Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare"
Marius Măldărășanu. Foto: Sportpictures
Superliga

Măldărășanu, dat afară! Antrenorul anunță că Hermannstadt i-a reziliat contractul: „Lucrurile sunt clare” » Detaliul care l-a îngrijorat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 12:36
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 12:58
  • Marius Măldărășanu (50 de ani) a anunțat că nu mai este antrenorul echipei FC Hermannstadt.
  • Tehnicianul a fost anunțat de conducerea clubului că nu va continua pe banca formației sibiene, după ultima înfrângere în campionat, 1-2 cu UTA.

Hermannstadt se află într-o situație delicată. Trupa din Sibiu a reușit doar două victorii în acest sezon de Liga 1 și ocupă locul 15, cu 12 puncte după 18 etape.

Marius Măldărășanu, dat afara de la Hermannstadt: „Am acceptat rezilierea contractului”

„S-au tot scris în presă unele lucruri nu prea clare. Unele poate cât de cât reale. Cert este că n-am făcut deplasarea la Botoșani pentru că după meci am fost sunat de președintele Daniel Niculae.

Mi-a spus că a vorbit cu patronii și au zis că vor să o închidem. Banii la zi, fără clauza de reziliere. Am zis da, ok. Am cerut doar să îmi iau la revedere de la băieți și mi-a zis că totul e în regulă.

La vreo jumătate de oră a revenit cu telefonul și a zis că poate ar fi bine să nu fac asta. Asta m-a pus un pic pe gânduri, pentru că nu voiam să jucăm «alba neagra».

Ești antrenor, nu ești antrenor. Acum, lucrurile din punctul meu de vedere sunt clare”, a declarat tehnicianul, conform fanatik.ro.

186 de meciuri
a adunat Măldărășanu pe banca echipei sibiene, în care a acumulat 76 de victorii, 56 de remize și a suferit 54 de înfrângeri

Marius Măldărășanu: „Le-am spus că nu sunt vânător de clauză”

Măldărășanu a precizat că acceptă rezilierea amiabilă a contractului, care era valabil până în vara lui 2027.

„Cu câteva săptămâni în urmă, pentru a evita ce s-a întâmplat anul trecut cu niște jigniri, m-a ambiționat vis-a-vis de acea clauză de care s-a tot vorbit. Până la urmă sezonul a ieșit aproape perfect câștigând play-out-ul și jucând finala Cupei

Acum, pentru a evita acele jigniri, le-am spus «Când considerați să ne despărțim, nu sunt vânător de clauză. Nu sunt de 3-4 luni ca să fac asta. Sunt de 4 ani și jumătate și în momentul când vreți să plec, plec fără probleme». La ora asta nu am nicio hârtie vis-a-vis de această reziliere. Nicio ciornă, nimic. Aștept.

Ideea e că am văzut undeva în ziar că eu nu am plecat la Botoșani. Eu am vorbit cu Nico. Știți cum e în fotbal. «Dați-mi o hârtie, că nu vreau să apară că nu m-am prezentat la antrenament».

Ieri am primit o foaie, am semnat-o, dar nu am primit-o înapoi semnată. Încă o aștept”, a mai spus Măldărășanu.

Marius Măldărășanu: „A fost decizia clubului să nu merg la Botoșani, nu a mea”

Tehnicianul, care a pregătit-o pe Hermannstadt din iulie 2021, vrea să își ia rămas-bun de la jucători.

Decizia clubului a fost de a nu a merge la Botoșani, nu a mea. Am acceptat rezilierea contractului amiabilă, dar aștept acordul. Contează foarte mult și detaliile acelui acord.

Eu am semnat o învoire de 3 zile. Eu urmează joi să ajung în Sibiu. Eu îmi doresc să îmi iau la revedere cum e normal de la echipă.

Eu mereu mi-am dorit mereu ca la final să ne strângem mâna. Asta e o normalitate. În fotbal se întâmplă. Ulciorul nu merge de multe ori la apă”, a mai spus tehnicianul.

Parcursul lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt

Antrenorul a preluat conducerea tehnică a echipei Hermannstadt pe 1 iulie 2021, când formația evolua în Liga 2, și a contribuit la promovarea acesteia în Superliga, terminând sezonul pe locul 2.

În sezonul 2022-2023, Hermannstadt s-a clasat pe locul 11 în play-out-ul Superligii, acumulând 31 de puncte.

În următorul sezon, 2023-2024, echipa a încheiat play-out-ul pe locul 3, cu 34 de puncte.

Sezonul 2024-2025 a adus cele mai bune performanțe sub conducerea lui Măldărășanu: Hermannstadt a terminat play-out-ul pe primul loc, cu 36 de puncte, și s-a calificat până în finala Cupei României, pierdută cu 2-3 în fața celor de la CFR Cluj.

În prezent, echipa se află într-o perioadă dificilă, cea mai slabă de la promovarea în Superliga.

FOTO: CFR Cluj - Hermannstadt 3-2, în finala Cupei României

CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan CFR Cluj - Hermannstadt FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
+38 Foto
labels.photo-gallery

antrenor Marius Maldarasanu liga 1 afc hermannstadt
