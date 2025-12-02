Următorul obiectiv al lui Yamal Starul Barcelonei are planuri mărețe: „Mă simt important” + Mesaj pentru Messi: „Știm amândoi asta”
Lamine Yamal. Foto: IMAGO
Campionate

Următorul obiectiv al lui Yamal Starul Barcelonei are planuri mărețe: „Mă simt important” + Mesaj pentru Messi: „Știm amândoi asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 13:52
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 13:54
  • Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei, a vorbit despre cariera sa și despre motivele pentru care a ales să reprezinte Spania.
  • Totodată, jucătorul clubului catalan a dezvăluit și ce obiective are în viitorul apropiat.
  • Citește în articol ce a spus și despre Lionel Messi.

În cadrul unui interviu în cadrul emisiunii „60 Minutes”, care este difuzată de postul TV american CBS, Lamine Yamal a mai vorbit și despre debutul său la Barcelona, când avea doar 15 ani.

Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat
Citește și
Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat
Citește mai mult
Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat

Lamine Yamal: „Vreau să joc un Mondial cu șanse de a-l câștiga”

În cadrul interviului, Lamine Yamal a precizat că își dorește să câștige Campionatul Mondial de anul viitor.

„Când eram la început la Barça, voiam să câștig un trofeu, lucru pe care, slavă Domnului, l-am realizat, iar acum vreau să joc un Mondial cu șanse de a-l câștiga. Voi avea întotdeauna dragoste pentru Maroc. Și ea este țara mea.

Sincer, nu ar fi fost nimic ciudat sau rău să joc pentru ei, dar Spania juca la EURO. Am crescut în Spania și simt că este și țara mea”, a declarat Lamine Yamal, conform as.com.

Întrebat ce așteptări are de la prima sa apariție la un Campionat Mondial, Yamal a răspuns:

„Foarte mari. A trecut ceva timp de când Spania a fost considerată una dintre favorite la câștigarea Cupei Mondiale. Țara este entuziasmată. Și eu sunt. Nu putea veni într-un moment mai bun. Mă simt important, mă simt bine. Abia aștept să vină”.

Lamine Yamal: „Aveam în cap ideea că pot juca pentru Maroc”

Jucătorul Barcelonei a precizat și motivul pentru care a ales să reprezinte Spania, în detrimentul Marocului.

„Sincer, a fost ceva ciudat. Da, aveam în cap ideea că pot juca pentru Maroc, pentru că tocmai ajunsese în semifinalele Cupei Mondiale (n.r. - în 2022), dar când a venit momentul să aleg nu am ezitat.

Cu toată dragostea și respectul meu pentru Maroc, întotdeauna mi-am dorit să joc la Euro, să joc aici, în Europa. Fotbalul european este mai vizibil și mai apropiat de fotbalul internațional”, a mai spus Lamine Yamal.

Tatăl lui Lamine Yamal este Mounir Nasraoui, care provine din Maroc, iar mama sa este Sheila Ebana, originară din Guineea Ecuatorială.

Lamine Yamal s-a născut în Spania, după ce părinții săi s-au mutat acolo. Acest lucru i-a permis tânărului fotbalist să joace atât pentru Spania, cât și pentru țările de unde provin tatăl și mama sa, scrie thesun.co.uk.

„Nu vreau să fiu Messi”

În continuare, starul Barcelonei a declarat că Lionel Messi este cel mai bun jucător din istorie, dar nu vrea să fie ca el.

„Îl respect pentru ceea ce înseamnă pentru fotbal. Dacă ne întâlnim, va exista acel respect reciproc. Pentru mine, este cel mai bun din istorie. El știe că sunt un jucător bun și că îl respect.

Amândoi știm că nu vreau să fiu Messi. Vreau să-mi urmez drumul. Nu vreau să joc ca el, nici să port numărul 10 datorită lui Messi sau ceva de genul ăsta”.

Întrebat dacă se vede imaginea noii generații a Spaniei, Lamine Yamal a răspuns:

„Este relativ. În cele din urmă, nu tu decizi asta. Când ești copil, alții decid cine este vedeta naționalei. Nu jucătorul decide asta.

Sunt foarte fericit de entuziasmul pe care îl generez în rândul spaniolilor, al fanilor Barcelonei. Sunt una dintre opțiuni. Știu că oameni vin să mă vadă pe mine atunci când sunt pe teren.

Nu este ceva ce mă sperie. Este ceva care se va întâmpla dacă oamenii se entuziasmează cu privire la mine. Sunt deschis la asta, dar se va întâmpla doar dacă spaniolii vor decide”.

200 de milioane de euro
valorează Lamine Yamal, potrivit Transferamrkt

„Senzația aia că totul îți arde în stomac”

Decarul Barcelonei a vorbit și despre debutul său la echipa catalană, în 2023, într-o partidă cu Royal Antwerp din Liga Campionilor, scor 5-0.

Întrebat dacă a avut emoții, Yamal răspuns:

„Sincer, nu când am intrat pe teren, dar când m-am încălzit și am văzut Camp Nou, că venise momentul meu, că visasem la asta și că se întâmpla.

Da, ai emoții, dar sunt bune. Senzația aia că totul îți arde în stomac și timpul trece foarte repede. E un amestec de adrenalină, emoții și entuziasm”.

Întrebat ce îl face cel mai fericit, spaniolul a răspuns: „să joc fotbal, fără îndoială. Asta mă face să uit de toate”.

120 de meciuri
și 32 de goluri a reușit Lamine Yamal pentru Barcelona

Citește și

Antonelli, amenințat cu moartea! Pilotul italian a primit peste 1000 de mesaje abuzive după ce Red Bull l-a acuzat că s-a dat din fața lui Norris
Formula 1
12:56
Antonelli, amenințat cu moartea! Pilotul italian a primit peste 1000 de mesaje abuzive după ce Red Bull l-a acuzats-a dat din fața lui Norris
Citește mai mult
Antonelli, amenințat cu moartea! Pilotul italian a primit peste 1000 de mesaje abuzive după ce Red Bull l-a acuzat că s-a dat din fața lui Norris
„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1
Stranieri
12:34
„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1
Citește mai mult
„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
Campionatul Mondial spania cariera fc barcelona lamine yamal
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:02
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
„Nu știu de ce n-a luat Balonul de Aur” Diego Simeone laudă un fotbalist al unei mari rivale: „Mă încântă!”
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share