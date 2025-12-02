Următorul obiectiv al lui Yamal Starul Barcelonei are planuri mărețe: „Mă simt important” + Mesaj pentru Messi: „Știm amândoi asta”

Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a vorbit despre cariera sa și despre motivele pentru care a ales să reprezinte Spania.

Totodată, jucătorul clubului catalan a dezvăluit și ce obiective are în viitorul apropiat.

În cadrul unui interviu în cadrul emisiunii „60 Minutes”, care este difuzată de postul TV american CBS, Lamine Yamal a mai vorbit și despre debutul său la Barcelona, când avea doar 15 ani.

Lamine Yamal: „Vreau să joc un Mondial cu șanse de a-l câștiga”

În cadrul interviului, Lamine Yamal a precizat că își dorește să câștige Campionatul Mondial de anul viitor.

„Când eram la început la Barça, voiam să câștig un trofeu, lucru pe care, slavă Domnului, l-am realizat, iar acum vreau să joc un Mondial cu șanse de a-l câștiga. Voi avea întotdeauna dragoste pentru Maroc. Și ea este țara mea.

Sincer, nu ar fi fost nimic ciudat sau rău să joc pentru ei, dar Spania juca la EURO. Am crescut în Spania și simt că este și țara mea”, a declarat Lamine Yamal, conform as.com.

Întrebat ce așteptări are de la prima sa apariție la un Campionat Mondial, Yamal a răspuns:

„Foarte mari. A trecut ceva timp de când Spania a fost considerată una dintre favorite la câștigarea Cupei Mondiale. Țara este entuziasmată. Și eu sunt. Nu putea veni într-un moment mai bun. Mă simt important, mă simt bine. Abia aștept să vină”.

Lamine Yamal: „Aveam în cap ideea că pot juca pentru Maroc”

Jucătorul Barcelonei a precizat și motivul pentru care a ales să reprezinte Spania, în detrimentul Marocului.

„Sincer, a fost ceva ciudat. Da, aveam în cap ideea că pot juca pentru Maroc, pentru că tocmai ajunsese în semifinalele Cupei Mondiale (n.r. - în 2022), dar când a venit momentul să aleg nu am ezitat.

Cu toată dragostea și respectul meu pentru Maroc, întotdeauna mi-am dorit să joc la Euro, să joc aici, în Europa. Fotbalul european este mai vizibil și mai apropiat de fotbalul internațional”, a mai spus Lamine Yamal.

Tatăl lui Lamine Yamal este Mounir Nasraoui, care provine din Maroc, iar mama sa este Sheila Ebana, originară din Guineea Ecuatorială.

Lamine Yamal s-a născut în Spania, după ce părinții săi s-au mutat acolo. Acest lucru i-a permis tânărului fotbalist să joace atât pentru Spania, cât și pentru țările de unde provin tatăl și mama sa, scrie thesun.co.uk.

„Nu vreau să fiu Messi”

În continuare, starul Barcelonei a declarat că Lionel Messi este cel mai bun jucător din istorie, dar nu vrea să fie ca el.

„Îl respect pentru ceea ce înseamnă pentru fotbal. Dacă ne întâlnim, va exista acel respect reciproc. Pentru mine, este cel mai bun din istorie. El știe că sunt un jucător bun și că îl respect.

Amândoi știm că nu vreau să fiu Messi. Vreau să-mi urmez drumul. Nu vreau să joc ca el, nici să port numărul 10 datorită lui Messi sau ceva de genul ăsta”.

Întrebat dacă se vede imaginea noii generații a Spaniei, Lamine Yamal a răspuns:

„Este relativ. În cele din urmă, nu tu decizi asta. Când ești copil, alții decid cine este vedeta naționalei. Nu jucătorul decide asta.

Sunt foarte fericit de entuziasmul pe care îl generez în rândul spaniolilor, al fanilor Barcelonei. Sunt una dintre opțiuni. Știu că oameni vin să mă vadă pe mine atunci când sunt pe teren.

Nu este ceva ce mă sperie. Este ceva care se va întâmpla dacă oamenii se entuziasmează cu privire la mine. Sunt deschis la asta, dar se va întâmpla doar dacă spaniolii vor decide”.

200 de milioane de euro valorează Lamine Yamal, potrivit Transferamrkt

„Senzația aia că totul îți arde în stomac”

Decarul Barcelonei a vorbit și despre debutul său la echipa catalană, în 2023, într-o partidă cu Royal Antwerp din Liga Campionilor, scor 5-0.

Întrebat dacă a avut emoții, Yamal răspuns:

„Sincer, nu când am intrat pe teren, dar când m-am încălzit și am văzut Camp Nou, că venise momentul meu, că visasem la asta și că se întâmpla.

Da, ai emoții, dar sunt bune. Senzația aia că totul îți arde în stomac și timpul trece foarte repede. E un amestec de adrenalină, emoții și entuziasm”.

Întrebat ce îl face cel mai fericit, spaniolul a răspuns: „să joc fotbal, fără îndoială. Asta mă face să uit de toate”.

120 de meciuri și 32 de goluri a reușit Lamine Yamal pentru Barcelona

