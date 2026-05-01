Lamine Yamal (18 ani) a ținut prim-planul recent cu o postare în care apărea cu produse de la McDonalds în avionul privat care-l aducea de la Gala Laureus, unde a fost desemnat „Tânărul sportiv al anului”.

Presa din Spania dezvăluie acum care e mâncarea preferată a starului catalan, dar și care e băutura preferată. Detalii, în rândurile de mai jos.

Lamine Yamal a fost criticat dur după o postare pe social media, în care avea în față mâncare de tip fast-food într-un avion privat.

În seara următoare, tânărul s-a accidentat după doar 28 de minute din meciul Barcelona - Celta Vigo, scor 1-0, după ce a marcat din penalty, iar mulți au pus problemele pe seama alimentației nesănătoase.

Testele au arătat că a suferit o ruptură musculară la nivelul bicepsului femural de la piciorul stâng, iar sezonul de La Liga s-a încheiat prematur pentru el.

Care e mâncarea preferată a lui Lamine Yamal

Fotbalistul de 18 ani n-ar obișnui să consume fast-food, ci are o dietă mai sănătoasă. Un nutriționist îi monitorizează alimentația pe parcursul sezonului competițional.

Yamal urmează o dietă bazată pe proteine și carbohidrați. Printre preparatele sale preferate se numără o rețetă tradițională din Guineea Ecuatorială, țara de origine a mamei sale, Sheila Ebana: orez cu pui și sos de arahide.

„Mama îmi pregătea acest fel de mâncare de când eram mic, înainte de meciuri, pentru a-mi da putere”, a povestit fotbalistul, conform sport.es.

Conform nutriționiștilor, combinația e solidă din punct de vedere nutrițional: orezul oferă carbohidrați complecși (esențiali pentru energie în meciuri și antrenamente), puiul îi asigură proteine de calitate pentru refacerea musculară, iar sosul de arahide contribuie cu grăsimi sănătoase și calorii suplimentare, utile mai ales pentru sportivi cu consum energetic ridicat.

Totuși, cheia este echilibrul. Sosul de arahide poate deveni foarte caloric dacă e în cantitate mare sau conține mult zahăr sau aditivi.

În perioade speciale, precum Ramadanul, Yamal își adaptează dieta pentru a face față cerințelor fizice.

Acesta recurge la mese nocturne, hidratare intensă în jurul orei 4 dimineața și alimente ușor digerabile, precum curmalele și supele, pentru a evita pierderea masei musculare.

Băutura preferată a lui Lamine Yamal

Mulți fotbaliști beau cafea sau băuturi energizante, însă Yamal are altă preferință. Nu bea cafea sau alte băuturi cu zahăr, cu excepția cazului în care conțin proteine.

Preferatul său e ceaiul cu vanilie și afine, dar consumă și un ceai specific marocan, cu mentă, cunoscut local sub numele de „atay” sau „ceai moruno”, o infuzie de ceai verde, de obicei de tip Gunpowder, preparat cu multă mentă proaspătă și zahăr.

Ce spun nutriționiștii despre acest tip de ceai? Are beneficii reale pentru un sportiv: hidratează, conține antioxidanți și poate ajuta digestia.

Problema apare de la cantitatea mare de zahăr adăugată în mod tradițional. Pentru un fotbalist, consumul regulat de băuturi cu mult zahăr poate duce la fluctuații de energie și nu e ideal pentru corp.

