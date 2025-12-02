„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1 +7 foto
Andrei Rațiu. Foto: IMAGO
Stranieri

„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 12:34
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 12:34
  • Rayo Vallecano - Valencia 1-1. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul gazdelor, a fost lăudat de presa din Spania după evoluția sa din etapa #14 din La Liga.

Fundașul Nobel Mendy a deschis scorul în minutul 37 pentru Rayo Vallecano. În repriza secundă, în minutul 64, Diego Lopez a stabilit scorul final, 1-1.

Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele
Citește și
Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele
Citește mai mult
Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele

Cum a jucat Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Valencia 1-1

Andrei Rațiu a fost integralist în partida din etapa 14 din La Liga, iar evoluția sa foarte bună a fost remarcată de presa spaniolă.

Fundașul român a câștigat patru din nouă dueluri la sol, a avut două recuperări importante și a câștigat două din trei dueluri aeriene.

Rațiu a dat 35 de pase corecte și a avut 81 de atingeri pe toată durata meciului. Acesta a expediat și 3 șuturi, dar niciunul nu a prins spațiul porții adverse, conform sofascore.com.

Galerie foto (7 imagini)

Ocazia mare a lui Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Valencia din minutul 87. Foto: Captură YouTube/La Liga Ocazia mare a lui Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Valencia din minutul 87. Foto: Captură YouTube/La Liga Ocazia mare a lui Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Valencia din minutul 87. Foto: Captură YouTube/La Liga Ocazia mare a lui Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Valencia din minutul 87. Foto: Captură YouTube/La Liga Ocazia mare a lui Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Valencia din minutul 87. Foto: Captură YouTube/La Liga
+7 Foto
labels.photo-gallery

Presa din Spania l-a lăudat pe Andrei Rațiu: „Spectaculos românul!”

Jocul bun al fundașului român a fost remarcat și de presa din Spania:

Cea mai clară ocazie a fost a neobositului Rațiu, care, după o cursă pornită din propriul teren, a trimis un șut care a lovit plasa laterală, spre disperarea celor din Vallecas”, au scris cei de la elpais.com.

Despre șutul lui Rațiu din minutul 87, cadenaser.com a notat: „Cea mai clară ocazie a fost un șut din lateral al lui Andrei Rațiu, cu puțin înainte de prelungiri”.

Publicația spaniolă marca.com a scris: „Rayo, aproape de gol în minutul 86! Șutul lui Rațiu a lovit plasa laterală și a dat impresia că a intrat în poartă. Spectaculos românul!”.

Rațiu a mai avut o ocazie mare în minutul 66: „Încă una pentru Rayo. Ajuns în careu, Rațiu șutează cu toată forța, dar mingea trece foarte aproape de poartă.

Imediat după, în minutul 67, Rațiu i-a pasat excelent lui Florian Lejeune, dar acesta a trimis mult peste transversală, cu dreptul, din afara careului”.

În acest sezon, Andrei Rațiu a jucat în 18 partide pentru Rayo Vallecano în toate competițiile și a marcat un gol. În 14 dintre acestea, fundașul român a fost integralist.

Rayo se află pe locul 9 în La Liga, cu 17 puncte obținute după 14 partide jucate.

VIDEO. Rayo Vallecano - Valencia 1-1

Citește și

„Apărarea a fost șvaițer” Un fost mare jucător român le critică pe „tricolore” după înfrângerea cu Danemarca: „Va fi greu cu Ungaria”
Handbal
12:01
„Apărarea a fost șvaițer” Un fost mare jucător român le critică pe „tricolore” după înfrângerea cu Danemarca: „Va fi greu cu Ungaria”
Citește mai mult
„Apărarea a fost șvaițer” Un fost mare jucător român le critică pe „tricolore” după înfrângerea cu Danemarca: „Va fi greu cu Ungaria”
Adi Vasile, schimbare uimitoare de carieră Antrenorul  va prezenta o emisiune-fenomen, după ce a fost dat afară de la CSM București: „O să fie foarte intens”
Media
11:57
Adi Vasile, schimbare uimitoare de carieră Antrenorul va prezenta o emisiune-fenomen, după ce a fost dat afară de la CSM București: „O să fie foarte intens”
Citește mai mult
Adi Vasile, schimbare uimitoare de carieră Antrenorul  va prezenta o emisiune-fenomen, după ce a fost dat afară de la CSM București: „O să fie foarte intens”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
valencia Rayo Vallecano la liga andrei ratiu
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
15:50
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share