53, după o grămadă câștigată pe repunere adversă în 22-ul maramureșenilor. Scorul a devenit 26-5.

Pe final de meci jocul a fost unul echilibrat, ambele formații reușind să adune puncte importante, însă CSM Știința Baia Mare și-a menținut avansul și s-a impus cu 36-24.

