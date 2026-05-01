Scandal uriaș în Olanda! Regulamentul ar fi fost încălcat în 133 de meciuri: „Un adevărat haos" » Motive de îngrijorare pentru Man și PSV?
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 10:20
  • Situație incredibilă în Olanda! Mai mulți jucători din Eredivisie ar fi evoluat în acest sezon fără să aibă drept de joc.
  • Sunt implicați mai mult de 10 fotbaliști, care au jucat în 133 de meciuri din totalul de 306.

Tot scandalul a început de la partida dintre NAC Breda și Go Ahead Eagles, scor 0-6, de pe 15 martie, din cadrul etapei #27 din campionat.

Scandal în Olanda! Mai mulți jucători ar fi evoluat fără drept de joc

Clubul NAC Breda a contestat în instanță înfrângerea drastică suferită în urmă cu o lună și jumătate, susținând că adversarii ar fi folosit un jucător fără drept de joc.

Este vorba de fundașul stânga Dean James (26 de ani), care a evoluat 75 de minute în acel meci. Deși s-a născut în Olanda, fotbalistul nu mai deține un permis de muncă valabil din cauză că și-a schimbat cetățenia.

Născut în Țările de Jos, James a pierdut cetățenia olandeză în momentul în care a obținut-o pe cea indoneziană, conform marca.com. Fotbalistul și-a reprezentat deja de 5 ori noua națională.

Nu este vorba despre sentimente, ci despre o regulă simplă: folosirea unui jucător neeligibil. Avocatul clubului NAC Breda

Publicația NOS a dezvăluit că alți 13 jucători s-ar afla în situația lui Dean James. Au jucat deși nu aveau permis de muncă valabil! Aceștia au ales să reprezinte naționale precum Surinam, Indonezia, Capul Verde, Togo sau Trinidad și Tobago.

  • Tjaronn Chery – NEC Nijmegen (Surinam)
  • Etienne Vaessen – Groningen (Surinam)
  • Richonell Margaret – Go Ahead Eagles (Surinam)
  • Dean James – Go Ahead Eagles (Indonezia)
  • Ayini Santos – Sparta Rotterdam (Capul Verde)
  • Jamiro Monteiro – PEC Zwolle (Capul Verde)
  • Mees Hilgers – Twente (Indonezia)
  • Justin Hubner – Fortuna Sittard (Indonezia)
  • Dion Malone – Telstar (Surinam)
  • Yannick Leliendal – FC Volendam (Surinam)
  • Mawouna Amevor – FC Volendam (Togo)
  • Déron Payne – FC Volendam (Trinidad și Tobago)
  • Djevencio van der Kust – Heracles Almelo (Surinam)
  • Miliano Jonathans – Excelsior (Indonesia)

Cluburile NEC Nijmegen și Groningen au încercat să mușamalizeze cazul excluzându-i din lot și de la antrenamente pe Tjaronn Chery și Etienne Vaessen, jucători care nu mai dețin pașaport european.

Atunci când aleg să joace pentru aceste țări, își pierd cetățenia olandeză. Iar dacă ai un pașaport din afara UE sau a Elveției, ai nevoie de permis de muncă pentru a lucra în Olanda Joost Verlaan, specialist în drept sportiv

O decizie în acest caz ar urma să fie transmisă luni, 4 mai. Cluburi precum Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles și TOP Oss s-au alăturat celor de la NAC Breda și au inițiat acțiuni legale.

Scandal în Eredivisie: „În total, sunt implicate 133 de meciuri”

Michiel van Dijk, avocatul Federației Olandeze de Fotbal (KNVB), a venit cu explicații suplimentare privind acest caz:

Problema pașapoartelor afectează 11 jucători din Eredivisie, din cadrul a opt cluburi. În total, sunt implicate 133 de meciuri din campionat”, a spus van Dijk, conform sursei citate.

Marianne van Leeuwen, directoarea de fotbal a KNVB, a precizat care ar putea fi consecințele acestui scandal uriaș:

„Imaginea ligii ar avea serios de suferit. Meciurile trebuie câștigate pe teren, nu în tribunale. Este afectată mai mult de jumătate din Eredivisie și aproape toate cluburile. Ar fi un adevărat haos”.

L’Equipe precizează că în Olanda „un jucător trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a obţine acest permis de muncă, cel mai frecvent fiind acela de a avea un salariu anual de cel puţin 608.000 de euro pentru cei peste 21 de ani. O condiţie pe care mai mulţi jucători nu o puteau îndeplini”.

PSV, echipa la care este legitimat Dennis Man, a câștigat deja titlul în Eredivisie, devenind campioană a țării pentru a 27-a oară.

Pe ultimele două locuri în campionat se află NAC Breda și Heracles, care au 25, respectiv 19 puncte acumulate. Mai sunt trei etape de disputat în Eredivisie.

