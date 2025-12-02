„Spectaculos românul!” Andrei Rațiu, lăudat de presa din Spania după Rayo Vallecano - Valencia 1-1

Rayo Vallecano - Valencia 1-1. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul gazdelor, a fost lăudat de presa din Spania după evoluția sa din etapa #14 din La Liga.

Fundașul Nobel Mendy a deschis scorul în minutul 37 pentru Rayo Vallecano. În repriza secundă, în minutul 64, Diego Lopez a stabilit scorul final, 1-1.

Cum a jucat Andrei Rațiu în Rayo Vallecano - Valencia 1-1

Andrei Rațiu a fost integralist în partida din etapa 14 din La Liga, iar evoluția sa foarte bună a fost remarcată de presa spaniolă.

Fundașul român a câștigat patru din nouă dueluri la sol, a avut două recuperări importante și a câștigat două din trei dueluri aeriene.

Rațiu a dat 35 de pase corecte și a avut 81 de atingeri pe toată durata meciului. Acesta a expediat și 3 șuturi, dar niciunul nu a prins spațiul porții adverse, conform sofascore.com.

Presa din Spania l-a lăudat pe Andrei Rațiu: „Spectaculos românul!”

Jocul bun al fundașului român a fost remarcat și de presa din Spania:

„ Cea mai clară ocazie a fost a neobositului Rațiu, care, după o cursă pornită din propriul teren, a trimis un șut care a lovit plasa laterală, spre disperarea celor din Vallecas”, au scris cei de la elpais.com.

Despre șutul lui Rațiu din minutul 87, cadenaser.com a notat: „Cea mai clară ocazie a fost un șut din lateral al lui Andrei Rațiu, cu puțin înainte de prelungiri”.

Publicația spaniolă marca.com a scris: „Rayo, aproape de gol în minutul 86! Șutul lui Rațiu a lovit plasa laterală și a dat impresia că a intrat în poartă. Spectaculos românul! ”.

Rațiu a mai avut o ocazie mare în minutul 66: „Încă una pentru Rayo. Ajuns în careu, Rațiu șutează cu toată forța, dar mingea trece foarte aproape de poartă.

Imediat după, în minutul 67, Rațiu i-a pasat excelent lui Florian Lejeune, dar acesta a trimis mult peste transversală, cu dreptul, din afara careului”.

În acest sezon, Andrei Rațiu a jucat în 18 partide pentru Rayo Vallecano în toate competițiile și a marcat un gol. În 14 dintre acestea, fundașul român a fost integralist.

Rayo se află pe locul 9 în La Liga, cu 17 puncte obținute după 14 partide jucate.

