Antonelli, amenințat cu moartea! Pilotul italian a primit peste 1000 de mesaje abuzive după ce Red Bull l-a acuzat că s-a dat din fața lui Norris

Kimi Antonelli (19 ani), pilotul celor de la Mercedes, a fost victima unor amenințări cu moartea pe rețelele de socializare, după Marele Premiu din Qatar.

Totul a pornit din cauza unor acuzații nefondate lansate de rivalii de la Red Bull.

Acuzațiile au venit ca urmare a unei erori comise de pilotul italian în penultimul tur al cursei, greșeală care i-a permis lui Lando Norris să termine cursa pe locul al patrulea.

Kimi Antonelli, acuzat că l-a lăsat pe Norris să-l depășească

Pe finalul cursei din Qatar, Antonelli se afla pe poziția a patra, în spatele său fiind liderul campionatului, Lando Norris.

După o evoluție bună în care a reușit să îl țină în spate pe Lando, în penultimul tur, Antonelli a pierdut pentru scurt timp controlul în virajul 10, ceea ce i-a permis lui Lando să îl depășească.

Imediat după acest incident, inginerul de cursă de la Red Bull l-a informat pe Max Verstappen de cele întâmplate.

25 de puncte a obținut Max Verstappen ca urmare a Marelui Premiu din Qatar, reușind să relanseze cursa pentru titlul mondial, chiar înainte de ultima etapă

Dar în dialogul său cu Max, contracandidatul lui Norris pentru titlul mondial, Gianpiero Lambiase a insinuat că Antonelli a încetinit în mod voit pentru ca Norris să-l poată depăși.

Echipa britanică achiziționează motoare de la Mercedes, ceea ce, în opinia lui Lambiase, ar fi putut influența cursa.

Ulterior, Antonelli a încercat să-și recâștige poziția, dar a comis o nouă eroare și a încheiat cursa pe locul 5. La final, italianul a declarat că nu a mai reușit să controleze spatele și a pierdut pentru moment controlul monopostului.

Antonelli a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare

La doar câteva ore după cursă, Kimi Antonelli și a schimbat poza de profil de pe Instagram, el folosind o imagine complet neagră. Mai mult, italianul nu a postat nicio poză de la MP din Qatar.

Conform planetf1.com, Antonelli ar fi recurs la aceste gesturi ca urmare a valului de critici negative primite pe rețelele de socializare.

Mai mult, acesta a primit chiar și amenințări cu moartea, peste 1.100 dintre comentariile primite fiind considerate „grave” de către echipa de gestionare a rețelelor de socializare de la Mercedes.

Alte 300 de comentarii la fel de grave au fost postate și pe canalele oficiale ale echipei.

Red Bull a recunoscut că acuzațiile nu au fost reale

După toate cele întâmplate, oficialii de la Red Bull au emis un comunicat referitor la situația lui Kimi Antonelli.

Aceștia și-au exprimat sprijinul pentru tânărul pilot italian, menționând că orice suspiciune asupra sa este în mod clar incorectă.

„Comentariile făcute înainte de sfârșitul și imediat după Marele Premiu din Qatar, care sugerează că pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, i-a permis în mod deliberat lui Lando Norris să-l depășească sunt în mod clar incorecte.

Reluările îl arată pe Antonelli pierzând momentan controlul mașinii sale, permițându-i astfel lui Norris să-l depășească.

Regretăm sincer că acest lucru a dus la abuzuri online pentru Antonelli”, au transmis cei de la Red Bull, conform formula1.com.

Acuzația că greșeala lui Antonelli a fost intenționată a fost lansată mai întâi de Lambiase, iar consilierul Red Bull Helmut Marko a sugerat același lucru în declarațiile sale de după cursă.

Ulterior, amândoi au recunoscut că s-au înșelat.

Clasamentul piloților înainte de ultima etapă

1. Lando Norris (McLaren) - 408 puncte

2. Max Verstappen (Red Bull) - 396

3. Oscar Piastri (McLaren) - 392

4. George Russell (Mercedes) - 309

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 230

6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 152

7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 150

8. Alexander Albon (Williams) - 73

9. Carlos Sainz (Williams) - 64

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51

11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49

12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 48

13. Oliver Bearman (Haas) - 41

14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 38

15. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33

16. Esteban Ocon (Haas) - 32

17. Lance Stroll (Aston Martin) - 32

18. Pierre Gasly (Alpine) - 22

19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 19

20. Franco Colapinto (Alpine) - 0

21. Jack Doohan (Alpine) - 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport